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नाश्त्यासाठी बनवा हेल्दी टेस्टी बीटरूट गाजर टिक्की, वजन कमी होण्यासोबतच शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

Updated On: Jul 13, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

वजन कमी करताना दीर्घकाळ उपाशी राहण्याऐवजी सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करावा. यामुळे आरोग्य चांगले राहते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला बीट गाजर टिक्की बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत.

नाश्त्यासाठी बनवा हेल्दी टेस्टी बीटरूट गाजर टिक्की, वजन कमी होण्यासोबतच शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

नाश्त्यासाठी बनवा हेल्दी टेस्टी बीटरूट गाजर टिक्की, वजन कमी होण्यासोबतच शरीराला मिळेल आवश्यक पोषण

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विस्तार

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सतत काहींना काही करत असतात. कधी आहारात बदल केला जातो, तर कधी महागडा डाएट घेऊन वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शरीरावर वाढलेला चरबीचा घेर योग्य पद्धतीने कमी केल्यास आरोग्य चांगले राहण्यासोबतच शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. झपाट्याने वजन कमी करण्यासाठी अनेक लोक तासनतास उपाशी राहतात, पण असे केल्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी शरीरातील ऊर्जा नष्ट होऊन थकवा, अशक्तपणा वाढू शकतो. त्यामुळे वजन कमी करताना पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये बीट गाजरची टिक्की बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यात किंवा इतर कोणत्याही वेळी तुम्ही खाऊ शकता. बीट खाल्ल्यामुळे शरीरात निर्माण झालेली लोहाची कमतरता भरून निघते तर गाजरच्या सेवनामुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते. दैनंदिन आहारात वेगवेगळ्या पालेभाज्या आणि फळांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया बीट गाजरची टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • बीट
  • गाजर
  • बटाटा
  • कांदा
  • मटार
  • कोथिंबीर
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • कॉर्नफ्लावर
  • बेसन
  • मीठ
  • लाल तिखट
  • हळद
  • चाट मसाला
  • तेल
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कृती:

  • बीट गाजर टिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात बटाटा आणि बीट शिजवण्यासाठी ठेवा. २ किंवा ३ शिट्ट्या काढून गॅस बंद करा.
  • थंड झाल्यानंतर बटाटा आणि बीटची साल काढून बारीक किसून घ्या. यामुळे टिक्कीचे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स होईल.
  • मोठ्या वाटीमध्ये बटाटा आणि बीट घेऊन त्यात किसून घेतलेले गाजर घाला. त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, कांदा, आलं लसूण मिरची पेस्ट आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात लाल तिखट, हळद, चाट मसाला आणि गरम मसाला, बेसन, कॉर्नफ्लावर घालून मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेल्या मिश्रणाच्या तुमच्या आवडीनुसार टिक्की बनवा आणि पॅनमधील गरम तेलात दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेल्या बीट गाजरच्या टिक्की. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: Make healthy and tasty beetroot carrot tikkis for breakfast they aid in weight loss while providing the body with essential nutrients

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Published On: Jul 13, 2026 | 10:03 AM

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