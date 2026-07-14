Monsoon Special Recipe: पावासाळ्यात एकदा तरी घरी नक्की बनवा कुरकरीत आणि स्वादिष्ट ‘मिरची भजी’

Mirchi Bhaji Recipe : पावसाळ्याचे थंडगार वातावरण आणि कुरकुरीत मिरची भज्यांची मजाच काही न्यारी. एकदम स्ट्रीट स्टाईल मिरची भजी घरी बनवायचे असतील तर ही रेसिपी नक्कीच तुमच्या कामाची ठरेल.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
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विस्तार
मिरची भजी तर सर्वानाच खायला फार आवडतात.
पावासाळ्यात भजी खाण्याची मजा काही वेगळीच.
तुम्ही घरीच पावासाळ्याच्या या सीजनमध्ये कुरकरीत मिरची भजी बनवू शकता.
पावसाळ्याच्या दिवसांत गरमागरम चहा आणि त्यासोबत खुसखुशीत मिरची भजी मिळाली तर त्याची चव काही वेगळीच असते. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसर असलेली ही भजी महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी आवर्जून बनवली जातात. मोठ्या हिरव्या भजीच्या मिरच्यांपासून तयार होणारी ही रेसिपी तिखट असली तरी योग्य मसाल्यांमुळे तिची चव संतुलित राहते. पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली मिरची भजी सण, मेजवानी किंवा अचानक आलेल्या पाहुण्यांसाठीही उत्तम पर्याय ठरते. हिरवी चटणी, चिंचेची गोड-तिखट चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर हे भजी अधिकच रुचकर लागतात. चला तर मग रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आज कृती जाणून घेऊया.