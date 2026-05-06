केरळमधील राहुल गांधींचा ‘वायनाड’ मतदारसंघ पर्यटकांसाठी स्वर्गाहून कमी नाही, फिरण्यासाठीचा उत्तम वेळ जाणून घ्या

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट
एडक्कल लेणी
एडक्कल लेणी ही वायनाडमधील एक ऐतिहासिक आणि रहस्यमय जागा आहे. येथे प्राचीन काळातील शिलालेख आणि कोरीव काम पाहायला मिळते. लेण्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी थोडे पायी चालावे लागते, पण वरून दिसणारा नजारा अत्यंत मनमोहक असतो.
पूकोट तलाव
पूकोट तलाव हा शांत आणि निसर्गरम्य तलाव हिरव्या टेकड्यांनी वेढलेला आहे. येथे होडीविहाराचा आनंद घेता येतो. कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण खास आहे.
मीनमुट्टी धबधबा
मीनमुट्टी धबधबा हा वायनाडमधील सर्वात भव्य धबधब्यांपैकी एक आहे. तीन टप्प्यांत कोसळणारा हा धबधबा पाहण्यासाठी जंगलातून पायी जावे लागते. साहसी प्रवाशांसाठी हा अनुभव खास ठरतो.
बाणासुरा सागर धरण
बाणासुरा सागर धरण हे भारतातील सर्वात मोठ्या मातीच्या धरणांपैकी एक आहे. धरणाच्या मध्यभागी असलेली छोटी बेटे आणि सभोवतालचे दृश्य मनाला भुरळ घालते. येथे जलक्रीडांचा आनंदही घेता येतो.
मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य
मुथंगा वन्यजीव अभयारण्य हे वन्यजीवप्रेमींसाठी आदर्श ठिकाण आहे. येथे जंगलभ्रमंतीदरम्यान हत्ती, हरीण, गवा आणि कधीमधी वाघही पाहायला मिळू शकतात.
मुंबईहून वायनाडला कसे जायचे?
रेल्वेने
मुंबईहून वायनाडला जाण्यासाठी थेट रेल्वे नाही. जवळचे स्थानक Kozhikode Railway Station आहे. मुंबई ते कोझिकोड हा प्रवास सुमारे २४ तासांचा असतो. त्यानंतर बस किंवा भाड्याने वाहन घेऊन २-३ तासांत वायनाडला पोहोचता येते.
विमानाने
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport येथून Calicut International Airport पर्यंत थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे. हा प्रवास साधारण २ तासांचा असतो. त्यानंतर भाड्याने वाहन किंवा बसने ३-४ तासांत वायनाडला पोहोचता येते.