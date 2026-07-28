डायमंड कानातल्यांचा नवा ट्रेंड! पहा डायमंड कानातल्याच्या आकर्षक आणि हटके डिझाईन्स

रोजच्या वापरासाठी कानामध्ये डायमंड किंवा सोन्याचे कानातले घातले जातात. कानातल्यांशिवाय लुक पूर्णच होत नाही. अनेकांना प्रत्येक कपड्यांवर वेगवेगळे कानातले घालायला खूप जास्त आवडतात. डायमंड स्टड्स किंवा मॉडर्न डेली-वेअर हुप-स्टड इत्यादी वेगवेगळ्या डिझाईनच्या कानातले बाजारात कायमच उपलब्ध असतात. बऱ्याचदा डेली वेअरमध्ये नेमके कोणत्या डिझाईनचे कानातले घालावे, बऱ्याचदा सुचत नाही. कानातल्यांची खरेदी करायला गेल्यानंतर मोठा गोंधळ निर्माण होतो. त्यामुळे या डिझाईनचे कानातले नक्की करा ट्राय. (फोटो सौजन्य – pinterest)