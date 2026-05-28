NEET UG Paper Leak: NEET-UG २०२६ पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयचा (CBI) तपास वेगाने सुरू आहे. आता या हाय प्रोफाइल प्रकरणात आणखी दोन आरोपींना अटक झाल्यानंतर एकूण आरोपींची संख्या १३ वर पोहचली आहे. या ताज्या कारवाईमुळे संपूर्ण शैक्षणिक नेटवर्क आणि कोचिंग माफियांवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आता सीबीआयने NEET-UG २०२६ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणात आणखी दोन आरोपींना अटक केली आहे. एकंदरित, आरोपींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. लातूरचे रहिवासी असलेले डॉ मनोज शिरूरे यांना NEET-UG २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी कोचिंग सेंटर मालकाच्या मुलासह तीन आरोपी विद्यार्थ्यांना पी. व्ही. कुलकर्णी यांच्याकडून रसायनशास्त्राची प्रश्नपत्रिका मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
Zimmermann Telegram History: ‘त्या’ एका गुप्त पत्राने पहिल्या महायुद्धाचा इतिहास कसा बदलला? जर्मनीचा कोणता डाव अमेरिकेमुळे उलटला?
या प्रकरणात दुसरे आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह आहेत. ते पुण्यातील प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर डॉ. ‘अभंग प्रभू मेडिकल अकॅडमी’ (APMA) येथे फिजिक्सचे फॅकल्टी सदस्य आहेत. त्यांना नीट परीक्षेची लीक प्रश्नपत्रिका आरोपी मनीषा हवदार यांच्याकडून मिळाली होती. या प्रकरणात आत्तापर्यंत सीबीआयने वेगवेगळ्या ठिकाणी ४९ तब्बल जागांवर छापेमारी केली आहे. ज्यामध्ये आक्षेपार्ह कागदपत्रे, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. सध्या जप्त केलेल्या या वस्तूचे सविस्तर विश्लेषण केले जात आहे.
JAC Delhi :देशातील ५ टॉप सरकारी कॉलेजांमध्ये प्रवेशाची सुवर्णसंधी; प्रवेश प्रक्रिया आजपासून सुरू; पण अंतिम तारीख काय आहे?
नीट पेपरफुटी प्रकरणात आतापर्यंत दिल्ली, जयपूर, गुरूग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगर येथून १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयची वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. सध्या याद्वारे परीक्षेपूर्वी प्रसारित झालेल्या रसायनशास्त्र, (केमिस्ट्री), जीवशास्त्र (बायोलॉजी) आणि भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका लीक होण्याच्या मूळ स्त्रोताचा शोध या तपासात लागला आहे.