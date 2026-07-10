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Indian Army Medical Officer Jobs: भारतीय सैन्यात डॉक्टर व्हायचयं! मग ‘हे’ पात्रता निकष लगेच जाणून घ्या

Updated On: Jul 10, 2026 | 11:59 AM IST
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सारांश

Indian Army Medical Officer Jobs: मेडिकल ऑफिसर बनण्यासाठी MBBS सोबतच NEET UG उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. भारतीय लष्कराच्या AFMS अंतर्गत AFMC पुणे आणि SSC द्वारे डॉक्टर कसे बनता येते, जाणून घ्या.

मेडिकल ऑफिसर

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

How to Become a Medical Officer: हेल्थ सेक्टरमध्ये ‘मेडिकल ऑफिसर’ हे पद अत्यंत जबाबदारीचे मानले जाते. केंद्र सरकारची रुग्णालये असोत, राज्यातील आरोग्य केंद्रे असोत किंवा भारतीय सेनेचे क्षेत्र असो, प्रत्येक ठिकाणी मेडिकल ऑफिसरला मोठी मागणी असते. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेकदा संभ्रम असतो की, या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘नीट’ परीक्षा पास करणे गरजेचे आहे का?  देशातील अनेक होतकरू डॉक्टर आणि मेडिकलचे विद्यार्थी भारतीय सैन्यात (Indian Army) सामील होण्याचे स्वप्न पाहतात. सैन्यात मेडिकल ऑफिसर म्हणून भरती होण्यासाठी ‘भारतीय सशस्त्र सेना वैद्यकीय सेवा’ तर्फे विशेष संधी दिल्या जातात. जाणून घ्या, सैन्यात मेडिकल ऑफिसर (Indian Army Medical Officer Jobs) बनण्यासाठी नीट देणे आवश्यक आहे का आणि सेनेच्या मेडिकल कोअरमध्ये एंट्री करण्याचा योग्य मार्ग कोणता आहे.

मेडिकल ऑफिसर बनण्यासाठी ‘NEET’ आवश्यक आहे का?

मेडिकल ऑफिसर बनण्यासाठी सर्वात मूलभूत पात्रता म्हणजे तुमच्याकडे MBBS ची डिग्री असणे आवश्यक आहे. भारतात कोणत्याही मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेजमधून MBBS मध्ये प्रवेश मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे NEET UG परीक्षा उत्तीर्ण करणे हाच आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, मेडिकल ऑफिसरच्या नोकरीसाठी थेट कोणतीही ‘नीट’ परीक्षा द्यावी लागत नाही; पण त्या नोकरीसाठी आवश्यक असलेली पदवी (MBBS) मिळवण्यासाठी ‘नीट’ पास करणे १००% अनिवार्य आहे. नीट परीक्षेविना तुम्ही डॉक्टर बनू शकत नाही आणि डॉक्टर बनल्याशिवाय मेडिकल ऑफिसर होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही!

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MBBS ची पदवी आणि १ वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर, तुम्ही मेडिकल ऑफिसरच्या पदांसाठी पात्र ठरता. यानंतर सरकारी क्षेत्रात जाण्याचे प्रामुख्याने दोन मार्ग आहेत.

भारतीय सैन्यात डॉक्टर बनण्याचे २ मुख्य मार्ग

१. AFMC पुणे द्वारे डायरेक्ट एंट्री (MBBS साठी)

जर तुम्हाला शालेय शिक्षण संपल्यानंतर लगेचच सैन्यात डॉक्टर व्हायचे असेल, तर १२ वी नंतर NEET UG परीक्षेत टॉप रँक मिळवावी लागेल. या गुणांच्या आधारे तुम्हाला सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय येथे शॉर्टलिस्ट केले जाईल. तिथे मुलाखत आणि वैद्यकीय चाचणी उत्तीर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला MBBS चे शिक्षण दिले जाते. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर, सैन्यात थेट ‘लेफ्टनंट’ किंवा समकक्ष पदावर कमिशन (नियुक्ती) दिले जाते.

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२. सिव्हिलियन MBBS डॉक्टरांसाठी एंट्री (AFMS SSC Entry)

देशातील इतर कोणत्याही मेडिकल कॉलेजमधून MBBS किंवा MD/MS पूर्ण केल्यानंतरही तुम्ही सैन्यात जाऊ शकता. भारतीय सेना दरवर्षी AFMS Short Service Commission (SSC) Officer साठी अर्ज मागवते. यामध्ये उमेदवारांना त्यांच्या MBBS आणि नीट पीजी (NEET PG) गुणांच्या किंवा NBE च्या मानदंडांच्या आधारे मुलाखत आणि मेडिकल फिटनेस टेस्टसाठी बोलावले जाते. यात यशस्वी होणाऱ्या डॉक्टरांना थेट ‘कॅप्टन’ पदावर सैन्यात नियुक्त केले जाते.

Web Title: How to become indian army medical officer afms neet mandatory criteria marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 11:53 AM

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