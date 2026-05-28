  • Make Mushy Rasgulla In Traditional Bengali Style Using 4 Ingredients Simple Sweet Recipe Easy Food Recipe

४ पदार्थांचा वापर करून पारंपरिक बंगाली पद्धतीमध्ये बनवा मऊलुसलूशीत रसगुल्ला, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारी रेसिपी

Updated On: May 28, 2026 | 10:20 AM IST
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला बंगाली पारंपरिक पद्धतीने रसगुल्ला बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले रसगुल्ले चवीला अतिशय सुंदर आणि टेस्टी लागतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

४ पदार्थांचा वापर करून पारंपरिक बंगाली पद्धतीमध्ये बनवा मऊलुसलूशीत रसगुल्ला

विस्तार

सणावाराच्या दिवसांमध्ये गोड पदार्थ काय बनवावं? बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी विकतची मिठाई आणून खाल्ली जाते. गुलाबजाम, रसगुल्ला, पेढा किंवा इतर गोड पदार्थ बनवणे सगळ्यांचं खूप जास्त अवघड वाटते. त्यातील सगळ्यात कठीण पदार्थ म्हणजे रसगुल्ला. हा पदार्थ चवीला जितका सुंदर आणि टेस्टी लागतो तितकाच बनवण्यासाठी अजिबात सोपा नाही. रसगुल्ला बनवताना पाकात दुधाचे गोळे टाकल्यानंतर ते लगेच फाटून जातात, तर काहीवेळा दुधाचा व्यवस्थित गोळा होत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला ४ पदार्थांचा वापर करून सोप्या पद्धतीमध्ये रसगुल्ला बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला रसगुल्ला मऊ लुसलुशीत होईल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. घरी बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. त्यामुळे पाहुणे आल्यानंतर किंवा घरातील कोणत्याही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तुम्ही घरात रसगुल्ला बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रसगुल्ला बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • दूध
  • व्हिनेगर
  • साखर
  • पाणी
कृती:

  • रसगुल्ला बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला एक उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करा.
  • वाटीमध्ये थोडस पाणी आणि व्हिनेगर घेऊन मिक्स करा आणि उकळी आलेल्या दुधात टाकून मिक्स करून घ्या.
  • दूध व्यवस्थित ढवळून घ्या. त्यांनतर कॉटनच्या कपड्यावर तयार केलेले मिश्रण ओतून त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या. त्यानंतर काहीवेळ दुधाचा गोळा घट्ट गोष्टींखाली ठेवून द्या.
  • त्यानंतर ताटात दुधाचा गोळा घेऊन हलक्या हाताने मळून त्यातील गुठळ्या पूर्णपणे फोडून घ्या आणि मिश्रण पातळ वाटल्यास त्यात चमचाभर मैदा टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये पाणी घेऊन त्यात वाटीभर साखर घाला आणि पाक बनवून घ्या. दुधाच्या मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे करून घ्या.
  • तयार केलेले गोळे सारखेच्या पाकात टाकून १० ते १५ मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घ्या. त्यानंतर साखरेत शिजवलेले रसगुल्ले काढून
  • त्यातील पाणी काढा आणि साखरेच्या एकतारी पाकात काहीवेळ भिजत ठेवा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चविष्ट गोड रसगुल्ले.

