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डायमंड कानातल्यांचा नवा ट्रेंड! पहा डायमंड कानातल्याच्या आकर्षक आणि हटके डिझाईन्स

रोजच्या वापरासाठी कानामध्ये डायमंड किंवा सोन्याचे कानातले घातले जातात. कानातल्यांशिवाय लुक पूर्णच होत नाही. अनेकांना प्रत्येक कपड्यांवर वेगवेगळे कानातले घालायला खूप जास्त आवडतात. डायमंड स्टड्स किंवा मॉडर्न डेली-वेअर हुप-स्टड इत्यादी वेगवेगळ्या डिझाईनच्या कानातले बाजारात कायमच उपलब्ध असतात. बऱ्याचदा डेली वेअरमध्ये नेमके कोणत्या डिझाईनचे कानातले घालावे, बऱ्याचदा सुचत नाही. कानातल्यांची खरेदी करायला गेल्यानंतर मोठा गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे या डिझाईनचे कानातले नक्की करा ट्राय. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Jul 28, 2026 | 03:28 PM
डायमंड कानातल्यांचानवा ट्रेंड! पाहा डायमंड कानातल्याच्या आकर्षक आणि हटके डिझाईन्स

डायमंड कानातल्यांचानवा ट्रेंड! पाहा डायमंड कानातल्याच्या आकर्षक आणि हटके डिझाईन्स

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1 / 5 रोजच्या वापरात अतिशय हलके आणि नाजूक नक्षीकाम असलेले कानातले घालावेत. कारण प्रवास करताना किंवा इतर कोणत्याही वेळी कान जास्त जड वाटत नाही.

रोजच्या वापरात अतिशय हलके आणि नाजूक नक्षीकाम असलेले कानातले घालावेत. कारण प्रवास करताना किंवा इतर कोणत्याही वेळी कान जास्त जड वाटत नाही.

2 / 5 डायमंडचे कानातले घालायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे रंगीत डायमंड आणि सुंदर नक्षीकाम असलेले कानातले खरेदी केल्यास कोणत्याही कपड्यांवर सहज घालू शकता.

डायमंडचे कानातले घालायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. त्यामुळे रंगीत डायमंड आणि सुंदर नक्षीकाम असलेले कानातले खरेदी केल्यास कोणत्याही कपड्यांवर सहज घालू शकता.

3 / 5 बऱ्याचदा कानातले घातल्यानंतर ते केसांमध्ये किंवा फणीमध्ये अडकण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच प्रवासादरम्यान आरामदायी वाटणारे कानातले परिधान करावेत.

बऱ्याचदा कानातले घातल्यानंतर ते केसांमध्ये किंवा फणीमध्ये अडकण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच प्रवासादरम्यान आरामदायी वाटणारे कानातले परिधान करावेत.

4 / 5 कानातले सहसा 14 कॅरेट किंवा 18 कॅरेट सोन्यामध्ये बनवले जाते. कारण डायमंड मजबूत ठेवण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे सोनं असणे फार आवश्यक आहे.

कानातले सहसा 14 कॅरेट किंवा 18 कॅरेट सोन्यामध्ये बनवले जाते. कारण डायमंड मजबूत ठेवण्यासाठी चांगल्या दर्जाचे सोनं असणे फार आवश्यक आहे.

5 / 5 अमेरिकन डायमंड स्टोन असलेल्या कानातल्यांची किंमत 8000 ते 15000 हजारांच्या आसपास असते. त्यामुळे रोजच्या वापरात डायमंड किंवा सोन्याचे कानातले तुम्ही घालू शकता.

अमेरिकन डायमंड स्टोन असलेल्या कानातल्यांची किंमत 8000 ते 15000 हजारांच्या आसपास असते. त्यामुळे रोजच्या वापरात डायमंड किंवा सोन्याचे कानातले तुम्ही घालू शकता.

Web Title: Latest diamond earrings trend check out stunning and stylish diamond earring designs

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Published On: Jul 28, 2026 | 03:25 PM

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