Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Enjoy Delicious White Sauce Broccoli Pasta For Breakfast Morning Breakfast Recipe

दिवसाची सुरुवात करा आनंदाने! सकाळच्या नाश्त्यात खा स्वादिष्ट White Sauce Broccoli Pasta, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये व्हाईट सॉस ब्रोकोली पास्ता तुम्ही बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय पास्ता खाल्ल्यामुळे पोट भरलेले राहते.

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात खा स्वादिष्ट White sauce Broccoli pasta

सकाळच्या नाश्त्यात खा स्वादिष्ट White sauce Broccoli pasta

Follow Us:
Follow Us:

थंडीच्या दिवसांमध्ये सकाळी लवकर जाग येत नाही. उठायला उशीर झाल्यानंतर सकाळच्या नाश्त्यात नेमकं काय बनवावं, सुचत नाही. कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि इडली डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही चमचमीत पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट व्हाईट सॉस ब्रोकोली पास्ता बनवू शकता. लहान मुलं पास्ता आवडीने खातात. पण मुलांसह मोठ्यांना ब्रोकोली खायला अजिबात आवडत नाही. ब्रोकोलीचे नाव ऐकल्यानंतर तोंड वाकड करतात. त्यामुळे पास्ता बनवताना तुम्ही त्यात ब्रोकोली टाकल्यास चवीसोबत मुलांना शरीराला भरपूर पोषण मिळेल आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. वर्क आऊट करून घरी आल्यानंतर अनेकांना हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. अशावेळी तुम्ही ब्रोकोली सॅलड किंवा शिजवलेली ब्रोकोली खाऊ शकता. यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करावा. पोट भरलेले असल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. चला तर जाणून घेऊया व्हाईट सॉस ब्रोकोली पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

डब्यासाठी नेहमीच भाजी काय बनवावी सुचत नाही? मग राजस्थानी पद्धतीमध्ये झटपट बनवा ‘दही मिरची’

साहित्य:

  • पास्ता
  • ब्रोकोली
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • बटर
  • चीज
  • लसूण पावडर
  • ग्रीक दही
मैदा कशाला यावेळी पार्टीत सामील करा ‘गव्हाचे सामोसे’, कुरकुरीत आणि खमंग चवीची रेसिपी

कृती:

  • व्हाईट सॉस ब्रोकोली पास्ता बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी घेऊन त्यात पास्ता आणि तेल घालून शिजण्यासाठी ठेवा.
  • पास्त्याला एक उकळी आल्यानंतर त्यातील पाणी गाळून घ्या आणि पास्त्यावर थंड पाणी ओता. यामुळे पास्ता चिकट होणार नाही.
  • मोठ्या पॅनमध्ये बटर गरम करून घ्या. त्यानंतर त्यात लसूण आणि बारीक चिरलेला कांदा घालून लाल होईपर्यंत भाजा. त्यानंतर त्यात बारीक तुकडे केलेली ब्रोकोली घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि शिजवून घ्या.
  • भाज्या व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि काळीमिरी पावडर घालून मिक्स करा.
  • मोठ्या भांड्यात चीज, दही, लसूण पावडर आणि पिस्त्याचे थोडस पाणी घालून मिश्रण तयार करा. तयार केलेले मिश्रण ब्रोकोलीच्या मिश्रणात ओतून मिक्स करा.
  • आवश्यकता वाटल्यास तुम्ही त्यात इतर हर्ब्स सुद्धा टाकू शकता. सगळ्यात शेवटी शिजवलेला पास्ता घालून मिक्स करून घ्या. काहीवेळ शिजल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला व्हाईट सॉस ब्रोकोली पास्ता.

Web Title: Enjoy delicious white sauce broccoli pasta for breakfast morning breakfast recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता
1

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी
2

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात
3

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
4

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM