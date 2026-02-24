Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोरवाडी ग्रेडसेपरेटरमध्ये कंटेनर अडकला, 9 तास वाहतुकीचा खोळंबा; नागरिकांमध्ये संताप

निगडी-दापोडी मार्गावरील 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर' ग्रेडसेपरेटरमध्ये मंगळवारी पहाटे पाचच्या सुमारास एक अवजड कंटेनर अडकल्याने वाहतुकीचा मोठा खेळखंडोबा झाला.

Updated On: Feb 24, 2026 | 06:30 PM
मोरवाडी ग्रेडसेपरेटरमध्ये कंटेनर अडकला, 9 तास वाहतुकीचा खोळंबा; नागरिकांमध्ये संताप

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • मोरवाडी ग्रेडसेपरेटरमध्ये कंटेनर अडकला
  • 9 तास वाहतुकीचा खोळंबा
  • नागरिकांमध्ये संताप
पिंपरी : निगडी-दापोडी मार्गावरील ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ ग्रेडसेपरेटरमध्ये मंगळवारी पहाटे पाचच्या सुमारास एक अवजड कंटेनर अडकल्याने वाहतुकीचा मोठा खेळखंडोबा झाला. तब्बल ९ तासांच्या प्रयत्नांनंतर सायंकाळी साडेचार वाजता कंटेनर बाहेर काढण्यात यश आले, तोपर्यंत प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.

 

नेमकी घटना काय?

मंगळवारी पहाटे ५:०० वाजता मोरवाडी परिसरातील ग्रेडसेपरेटरमध्ये (निगडी ते दापोडी लेन) कंटेनरची उंची मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने तो पुलाखालील भागात अडकला. ग्रेडसेपरेटरमधील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पर्यायी सेवा रस्त्यावरही वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने सकाळच्या वेळी कामावर जाणारे कामगार आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय झाली होती.

प्रशासकीय कारवाई

वाहतूक पोलिसांनी आणि प्रशासनाने कंटेनर बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. अखेर कंटेनरच्या चाकांमधील हवा कमी करून आणि क्रेनचा वापर करून तो खेचून बाहेर काढण्यात आला. सायंकाळी तीन नंतर या मार्गावरील वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर आली.

वारंवार होणाऱ्या अपघातांची कारणे

या घटनेमुळे ग्रेडसेपरेटरमधील नियोजनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे

उंचीचे उल्लंघन : या मार्गावर केवळ ४.५ मीटर उंचीपर्यंतच्या वाहनांना परवानगी आहे, मात्र चालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

सूचना फलकांचा अभाव : अनेक ठिकाणी स्पष्ट दिशादर्शक फलक आणि ‘हाइट रिस्ट्रिक्टर’ (उंची रोखणारे खांब) नसल्याने मोठे कंटेनर चुकून ग्रेडसेपरेटरमध्ये शिरतात.

मेट्रो कामाचा अडथळा : शहरात सुरू असलेल्या मेट्रो आणि रस्त्यांच्या कामांमुळे बॅरिकेडिंग केले आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांचा गोंधळ उडत आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 06:27 PM

