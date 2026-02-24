मोरवाडी ग्रेडसेपरेटरमध्ये कंटेनर अडकला, 9 तास वाहतुकीचा खोळंबा; नागरिकांमध्ये संताप

नेमकी घटना काय?
मंगळवारी पहाटे ५:०० वाजता मोरवाडी परिसरातील ग्रेडसेपरेटरमध्ये (निगडी ते दापोडी लेन) कंटेनरची उंची मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने तो पुलाखालील भागात अडकला. ग्रेडसेपरेटरमधील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पर्यायी सेवा रस्त्यावरही वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने सकाळच्या वेळी कामावर जाणारे कामगार आणि विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय झाली होती.
प्रशासकीय कारवाई
वाहतूक पोलिसांनी आणि प्रशासनाने कंटेनर बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले. अखेर कंटेनरच्या चाकांमधील हवा कमी करून आणि क्रेनचा वापर करून तो खेचून बाहेर काढण्यात आला. सायंकाळी तीन नंतर या मार्गावरील वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर आली.
वारंवार होणाऱ्या अपघातांची कारणे
या घटनेमुळे ग्रेडसेपरेटरमधील नियोजनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे
उंचीचे उल्लंघन : या मार्गावर केवळ ४.५ मीटर उंचीपर्यंतच्या वाहनांना परवानगी आहे, मात्र चालक त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
सूचना फलकांचा अभाव : अनेक ठिकाणी स्पष्ट दिशादर्शक फलक आणि ‘हाइट रिस्ट्रिक्टर’ (उंची रोखणारे खांब) नसल्याने मोठे कंटेनर चुकून ग्रेडसेपरेटरमध्ये शिरतात.
मेट्रो कामाचा अडथळा : शहरात सुरू असलेल्या मेट्रो आणि रस्त्यांच्या कामांमुळे बॅरिकेडिंग केले आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांचा गोंधळ उडत आहे.
भरधाव कार कोसळली कालव्यात
छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील चांगतपुरी गावात एक अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. यात चालकाचा ताबा सुटल्याने कार उजव्या कालव्यात कोसळलीय दरम्यान या भीषण अपघातात करचालक बचावला आहे. तर कारमधील पती-पत्नी बुडाले असून अद्याप ते बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. सोमवारच्या रात्री अकरा ते साडे अकरा वाजेच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला आहे. चांगतपुरी गावाजवळील कालव्याच्या पुलालगत चालकाला रस्त्याचा अंदाज न आल्याने कार कालव्यात गेली. दरम्यान, चालकाने कारबाहेर उडी मारली. कालव्याला पाणी असल्यामुळे कारमधील पती-पत्नी असे दोघे कारसह पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरा जेसीबीने कार पाण्याबाहेर काढण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत पाण्यात बेपत्ता झालेल्या दोघांचा शोध अद्याप सुरू होता. तर वाचवण्यासाठी गेलेला गावातील एक तरुणही बेपत्ता आहे. त्यामुळे आता एकूण तिन जणांचा शोध सुरु आहे.