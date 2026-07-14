मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Fatal Risk Averted In The Womb Baby Treated For Heart Tumors By Administering Medication To The Mother At Wadia Hospital

Health Update: मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

Updated On: Jul 14, 2026 | 08:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

गर्भातील बाळाच्या हृदयातील रक्तप्रवाहावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या गाठींवर आईमार्फत औषधोपचार करणे ही अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे. वेळेवर निदान आणि सातत्यपूर्ण देखरेख यामुळे आम्ही संभाव्य जीवितहानी टाळू शकतोे.

मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वैद्यकीय विज्ञानातील प्रगतीचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत मुंबईतील बाई जेरबाई वाडिया आणि नौरोजी वाडिया रुग्णालयातील डॉक्टरांनी गर्भातील बाळाच्या हृदयात निर्माण झालेल्या जीवघेण्या गाठींवर आईच्या गर्भात असतानाच यशस्वी उपचार केले. या दुर्मिळ हस्तक्षेपामुळे जन्मापूर्वीच निर्माण झालेला गंभीर धोका टळून बाळाचा सुरक्षित व निरोगी जन्म झाला आहे. २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेदरम्यान नियमित तपासणीत डॉ. पूजा बांदेकर आणि डॉ. वंदना बन्सल यांच्या टीमला गर्भातील बाळाच्या हृदयात अनेक गाठी आढळल्या. त्यानंतर डॉ. श्रीपाल जैन यांनी फिटल इकोकार्डिओग्राफीद्वारे सखोल तपासणी केली.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

तासंतास लघवी रोखून धरता? चुकीच्या सवयींमुळे महिलांना होऊ शकते ‘या’ गंभीर आजारांची लागण, वेळीच व्हा सावध

तपासणीत या गाठी हृदयातून रक्तप्रवाहाच्या दोन्ही प्रमुख मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याचे दिसून आले. उपचार न केल्यास गर्भातील बाळाला हृदयविकाराचा झटका येण्याचा किंवा जन्मापूर्वीच मृत्यू होण्याचा धोका होता. यावर डॉक्टरांनी आईला ‘एव्हरोलिमस’ हे औषध देण्याचा निर्णय घेतला.

ही अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया

कर्करोग आणि लहान मुलांमधील अशा गाठींवर वापरले जाणारे हे औषध गर्भातील बाळावरील गाठी कमी करण्यासाठी देण्याची प्रकरणे जगभरात अत्यंत दुर्मिळ आहेत. औषधोपचारादरम्यान आई आणि गर्भातील बाळावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात आले. काही आठवड्यांतच गाठींचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले.परिणामी गर्भधारणा सुरक्षितपणे पूर्ण कालावधीपर्यंत नेणे शक्य झाले. यावर डॉ. श्रीपाल जैन म्हणाले, ‘गर्भातील बाळाच्या हृदयातील रक्तप्रवाहावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या गाठींवर आईमार्फत औषधोपचार करणे ही अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे. वेळेवर निदान आणि सातत्यपूर्ण देखरेख यामुळे आम्ही संभाव्य जीवितहानी टाळू शकलो.

Yoga: सकाळची सुरुवात योगाने करा; शरीर आणि मनाला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

वाडिया रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला म्हणाल्या, ‘हे प्रकरण गर्भातील गंभीर आजारांवर अनेक वैद्यकीय दृष्टिकोन किती प्रभावी ठरू शकतो याचे उत्तम उदाहरण आहे. योग्य वेळी निदान आणि आधुनिक उपचारपद्धतीमुळे अशक्य वाटणाऱ्या आव्हानांवरही मात करता येते.’ मुंबईतील अशा प्रकारचे हे पहिले यशस्वी प्रकरण मानले जात असून, गर्भातील हृदयविकार उपचार क्षेत्रासाठी ते महत्वपूर्ण मानले जात आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Fatal risk averted in the womb baby treated for heart tumors by administering medication to the mother at wadia hospital

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 08:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: पावसाळ्यात खोकला-तापाकडे दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात Pneumoniaची सुरुवातीची लक्षणे, अशी घ्या काळजी
1

Health Tips: पावसाळ्यात खोकला-तापाकडे दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात Pneumoniaची सुरुवातीची लक्षणे, अशी घ्या काळजी

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते
2

Health Tips: संध्याकाळी ५ नंतर चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

High Protein Fruits: प्रोटीनसाठी फक्त अंडीच नाही! ‘ही’ फळे ठरू शकतात उत्तम पर्याय
3

High Protein Fruits: प्रोटीनसाठी फक्त अंडीच नाही! ‘ही’ फळे ठरू शकतात उत्तम पर्याय

झोप न येणे, चिडचिड आणि सतत थकवा? हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यासाठी ‘हे’ सोपे उपाय ठरतील फायदेशीर
4

झोप न येणे, चिडचिड आणि सतत थकवा? हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यासाठी ‘हे’ सोपे उपाय ठरतील फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Update: मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

Health Update: मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

Jul 14, 2026 | 08:40 AM
Jalgaon Crime: लग्नाला अवघे 6 दिवस… हातावरची मेहंदी अजूनही तशीच होती; माहेरी निघालेल्या नववधूला काळाने गाठलं!

Jalgaon Crime: लग्नाला अवघे 6 दिवस… हातावरची मेहंदी अजूनही तशीच होती; माहेरी निघालेल्या नववधूला काळाने गाठलं!

Jul 14, 2026 | 08:38 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: पुणे पोलीस दलात ३५ टक्के पदे रिक्त

Jul 14, 2026 | 08:29 AM
राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

राज्यातील धरणसाठ्यात तब्बल 14 टक्क्यांची तूट; 43.70 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा

Jul 14, 2026 | 08:23 AM
Maharashtra IMD Alert: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय? मुंबईसह ‘या’ ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

Maharashtra IMD Alert: विश्रांतीनंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय? मुंबईसह ‘या’ ९ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा

Jul 14, 2026 | 08:22 AM
Share Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार? गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे स्टॉक्स

Share Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार? गुंतवणुकीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ महत्त्वाचे स्टॉक्स

Jul 14, 2026 | 08:17 AM
लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल…

लग्नासाठी रेल्वेचे संपूर्ण कोच बुक करायचे आहे? अशाप्रकारे करा बुकिंग; जाणून घ्या किती खर्च येईल…

Jul 14, 2026 | 08:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा