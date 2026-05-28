  • Woman Brutally Gets Beaten With Sticks On Road In Shivpuri Cctv Video Goes Viral On Social Media

धक्कादायक! घराबाहेर उभ्या असलेल्या महिलेला गुंडांनी काठ्यांनी केली मारहाण, रक्तरंजित झाले शरीर अन् घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज Viral

Updated On: May 28, 2026 | 09:58 AM IST
Women Brutally Beaten In Shivpuri : भररस्त्यात काठ्यांनी महिलेवर हल्ला करण्यात आला ज्यात तिची प्रकृती गंभीर आहे. पोलिसांकडे तक्रार करुनही महिलेसोबत घडलेला हा प्रकार सुरक्षा आणि प्रशासनाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

(फोटो सौजन्य: X)

  • रात्रीच्या वेळी घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
  • जुन्या वादातून निर्माण झालेल्या तणावाने अचानक हिंसक रूप घेतल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.
  • घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मध्य प्रदेशच्या शिवपुरी परिसरातून एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात काही लोक रस्त्यावर उभ्या असलेल्या महिलेला मारहाण करताना दिसून आले. बुधवारी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला होता ज्यानंतर काही क्षणातच त्याने लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. व्हिडिओमध्ये काही लोक अचानक काठी घेऊन महिलेच्या दिशेने येतात. ती त्यांना प्रतिकार करेल याआधीच तिला जमिनीवर लोळवत काठीने तिच्यावर प्रहार केला जातो. हा सर्व प्रकार जवळच लावण्यात आलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद झाला आणि हेच फुटेज आता सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहे. चला घटनेविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकतो यात दिसते की, रात्रीच्या सुमारास महिला आपल्या घराबाहेर रस्त्यावर उभी असते. याचवेळी काही लोक तिच्या दिशेने काठी घेऊन येतात आणि महिलेला काही समजेल याआधीच ते तिला काठाने मारायला सुरुवात करतात. एक व्यक्ती महिलेच्या डोक्यावर काठीने प्रहार करतो ज्यानंतर ती जमिनीवर पडते. महिला वेदनेने कळवळत त्यांच्याकडे दयेची विनवणी करते पण कुणीही तिच काही ऐकत नाही आणि एकामागून एक तिच्यावर काठीने प्रहार केला जातो. या घटनेत महिलेला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती आहे.

पिडित महिलेचे नाव आरती प्रजापती असून तिला या मारहाणीनंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या हाणामारीचे मूळ कारण हे जुने वैर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माहितीनुसार, आरतीने अलिकडेच आरोपींवर गंभीर आरोप केले होते. तिने प्रशासनाकडे आपल्या जीवाला धोका असल्याची भिती व्यक्त केली होती. ज्या लोकांची तिला भिती होती त्याच लोकांनी तिला मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच लोकांनी आता तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तक्रार करुनही महिला भीषण हल्ल्याची बळी पडली ज्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासनाच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. सध्या पोलिस या घटनेचा तपास करत असून आरोपींवर लवकरात लवकर कायदेशीर कारवाई होण्याची आशा आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

May 28, 2026 | 09:58 AM

May 28, 2026 | 09:58 AM
May 28, 2026 | 09:45 AM
May 28, 2026 | 09:43 AM
May 28, 2026 | 09:40 AM
May 28, 2026 | 09:35 AM
May 28, 2026 | 09:35 AM
May 28, 2026 | 09:32 AM

May 27, 2026 | 03:55 PM
May 27, 2026 | 03:50 PM
May 26, 2026 | 08:24 PM
May 26, 2026 | 08:16 PM
May 26, 2026 | 08:08 PM
May 26, 2026 | 03:48 PM
May 26, 2026 | 03:42 PM