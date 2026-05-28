Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Smart Gadgets Will Make Summer Cool Use Modern Technology To Protect Against Heat Tech News

Tech News: स्मार्ट गॅजेट्समुळे उन्हाळ्यात मिळेल गारवा! उष्णतेपासून बचावासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करा वापर

Updated On: May 28, 2026 | 09:45 AM IST
जाहिरात
सारांश

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये प्रत्येक घरात २४ तास एसी चालू असतो. एसीच्या थंडगार हवेत बसल्यानंतर खूप जास्त फ्रेश वाटते. जाणून घ्या अशा काही उपकरणांबद्दल जाणून घ्या, जी या उन्हाळ्यात तुमचे जीवन अधिक सोपे करू शकतात.

स्मार्ट गॅजेट्समुळे उन्हाळ्यात मिळेल गारवा! उष्णतेपासून बचावासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करा वापर

स्मार्ट गॅजेट्समुळे उन्हाळ्यात मिळेल गारवा! उष्णतेपासून बचावासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करा वापर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

उष्णतेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञान एक मोठी मदत ठरले आहे. तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत असताना, काही स्मार्ट उपकरणे तुमचे घर आणि कार्यालय थंड व आरामदायक ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अशा काही उपकरणांबद्दल जाणून घ्या, जी या उन्हाळ्यात तुमचे जीवन अधिक सोपे करू शकतात.(फोटो सौजन्य – AI)

OnePlus ग्राहकांना पुन्हा झटका! ‘हे’ 3 डिव्हाईस झाले महाग; खरेदीपूर्वी तपासा नवीन किंमती

स्मार्ट एसी आणि कूलर

वाय-फाय सुविधा असलेले स्मार्ट एसी पारंपरिक एसींपेक्षा अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम असतात. ते मोबाईल अॅप किंवा व्हॉइस कमांडद्वारे नियंत्रित केले जाऊ शकतात. टिडबिट आणि मोशन डिटेक्शनसारखी वैशिष्ट्ये विजेची बचत देखील करतात. एसबी चार्ज करण्यायोग्य हैंड फॅन आणि कूलिंग जॅकेट हे घराबाहेर असणाऱ्यांसाठी उत्तम गॅझेट्स आहेत. ते तुमचे शरीर थंड ठेवण्यास मदत करतात.

स्मार्ट फॅन, जे ब्लूटूथ आणि वाय-फाय द्वारे जोडलेले असतात, ते तापमानानुसार आपला वेग आपोआप समायोजित करू शकतात. त्यांची रचना आकर्षक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम असते.उन्हाळ्यात धूळ आणि प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी एअर प्युरिफायर आवश्यक आहेत. काही मॉडेल्स केवळ हवा स्वच्छच करत नाहीत, तर थंडही करतात, ज्यामुळे तुमची खोली थंड आणि स्वच्छ राहण्याचा दुहेरी फायदा मिळतो.

आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

पोर्टेबल मिनी फ्रिज हा मिनी फ्रिज लहान कुटुंबांसाठी किवा ऑफिसमधील टेबलांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. तो पाणी, शीतपेये आणि त्वचेची काळजी घेणारी उत्पादने थंड ठेवू शकतो. हे एक नाविन्यपूर्ण गॅझेट आहे, जे तुम्हाला तुमच्या फोनवरून तुमच्या घराचे तापमान नियंत्रित करू देते. ते तुमच्या सवयी आणि ऊर्जेच्या वापराशी जुळवून घेते आणि गरजेनुसार तुमचे घर आपोआप थंड करते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Smart gadgets will make summer cool use modern technology to protect against heat tech news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 09:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही
1

WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

Airtel Rs 355 vs Airtel Rs 379: किंमतीत केवळ 24 रुपयांचा फरक… कॉलिंग आणि डेटामध्ये कोणता प्लॅन ठरतो बेस्ट?
2

Airtel Rs 355 vs Airtel Rs 379: किंमतीत केवळ 24 रुपयांचा फरक… कॉलिंग आणि डेटामध्ये कोणता प्लॅन ठरतो बेस्ट?

HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित… जाणून घ्या किंमत
3

HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित… जाणून घ्या किंमत

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री! ग्लू वॉल स्किनसह मिळणार हे धमाकेदार रिवॉर्ड्स…
4

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री! ग्लू वॉल स्किनसह मिळणार हे धमाकेदार रिवॉर्ड्स…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tech News: स्मार्ट गॅजेट्समुळे उन्हाळ्यात मिळेल गारवा! उष्णतेपासून बचावासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करा वापर

Tech News: स्मार्ट गॅजेट्समुळे उन्हाळ्यात मिळेल गारवा! उष्णतेपासून बचावासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा करा वापर

May 28, 2026 | 09:45 AM
Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा

Abraham Accord Deal : मध्यपूर्वेत ट्रम्प यांची कूटनीतिक चाल! इस्रायलशी हातमिळवणी केली,तरच…; इस्लामिक देशांना थेट इशारा

May 28, 2026 | 09:43 AM
Sai Baba: साईबाबांनी पाण्याने दिवे कसे पेटवले? जाणून घेऊया त्यांनी दिलेली मोलाची शिकवण

Sai Baba: साईबाबांनी पाण्याने दिवे कसे पेटवले? जाणून घेऊया त्यांनी दिलेली मोलाची शिकवण

May 28, 2026 | 09:40 AM
Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा

Kalakand Recipe : मऊ, तोंडात घालताच विरघळणारा हलवाई स्टाईल ‘कलाकंद’ घरी बनवायचाय? मग ही रेसिपी नोट करा

May 28, 2026 | 09:35 AM
उष्माघाताचा धोका वाढतोय; एकाच दिवशी 10 जणांचा मृत्यू, रेल्वेतच पाच जण दगावले

उष्माघाताचा धोका वाढतोय; एकाच दिवशी 10 जणांचा मृत्यू, रेल्वेतच पाच जण दगावले

May 28, 2026 | 09:35 AM
”चुकीच्या औषधांमुळे 105 किलो वजन अन् टक्कल..” , प्रसिद्ध सिंगरचा धक्कादायक खुलासा

”चुकीच्या औषधांमुळे 105 किलो वजन अन् टक्कल..” , प्रसिद्ध सिंगरचा धक्कादायक खुलासा

May 28, 2026 | 09:32 AM
Trump Buffalo: सोशल मीडियाच्या ताकदीने वाचला 700 किलोच्या ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा जीव; बांगलादेश सरकारने खरेदीदाराचे पैसे का केले परत?

Trump Buffalo: सोशल मीडियाच्या ताकदीने वाचला 700 किलोच्या ‘डोनाल्ड ट्रम्प’चा जीव; बांगलादेश सरकारने खरेदीदाराचे पैसे का केले परत?

May 28, 2026 | 09:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM