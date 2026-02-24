Dharashiv : पळसप येथे रविवारी ११वे मराठवाडा ग्रामीण साहित्य संमेलन!

Dharashiv : तालुक्यातील पळसप येथे रविवारी (१ मार्च) ११वे मराठवाडा ग्रामीण साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले असून, साहित्यप्रेमींसाठी हा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक सोहळा ठरणार आहे. शिक्षणमहर्षी वसंतराव काळे प्रतिष्ठान, किसान वाचनालय पळसप आणि राष्ट्रवादी शिक्षक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे संमेलन पार पडणार असल्याची माहिती स्वागताध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी दिली.
स्वर्गीय वसंतराव काळे यांच्या पुण्यस्मरणदिनानिमित्त या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी आयुष्यभर केलेल्या कार्याला अभिवादन करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील साहित्यिक चळवळीला चालना देणे आणि नवोदित लेखकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश आहे. यंदाच्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून साहित्यिक डॉ. सुरेश सावंत यांची निवड करण्यात आली आहे.
१ मार्च रोजी सकाळी आठ वाजता ग्रंथदिंडीने संमेलनाची सुरुवात होणार आहे. यानंतर ग्रंथप्रदर्शन, चित्रप्रदर्शन आणि विविध साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्रंथप्रदर्शनाचे उद्घाटन डॉ. घ. ना. पांचाळ यांच्या हस्ते तर चित्रप्रदर्शनाचे उद्घाटन सुप्रसिद्ध चित्रकार शिवाजी हांडे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. सकाळी साडेदहा वाजता संमेलनाचे औपचारिक उद्घाटन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. यावेळी माजी मंत्री संजय बनसोडे आणि प्रा. फ. म. शहाजिंदे हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
दुपारी ‘बदलते ग्रामीण जीवन’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलांवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर कथाकथनाचा कार्यक्रम आणि सायंकाळी कविसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध जिल्ह्यांतील साहित्यिक, कवी आणि विचारवंत या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळे संमेलनाला वैचारिक समृद्धी लाभणार आहे.
सायंकाळी सहा वाजता समारोप सोहळा पार पडणार असून, आमदार सतीश चव्हाण आणि आमदार प्रविण स्वामी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. यावेळी साहित्य क्षेत्रातील मान्यवरांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. रात्री आठ वाजता सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, स्थानिक कलावंतांना आपल्या कलेचे सादरीकरण करण्याची संधी मिळणार आहे.
दरम्यान, संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी स्त्रीरोग निदान शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच रात्री हभप ईश्वरी दिदी महाराज यांचे कीर्तनही होणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांमुळे साहित्य, समाजकार्य आणि संस्कृती यांचा सुंदर संगम या संमेलनातून अनुभवायला मिळणार आहे. या संमेलनास परिसरातील नागरिक, विद्यार्थी, साहित्यप्रेमी आणि लेखकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. ग्रामीण साहित्य चळवळीला बळ देणारा आणि नव्या विचारांना दिशा देणारा हा उपक्रम ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.