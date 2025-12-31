2026 मध्ये मिळवा चमकदार काचेसारखी त्वचा, आजच डाक्टर सेठी यांनी सांगितलेल्या या 5 वाईट सवयी सोडा आणि जादू पहा

थंडीत कोलेस्ट्रॉल वाढले आहे का? न्यूट्रोशनिस्टने सांगितले 3 भाज्यांचे सेवन जे कोणत्या औषधाहून कमी नाही
रोजच्या जीवनात आपण काही सवयी पाळतो ज्या प्रत्यक्षात आपल्या त्वचेला हानी पोहोचवतात. जर तुम्ही या सवयी सुधारल्या नाहीत तर तुमची त्वचा खराब होण्यापासून काहीही रोखू शकत नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की आपण फक्त या सवयींबद्दल बोलत आहोत, तर ते खरे नाही. त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. किरण सेठी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये या सवयींबद्दल माहिती शेअर केली आहे. चला सुंदर त्वचेसाठी कोणत्या सवयी जीवनशैलीतून वगळायला हव्यात ते जाणून घेऊया.
मेकअप लावून झोपू नका
जर तुम्हाला तुमच्या त्वचेची काळजी घ्यायची असेल, तर मेकअप लावून झोपायला जाणे टाळा. मेकअप त्वचेमध्ये तयार होणारे तेल छिद्रांना बंद करते, सूक्ष्म-दाह वाढवते आणि रात्रभर ऑक्सिडेटिव्ह ताण वाढवते. यामुळे त्वचेचे आरोग्य खराब होऊ लागते.
ट्रेंड फॉलो करणे गरजेचं नाही
फक्त प्रत्येकजण ते करत असल्याने, तुम्हाला ते करण्याची गरज नाही असे नाही. कोणतेही दोन चेहरे सारखे नसतात. सौंदर्यशास्त्र हे व्यक्तिमत्त्वाबद्दल आहे, अनुकरणाबद्दल नाही. बऱ्याच जी गोष्ट इतरांच्या त्वचेला सूट होते ती आपल्या त्वचेला होत नाही अशात आपल्या त्वचेसोबत नवनवीन प्रयोग करणे थांबवा.
त्वचेची जलद दुरुस्ती न करणे
त्वचेची काळजी आणि सौंदर्य ही एक जीवनशैली आहे. एकाच उपचाराने किंवा एका फेशियलमुळे, तुमच्या त्वचेमध्ये सुधारणा येणार नाही. त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आपली जीवनशैलीच थोडीशी बदला.
जास्त एक्सफोलिएशन
त्वचेसाठी एक्सफोलिएशन हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. परंतु याचा जास्त वापर लिपिड अडथळा बिघडतो, ज्यामुळे ट्रान्सएपिडर्मल पाण्याचे नुकसान होते आणि संवेदनशीलता वाढते.
घरात सनस्क्रीनचा वापर न करणे
अनेकांचा असा समज आहे की सनस्क्रीन फक्त घराबाहेर पडतानाच वापरावी पण तसे नाही. घरात अतिनील किरणे खिडक्यांमधून आत प्रवेश करतात. निळा प्रकाश संचयी ताण वाढवतो. अल्ट्राव्हायोलेट एक्सपोजर फोटोएजिंग, हायपरपिग्मेंटेशन आणि कोलेजन डिग्रडेशनची समस्या वाढवते. अशात घरात असतानाही सनस्क्रीनचा वापर करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.