डब्यासाठी स्पेशल थंडीत घरी बनवा खमंग आणि हेल्दी ‘मटर पराठा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Winter Recipe : हिवाळ्यात ढिगाने मटर स्वस्त दरात उपलब्ध होतात . याचे सेवन आरोग्यासाठी लाभदायक असते ज्यामुळे हिवाळ्यात आवर्जून याचे सेवन करावे. तुम्ही भाजीच नाही मटरचे टेस्टी पराठे देखील तयार करू शकता.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:07 AM
डब्यासाठी स्पेशल थंडीत घरी बनवा खमंग आणि हेल्दी 'मटर पराठा', रेसिपी आहे फार सोपी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • हिवाळ्यात काही भाज्या फार स्वस्त होतात यातीलच एक म्हणजे मटर.
  • मटरपासून फक्त भाजीच नाही तर खमंग भाजलेले पराठेही बनवले जाऊ शकतात.
  • हे पराठे सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा डब्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
हिवाळ्याच्या दिवसांत ताजे, हिरवेगार मटार बाजारात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. या मटारपासून बनवलेले पदार्थ केवळ चविष्टच नाहीत तर पौष्टिकही असतात. मटार पराठा हा उत्तर भारतीय घरांमध्ये खास करून नाश्ता किंवा दुपारच्या जेवणासाठी केला जाणारा लोकप्रिय पदार्थ आहे. मऊ, हिरव्या मटारांची भरलेली मसालेदार सारण आणि बाहेरून कुरकुरीत व आतून नरम पराठा हे संयोजन प्रत्येकाच्या जिभेवर रेंगाळतं.

थंडीमध्ये वाढलाय सांधेदुखीचा त्रास? हिवाळ्यात आवर्जून बनवा सुंठाचे लाडू; रोज फक्त एक खा आणि कमाल पहा

मटार पराठा बनवताना फारसे जड मसाले लागत नाहीत. मटारची नैसर्गिक गोडी, हिरवी मिरची, आलं आणि थोडीशी जिर्‍याची फोड यामुळे या पराठ्याला खास चव मिळते. हा पराठा मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. विशेष म्हणजे हा पराठा दही, लोणचं किंवा लोण्यासोबत खाल्ला तर त्याची चव आणखी खुलते. घरच्या घरी बनवलेला मटार पराठा आरोग्याच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. मटारमध्ये प्रथिने, फायबर आणि जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात, ज्यामुळे पचन सुधारते आणि शरीराला ऊर्जा मिळते. जर तुम्हाला रोजच्या पोळ्या किंवा पराठ्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं आणि चविष्ट बनवायचं असेल, तर मटार पराठा हा एक उत्तम पर्याय आहे. चला तर मग, अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी मटार पराठा कसा बनवायचा  याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

  साहित्य

सारणासाठी:

  • हिरवे मटार – 1 कप (उकडलेले किंवा थोडे शिजवलेले)
  • हिरवी मिरची – 1 ते 2 (बारीक चिरलेली)
  • आलं – 1 टीस्पून (किसलेलं)
  • जिरं – ½ टीस्पून
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • लाल तिखट – चवीनुसार
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – 1 टीस्पून
  • कोथिंबीर – थोडी (बारीक चिरलेली)
कणकेसाठी:
  • गव्हाचं पीठ – 2 कप
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – लागेल तेवढं
दिवसाची सुरुवात करा आनंदाने! सकाळच्या नाश्त्यात खा स्वादिष्ट White Sauce Broccoli Pasta, नोट करा रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात जिरं घाला. जिरं तडतडल्यावर हिरवी मिरची व आलं घालून परता.
  • त्यात उकडलेले मटार घालून हलकं मॅश करा. हळद, तिखट, मीठ घालून 2–3 मिनिटं शिजवा. गॅस बंद करून कोथिंबीर घाला आणि मिश्रण थंड होऊ द्या.
  • गव्हाच्या पिठात मीठ घालून पाणी टाकत मऊ कणिक मळून घ्या.
  • प्रत्येक गोळ्यात मटारचं सारण भरून नीट बंद करा.
  • हलकं पीठ लावून पराठा लाटून घ्या.
  • तवा गरम करून पराठा दोन्ही बाजूंनी तेल किंवा तूप लावून सोनेरी होईपर्यंत भाजा.
  • गरमागरम मटार पराठा तयार आहे.
  • मटार पराठा लोणी, दही, हिरवी चटणी किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करा. नाश्ता, डबा किंवा खास जेवणासाठी हा पराठा नक्की करून पाहा.
  • चविष्ट आणि पौष्टिक असा मटार पराठा तुमच्या घरात सगळ्यांची आवड बनेल.

Published On: Jan 01, 2026 | 10:07 AM

