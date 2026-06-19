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Thecha Pulav: रोजच्या भाताला द्या हटके ट्विस्ट; बनवा झणझणीत ठेचा पुलाव, फक्त २० मिनिटांत तयार, रेसिपी नोट करा

Updated On: Jun 19, 2026 | 08:35 PM IST
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सारांश

Thecha Pulav Recipe: जर तुम्हीही नेहमीचाच पुलाव खाऊन कंटाळला असाल तर ही महाराष्ट्रीय स्टाईन झणझणीत ठेचा पुलाव रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

महाराष्ट्रातील ठेचा हा पदार्थ आपल्या झणझणीत आणि चटकदार चवीसाठी ओळखला जातो. हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि शेंगदाण्यांपासून तयार होणारा ठेचा भाकरी, पोळी किंवा वरण-भातासोबत खाणे अनेकांना आवडते. मात्र याच ठेच्याचा वापर करून तयार होणारा एक वेगळाच आणि स्वादिष्ट ठेचा पुलाव बनवला जाऊ शकतो. कमी वेळेत तयार होणारी ही रेसिपी दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी उत्तम ठरू शकते. विशेष म्हणजे बुंदी रायत्यासोबत सर्व्ह केल्यास या पुलावाची चव आणखी खुलून येते. जाणून घ्या ठेचा पुलावाची सोपी रेसिपी.

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साहित्य

  • २ कप शिजवलेला भात
  • ८ ते १० हिरव्या मिरच्या
  • ८ ते १० लसूण पाकळ्या
  • २ चमचा भाजलेले शेंगदाणे
  • १ चमचा तेल
  • १ लहान चमचा मोहरी
  • काही कढीपत्त्याची पाने
  • चवीनुसार मीठ
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर

कृती

सर्वप्रथम हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि भाजलेले शेंगदाणे एकत्र जाडसर वाटून ठेचा तयार करून घ्या. त्यानंतर कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या. आता तयार ठेचा घालून २ ते ३ मिनिटे परता. त्यामुळे त्याचा सुगंध अधिक खुलतो. यानंतर शिजवलेला भात आणि चवीनुसार मीठ घाला. भात हलक्या हाताने मिसळत काही मिनिटे परता. प्रत्येक दाण्यावर ठेच्याचा मसाला व्यवस्थित लागल्यानंतर गॅस बंद करा. शेवटी कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा. गरमागरम झणझणीत ठेचा पुलाव बुंदी रायता, साधे दही, पापड किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा. अचानक आलेल्या पाहुण्यांसाठीही ही झटपट तयार होणारी रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते.

खास टिप्स

  • पुलावासाठी एक दिवस जुना किंवा पूर्णपणे थंड झालेला भात वापरल्यास दाणे मोकळे राहतात.
  • तिखटपणा कमी हवा असल्यास हिरव्या मिरच्यांचे प्रमाण कमी करा किंवा काही मिरच्यांमधील बिया काढून टाका.
  • पुलावाची चव वाढवण्यासाठी फोडणीत जिरे किंवा थोडेसे तूप वापरू शकता.
  • शेंगदाण्यांसोबत थोडे भाजलेले तीळ घातल्यास ठेच्याला अधिक छान स्वाद येतो.
  • अधिक पौष्टिकतेसाठी पुलावात मटार, गाजर किंवा शिमला मिरचीसारख्या भाज्यांचाही समावेश करू शकता.
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Web Title: Thecha pulao recipe spicy maharashtrian rice 20 minutes

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Published On: Jun 19, 2026 | 08:33 PM

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