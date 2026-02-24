Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Skin Care: प्रदूषण आणि ताणतणावामुळे त्वचा होते अधिक संवेदनशील, स्किन केअरची लावा वेळीच सवय

सध्याचे हवामान आणि खाण्यापिण्यातील बदल याचा सर्वात जास्त परिणाम हा त्वचेवर होत असतो. प्रदूषण आणि तणावाने त्वचा लवकर खराब होते. यासाठी नियमित त्वचेची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, कसे जाणून घ्या

Updated On: Feb 24, 2026 | 06:35 PM
स्किन केअरची काळजी कशी घ्यावी (फोटो सौजन्य - iStock)

  • प्रदूषण आणि ताणापासून त्वचेची काळजी कशी घ्यावी 
  • त्वचेची नियमित काळजी घेणे गरजेचे आहे 
  • कशी काळजी घ्यावी जाणून घ्या 
अलीकडच्या काळात त्वचेशी संबंधित तक्रारींमध्ये लक्षणीयरित्या वाढ होत आहे. विशेषतः संवेदनशील त्वचा (Sensitive Skin) ही समस्या लहानांपासून प्रौढांपर्यंत अनेकांना भेडसावत आहे. पूर्वी केवळ काही ठराविक लोकांपुरती मर्यादित असलेली ही समस्या आता सर्वसामान्य झाली आहे. 

प्रदूषणाची वाढती पातळी, वाढता ताणतणाव आणि त्वचेची काळजी घेणाऱ्या उत्पादनांचा अतिवापर यामुळे भारतीयांमध्ये संवेदनशील त्वचेची समस्या वाढत आहे. प्रत्येकाने आपल्या त्वचेचे संरक्षण करण्यासाठी तिची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. डॉ. शरीफा चौसे, त्वचारोगतज्ज्ञ, मुंबई यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे 

तेलकट त्वचेमुळे चेहऱ्यावर भरमसाट पिंपल्स आणि मुरूम येतात? ‘या’ टिप्स फॉलो करून घ्या त्वचेची काळजी

का वाढतेय त्वचेची समस्या 

संवेदनशील त्वचा ही आता दुर्मिळ समस्या राहिलेली नाही. यामध्ये त्वचेचा लालसरपणा, खाज सुटणे, जळजळ होणे, त्वचेचा कोरडेपणा, घट्टपणा,खपलीयुक्त त्वचा आणि अचानक ब्रेकआउट्स सारख्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे, ज्यांना पूर्वी कधीही त्वचेची समस्या नव्हती अगदी अशा लोकांमध्येही ही समस्या वाढल्याचे दिसून येते. पूर्वी वापरत असलेल्या उत्पादनांवर अचानकच त्वचेची वेगळी प्रतिक्रिया दिसून येऊ शकते. 

काही लोकांना सूर्यप्रकाशात वावरताना किंवा चेहरा धुतल्यानंतर मुरुमे, पुरळ किंवा त्वचेची जळजळ जाणवते. म्हणूनच, त्वचेच्या काळजीवर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि त्वचेची संवेदनशीलतेसारख्या समस्यांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे. वायू प्रदूषणामुळे त्वचेची संवेदनशीलता वाढू शकते. धूळ, धूर आणि हानिकारक कण त्वचेचे नुकसान करतात, ज्यामुळे त्वचा अधिक प्रतिक्रियाशील बनते. 

काय आहेत कारणे?

वाढता ताणतणाव, अनियमित झोप, हार्मोनल बदल,चुकीचा आहार, निर्जलीकरण, अतिनील किरणे, एक्झिमा आणि रोसेसिया सारख्या परिस्थिती आणि वाढत्या स्क्रीन टाईममुळे त्वचेचे नैसर्गिक संतुलन बिघडतो. अनेक स्किनकेअर उत्पादनांची सवय, वैद्यकीय मार्गदर्शनाशिवाय वारंवार एक्सफोलिएशन केल्याने देखील त्वचेच्या संरक्षणात्मक थराचे नुकसान होते, ज्यामुळे त्वचा अधिक संवेदनशील होते. सुगंधित साबण, अल्कोहोल-आधारित टोनर आणि तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार कॉस्मेटिक उपचारांचा वापर केल्यास त्वचेचे नुकसान आणखी वाढू शकते.

सौम्य, वैद्यकीयदृष्ट्या चाचणी केलेल्या उत्पादनांचा वापर केल्यास त्वचेचे नुकसान टाळता येते. त्वचेच्या समस्या दुरुस्त करण्यासाठी, त्वचेची जळजळ दूर करण्यासाठी आणि कालांतराने सहनशीलता सुधारण्यासाठी योग्य स्किनकेअर दिनचर्येचे पालन करणे फायदेशीर ठरेल. स्वतःहून कोणत्याही रासायनिक उत्पादनांचा वापर करणे टाळा आणि तज्ज्ञांची मदत घ्या.

चेहऱ्यावर कायमच टिकून राहील तारुण्य! संत्र्याच्या सालींपासून घरीच तयार करा आयुर्वेदिक साबण, त्वचा होईल उजळदार

संवेदनशील त्वचेसाठी खालील स्किनकेअर टिप्स फॉलो करा

  • सौम्य, सुगंध-विरहीत क्लीन्झर वापरणे, त्वचेचा दुरुस्ती करण्यासाठी नियमितपणे ती मॉइश्चरायझ करणे
  • अतिनील किरणे आणि प्रदूषणापासून संरक्षण करण्यासाठी दररोज 50 पेक्षा जास्त SPF असलेले सनस्क्रीन वापरणे गरजेचे आहे
  • वारंवार त्वचेची उत्पादन बदलणे आणि जोरजोरात स्क्रब करणे टाळा, त्वचारोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उत्पादनांची निवड करा आणि तणावाचे व्यवस्थापन करा
  • दररोज पुरेशी झोप घ्या आणि त्वचा हायड्रेटेड राखा
  • वैद्यकीयदृष्ट्या चाचणी केलेल्या उत्पादनांचा वापर करा
  • बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्वस्त उत्पादनांची निवड करू नका जे त्वचेची संवेदनशीलता वाढवू शकतात
  • त्वचेवर कोणतेही उत्पादन लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करायला विसरु नका आणि त्वचेचा लालसरपणा आणि जळजळ यासारख्या लक्षणांच्या बाबतीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या 
  • तुमच्या स्किनकेअरला रुटीनला प्राधान्य द्या आणि त्वचेची संवेदनशीलता व्यवस्थापित करा. स्किनकेअरवर विशेष लक्ष केंद्रित करा आणि त्वचेची संवेदनशीलता टाळा

