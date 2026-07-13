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फिटनेस आणि परफेक्ट फिजिकसाठी सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले ६ जिम सप्लीमेंट्स! आत्ताच पाहून घ्या

Updated On: Jul 13, 2026 | 09:40 PM IST
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सारांश

जिममध्ये परफेक्ट बॉडी आणि शरीराची ताकद वाढवण्यासाठी सध्या व्हे प्रोटीन, क्रिएटिन आणि बीसीएए यांसारखे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहेत. हे पूरक आहार स्नायूंची झीज भरून काढण्यास मदत करत असले, तरी मूळ घरगुती अन्नाला तो उत्तम पर्याय नसल्याने तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच त्याचा वापर करावा.

फिटनेस आणि परफेक्ट फिजिकसाठी सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले ६ जिम सप्लीमेंट्स! आत्ताच पाहून घ्या
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विस्तार

आजकालच्या धावपळीच्या युगात केवळ रोजच्या घरच्या जेवणातून शरीराला आवश्यक असणारे सर्व पोषक घटक मिळवणे थोडे कठीण होते. म्हणूनच, जिममध्ये घाम गाळणारे तरुण आणि बॉडी बिल्डर्स आपली शरीरयष्टी कमावण्यासाठी आणि स्नायूंची ताकद वाढवण्यासाठी विविध सप्लीमेंट्सचा म्हणजेच पूरक आहाराचा सहारा घेतात. सध्याच्या काळात बॉडी बिल्डिंगसाठी कोणते सप्लीमेंट्स सर्वात जास्त लोकप्रिय आहेत आणि ते शरीरावर कसे काम करतात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

१. व्हे प्रोटीन: जिम करणाऱ्यांमध्ये हे सर्वात जास्त वापरले जाणारे सप्लीमेंट आहे, जे दुधापासून बनवले जाते. वर्कआउट केल्यानंतर स्नायूंची जी झीज होते, ती भरून काढण्यासाठी आणि नवीन स्नायूंच्या वाढीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे शरीरात खूप लवकर पचते. यात प्रामुख्याने आयसोलेट आणि कॉन्सन्ट्रेट हे प्रकार जास्त लोकप्रिय आहेत.

२. क्रिएटिन मोनोहायड्रेट: स्नायूंची ताकद आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सर्वात जास्त सिद्ध झालेले सप्लीमेंट आहे. हे स्नायूंना ऊर्जा पुरवणाऱ्या एटीपी या घटकाची निर्मिती वेगवान करते. यामुळे जिममध्ये जड वजन उचलण्याची ताकद मिळते आणि स्नायूंचा आकार मोठा दिसतो.

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३. बीसीएए: यामध्ये ल्युसिन, आयसोल्युसिन आणि व्हॅलिन या तीन आवश्यक अमिनो ॲसिड्सचा समावेश असतो. हे सहसा मुले जिममध्ये व्यायाम करताना पाण्यात मिसळून पितात. व्यायाम करताना स्नायू थकण्यापासून आणि स्नायूंचे नुकसान होण्यापासून हे सप्लीमेंट वाचवते.

४. प्री-वर्कआउट: व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी २० ते ३० मिनिटे आधी हे सप्लीमेंट घेतले जाते. यात कॅफिन आणि बीटा-ॲलानाइन सारखे घटक असतात. हे शरीराला त्वरित प्रचंड ऊर्जा देते, मानसिक फोकस वाढवते आणि स्नायूंमध्ये रक्ताभिसरण वाढवून थकवा दूर ठेवते.

५. फिश ऑईल (ओमेगा-३): हे निरोगी चरबीचे कॅप्सूल स्वरूपातील सप्लीमेंट आहे. जड वजन उचलल्यामुळे सांध्यांवर येणारा ताण आणि सूज कमी करण्याचे काम फिश ऑईल करते. हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते.

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६. मल्टीव्हिटॅमिन्स: शरीराची प्रतिकारशक्ती उत्तम ठेवण्यासाठी आणि अंतर्गत क्रिया सुरळीत चालण्यासाठी जीवनसत्त्वे आवश्यक असतात. जिममध्ये कडक डाएट करताना शरीरात जीवनसत्त्वांची कमतरता भासू नये, म्हणून झिंक, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन डी३ असलेल्या गोळ्या मुले नियमित घेतात.

महत्त्वाची टीप: हे सर्व सप्लीमेंट्स केवळ पूरक आहार आहेत, ते मूळ अन्नाला पर्याय असू शकत नाहीत. कोणत्याही सप्लीमेंटचा वापर सुरू करण्यापूर्वी चांगल्या आहारतज्ज्ञांचा किंवा तज्ज्ञ ट्रेनरचा सल्ला घेणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते.

Web Title: Trendy supplements for gym bros

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Published On: Jul 13, 2026 | 09:40 PM

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