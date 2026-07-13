नाश्त्यासाठी बनवा हेल्दी टेस्टी बीटरूट गाजर टिक्की, वजन कमी होण्यासोबतच शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सतत काहींना काही करत असतात. कधी आहारात बदल केला जातो, तर कधी महागडा डाएट घेऊन वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शरीरावर वाढलेला चरबीचा घेर योग्य पद्धतीने कमी केल्यास आरोग्य चांगले राहण्यासोबतच शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. झपाट्याने वजन कमी करण्यासाठी अनेक लोक तासनतास उपाशी राहतात, पण असे केल्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी शरीरातील ऊर्जा नष्ट होऊन थकवा, अशक्तपणा वाढू शकतो. त्यामुळे वजन कमी करताना पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये बीट गाजरची टिक्की बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर कोणत्याही वेळी तुम्ही खाऊ शकता. बीट खाल्ल्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली लोहाची कमतरता भरून निघते तर गाजरच्या सेवनामुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते. दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पालेभाज्या आणि फळांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया बीट गाजरची टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
कच्चे बीट खाल्ल्यानंतर पचन होत नाही? मग झटपट बनवा बीटरूट सॅलड, अशक्तपणा- रक्ताची कमतरता निघेल भरून