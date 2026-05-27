Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Sweet Potato Kabab At Home Simple Weight Loss Recipe Sweet Potato Benefits

वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Updated On: May 27, 2026 | 02:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

रताळं खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. यामध्ये असलेले फायबर आणि इतर आवश्यक पोषक घटक वजन कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये रताळ्याचे कबाब बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या जातात. महागडे डाएट, तासनतास जिम तर काहीवेळा संपूर्ण दिवसभर उपवास करून दिवसभरात एखादा पदार्थ खाल्ला जातो. पण तासनतास उपाशी राहिल्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागते. त्यामुळे सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे फारच आवश्यक आहे. नाश्ता केल्यामुळे दीर्घकाळ पोट भरलेले राहते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात खाता येतील असे रताळ्याचे कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रताळी खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. रताळ्यात असलेले फायबर आणि इतर आवश्यक पोषक घटक वजन कमी करण्यास फायदेशीर ठरते. रताळ्यांमध्ये असलेले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वजन कमी करण्यासाठी उत्तम मानले जातात. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा रताळ्यांपासून बनवलेले पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया रताळ्याचे कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Summer Special : तुम्ही कधी खाल्लाय का ‘मँगो मलाई रोल’, एकदा चाखाल तर पदार्थाचे फॅन व्हाल

साहित्य:

  • रताळी
  • तेल
  • शेंगदाणे
  • हिरवी मिरची
  • आलं
  • लसूण पाकळ्या
  • कोथिंबीर
  • हिरवे मटार
  • कांदा
  • लाल तिखट
  • लिंबाचा रस
Recipe : मैद्यापासून नाही तर गव्हाच्या पिठापासून घरी बनवा कुरकुरीत मठरी, झटपट तयार होईल रेसिपी

कृती:

  • रताळ्याचे कबाब बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रताळी पाण्यात घालून ठेवा. त्यानंतर रताळी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.
  • टोपात पाणी गरम करून त्यात शिजवलेली रताळी घाला आणि मऊ शिजेपर्यंत शिजवून घ्या. त्यानंतर त्यातील पाणी काढून रताळी थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • रताळ्याची साल काढून चमच्याने रताळी मॅश करा. त्यानंतर त्यात उकडवून मॅश केलेले मटार, किसलेले पनीर, चिरलेला कांदा, मीठ, चाट मसाला, जिरे पावडर, धणे पावडर, लाल तिखट आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण काहीवेळ बाजूला ठेवून द्यावे. त्यानंतर मिक्स करून झाल्यानंतर हाताने तुम्हाला हवे त्या आकारात कबाब बनवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात कबाब शॅलो फ्राय करून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले रताळ्याचे पौष्टिक कबाब.

Web Title: How to make sweet potato kabab at home simple weight loss recipe sweet potato benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recipe : मैद्यापासून नाही तर गव्हाच्या पिठापासून घरी बनवा कुरकुरीत मठरी, झटपट तयार होईल रेसिपी
1

Recipe : मैद्यापासून नाही तर गव्हाच्या पिठापासून घरी बनवा कुरकुरीत मठरी, झटपट तयार होईल रेसिपी

महिनाभर टिकून राहील आंबटगोड चवीची चिंच चटणी! स्नॅक्ससोबत खाण्यासाठी उत्तम पर्याय, नोट करून घ्या रेसिपी
2

महिनाभर टिकून राहील आंबटगोड चवीची चिंच चटणी! स्नॅक्ससोबत खाण्यासाठी उत्तम पर्याय, नोट करून घ्या रेसिपी

Veg Spring Roll Recipe : स्ट्रीटसारखे कुरकुरीत ‘व्हेज स्प्रिंग रोल’ आता घरीच बनवा, पार्टी स्नॅक्ससाठी आहे परफेक्ट पर्याय
3

Veg Spring Roll Recipe : स्ट्रीटसारखे कुरकुरीत ‘व्हेज स्प्रिंग रोल’ आता घरीच बनवा, पार्टी स्नॅक्ससाठी आहे परफेक्ट पर्याय

बोटं चाटत राहाल अशी चटकदार चव! संध्याकाळच्या जेवणात झटपट बनवा हॉटेल स्टाईल चविष्ट राजमा मसाला, नोट करा रेसिपी
4

बोटं चाटत राहाल अशी चटकदार चव! संध्याकाळच्या जेवणात झटपट बनवा हॉटेल स्टाईल चविष्ट राजमा मसाला, नोट करा रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

May 27, 2026 | 02:30 PM
केंद्राची ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ जाहीर; देशात उभे राहणार १०० इंडस्ट्रियल पार्क, संभाजीनगरच्या ‘ऑरिक’ला सुवर्णसंधी!

केंद्राची ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ जाहीर; देशात उभे राहणार १०० इंडस्ट्रियल पार्क, संभाजीनगरच्या ‘ऑरिक’ला सुवर्णसंधी!

May 27, 2026 | 02:25 PM
Loni Kalbhor Murum scam: काम ‘जलजीवन’चे, घोटाळा मुरुमाचा! कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप

Loni Kalbhor Murum scam: काम ‘जलजीवन’चे, घोटाळा मुरुमाचा! कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप

May 27, 2026 | 02:23 PM
HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित… जाणून घ्या किंमत

HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित… जाणून घ्या किंमत

May 27, 2026 | 02:22 PM
SSC GD कॉन्स्टेबलची पुनरपरीक्षा जाहीर; पण २९ मे रोजी होणारा हा पेपर नेमका कोणत्या उमेदवारांसाठी आहे ?

SSC GD कॉन्स्टेबलची पुनरपरीक्षा जाहीर; पण २९ मे रोजी होणारा हा पेपर नेमका कोणत्या उमेदवारांसाठी आहे ?

May 27, 2026 | 02:18 PM
अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग

अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग

May 27, 2026 | 02:14 PM
Women Reservation : राजकारणात महिलांचा दबदबा वाढणार; पक्षाचा 33 टक्के महिला उमेदवारांचा निर्णय

Women Reservation : राजकारणात महिलांचा दबदबा वाढणार; पक्षाचा 33 टक्के महिला उमेदवारांचा निर्णय

May 27, 2026 | 02:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM