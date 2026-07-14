अयोध्येनंतर रणबीर कपूरची आणखी एक मोठी गुंतवणूक; पुण्यातील ‘या’ गावात खरेदी केली २५ एकर जमीन

मालमत्ता नोंदणी कार्यालयातील कागदपत्रांनुसार, ३० एप्रिल २०२६ रोजी या व्यवहाराची नोंदणी झाली. रणबीरने पिंपरी गावातील लागून असलेले चार भूखंड खरेदी केले आहेत. यापैकी सर्वात मोठा ४३,८०० चौरस मीटरचा भूखंड ७.०७ कोटी रुपयांना, २९,९०० चौरस मीटरचा भूखंड ४.६२ कोटी रुपयांना, २१,४०० चौरस मीटरचा भूखंड ३.३१ कोटी रुपयांना, तर ८,९०० चौरस मीटरचा भूखंड १.३९ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आला आहे. ही माहिती CRE Matrix च्या कागदपत्रांमधून समोर आली आहे.
चारही भूखंडांचे एकूण क्षेत्रफळ १,०४,००० चौरस मीटर (सुमारे २५.७ एकर) असून त्यांची एकत्रित किंमत १६.४२ कोटी रुपये आहे. या व्यवहारासाठी रणबीर कपूरने ८२.१३ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरल्याची नोंद आहे.
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यापूर्वी मे २०२६ मध्ये रणबीर कपूरने अयोध्येतील ‘द सरयू’ प्रकल्पात सुमारे ३.३१ कोटी रुपयांचा २,१३४ चौरस फुटांचा भूखंड खरेदी केला होता. सरयू नदीच्या काठावर उभारल्या जाणाऱ्या ७५ एकरांच्या या टाऊनशिपमध्ये आधुनिक क्लबहाऊस, ३५ हून अधिक लाइफस्टाइल सुविधा आणि ‘द लीला’द्वारे संचालित आलिशान शाकाहारी हॉटेल उभारले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
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रणबीर कपूरच्या या व्यवहारामुळे बॉलिवूड कलाकारांचा मुंबईबाहेरील रिअल इस्टेटमध्ये वाढता कल पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. अलिबाग, लोणावळा, पुणे आणि गोवा यांसारख्या ठिकाणी अनेक सेलिब्रिटी शेतजमीन, हॉलिडे होम्स आणि प्रीमियम निवासी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, क्रिती सॅनॉन, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांसारख्या सेलिब्रिटींनीही विविध भागांत मालमत्ता खरेदी केली आहे.
दरम्यान, रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी यांचा बहुचर्चित ‘रामायण’ चित्रपट दोन भागांत प्रदर्शित होणार असून ‘रामायण : भाग १’ दिवाळी २०२६, तर ‘रामायण : भाग २’ दिवाळी २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.