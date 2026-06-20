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UK Train Crash: लंडनमध्ये दोन प्रवासी ट्रेनची एकमेकांना भीषण धडक; एकाचा मृत्यू, 50 हून अधिक जखमी; युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

Updated On: Jun 20, 2026 | 09:45 AM IST
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सारांश

London Train Collision:लंडनच्या उत्तरेला बेडफोर्डजवळ दोन ट्रेनची टक्कर होऊन एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून ५० जण जखमी झाले आहेत. प्रशासनाने या घटनेला 'मोठी दुर्घटना' म्हणून घोषित केले असून बचावकार्य तीव्र केले आहे.

london train collision bedford one dead fifty injured witness bomb blast thriller

लंडनमध्ये दोन ट्रेनची टक्कर; एकाचा मृत्यू, ५० जण जखमी; प्रत्यक्षदर्शीच्या मते बॉम्बस्फोट झाल्यासारखे वाटले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • भीषण रेल्वे अपघात
  • ‘बॉम्बस्फोटासारखा’ थरार
  • ‘मेजर इन्सिडेंट’ घोषित

London train collision Bedford today : ब्रिटनची राजधानी लंडनच्या (London) उत्तर भागात एका अत्यंत भीषण आणि काळजाचा ठोका चुकवणाऱ्या रेल्वे अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बेडफोर्डशायर प्रांताच्या दक्षिण भागात दोन वेगवान प्रवासी गाड्यांची एकमेकांना जोरदार धडक बसली. या भीषण रेल्वे अपघातात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला असून, ५० हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, जखमींचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ब्रिटन सरकारने या दुर्घटनेला ‘मोठी राष्ट्रीय आपत्कालीन घटना’ म्हणून घोषित केले असून संपूर्ण यंत्रणा घटनास्थळी रवाना केली आहे.

हा दुःखद आणि भयानक अपघात शुक्रवारी सायंकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी, म्हणजेच स्थानिक वेळेनुसार साधारण ५ वाजून १५ मिनिटांच्या सुमारास घडला. ईस्ट मिडलँड्स रेल्वेच्या (East Midlands Railway) दोन प्रवासी गाड्या मध्य इंग्लंडच्या विविध शहरांमधून प्रवाशांना घेऊन लंडनच्या मध्यवर्ती ‘सेंट पॅनक्रस स्टेशन’च्या (St Pancras Station) दिशेने दक्षिणेकडे धावत होत्या. दोन्ही गाड्या बेडफोर्ड शहराबाहेर पोहोचल्या असतानाच, एकाच ट्रॅकवर किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांची एकमेकांना भीषण धडक बसली. हा रेल्वे मार्ग ब्रिटनमधील सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक मानला जातो, कारण हा मार्ग संपूर्ण मध्य इंग्लंडला थेट राजधानी लंडनशी जोडतो. वीकेंडच्या सुरुवातीलाच झालेल्या या अपघातामुळे हजारो प्रवाशांचे हाल झाले आहेत.

“जणू काही बॉम्बस्फोट झाला…” प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला अपघाताचा तो भीषण थरार

अपघाताच्या वेळी ट्रेनमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रवाशांसाठी तो संपूर्ण प्रसंग एखाद्या जिवंत दुःस्वप्नासारखा होता. मागच्या ट्रेनमध्ये प्रवास करणारे प्रवासी ‘पीटर नॅप’ यांनी मीडियाशी बोलताना या अपघाताचा थरार सांगताना सांगितले की, “आम्ही सर्वजण शांतपणे प्रवास करत होतो, अचानक कोणतीही पूर्वसूचना किंवा इमर्जन्सी ब्रेक न लागता एक प्रचंड मोठा आवाज झाला. तो आवाज इतका भयानक होता की जणू काही ट्रेनमध्येच मोठा बॉम्बस्फोट झाला आहे.”

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पीटर नॅप यांनी पुढे सांगितले की, धडकेची तीव्रता एवढी जबरदस्त होती की, सीटवर बसलेले प्रवासी थेट हवेत उडून पुढच्या बाजूला फेकले गेले. अपघातानंतर काही सेकंदांतच संपूर्ण बोगीमध्ये काळोख पसरला आणि पांढरा धूर भरला. प्रवाशांना श्वास घेणे कठीण झाले होते. सर्वत्र लहान मुले, महिला आणि वृद्धांच्या किंकाळ्या आणि रडण्याचे आवाज येत होते. बोगीच्या खिडक्यांच्या काचा फुटल्या होत्या आणि अनेक प्रवाशांचे चेहरे रक्ताने माखलेले होते, तर काहींचे पाय फ्रॅक्चर झाले होते. घटनास्थळावरील हे दृश्य अत्यंत विदारक आणि भीतीदायक होते.

‘मेजर इन्सिडेंट’ घोषित; युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक रेल्वे नियंत्रण कक्ष आणि आपत्कालीन सेवा यंत्रणा तात्काळ ॲक्शन मोडमध्ये आली. घटनेचे गांभीर्य आणि जखमींची मोठी संख्या लक्षात घेऊन बेडफोर्डशायर पोलिसांनी या घटनेला अधिकृतपणे ‘मोठी आपत्कालीन घटना’ (Major Incident) घोषित केले. यामुळे आसपासच्या सर्व प्रांतांमधील सुरक्षा यंत्रणांना तात्काळ मदतीसाठी पाचारण करण्यात आले.

ईस्ट ऑफ इंग्लंड रुग्णवाहिका सेवेने (East of England Ambulance Service) आपली विशेष ‘हवाई रुग्णवाहिका’ (Air Ambulance) आणि अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती हाताळणारे ‘धोकादायक घटना प्रतिसाद पथक’ (Hazardous Area Response Team – HART) घटनास्थळी तैनात केले आहे. पोलीस, अग्निशमन दल आणि रेल्वेचे तज्ञ ढिगाऱ्याखाली आणि एकमेकांमध्ये अडकलेल्या बोगींचे पत्रे कापून प्रवाशांना बाहेर काढण्याचे काम करत आहेत. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या काही छायाचित्रांमध्ये आणि व्हिडिओंमध्ये दिसत आहे की, अनेक जखमी प्रवाशांना रेल्वे रुळांच्या बाजूलाच बसवून त्यांच्या डोक्याला आणि हातापायाला पट्ट्या बांधून प्रथमोपचार दिले जात आहेत.

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रुग्णालये हाय अलर्टवर; रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प

‘द टाइम्स ऑफ लंडन’च्या ताज्या वृत्तानुसार, बेडफोर्ड आणि आसपासच्या सर्व प्रमुख रुग्णालयांना ‘हाय अलर्ट’वर (High Alert) राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफला तातडीने ड्युटीवर बोलावून घेण्यात आले आहे, कारण ५० हून अधिक गंभीर जखमी रुग्णांना एकाच वेळी दाखल करून घेण्याची तयारी करावी लागत आहे.

सध्याच्या घडीला रुळावरून घसरलेल्या आणि अपघातग्रस्त झालेल्या दोन्ही ट्रेनच्या बोगी अजूनही रुळांवरच अडकलेल्या आहेत. हा ब्रिटनचा मुख्य रेल्वे मार्ग असल्याने, सुरक्षेच्या कारणास्तव या मार्गावरील सर्व रेल्वे सेवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना या मार्गावरून प्रवास न करण्याचा आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. अपघाताच्या वेळेबाबत सुरुवातीला काही संभ्रम होता, काही स्थानिक माध्यमांनी ही वेळ ६:४५ ची असल्याचे म्हटले होते, परंतु रेल्वेच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार हा अपघात सायंकाळी ५:१५ च्या सुमारास झाला आहे. ब्रिटनच्या रेल्वे अपघात तपास शाखेने (RAIB) या अपघाताच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: London train collision bedford one dead fifty injured witness bomb blast thriller

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Published On: Jun 20, 2026 | 09:45 AM

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