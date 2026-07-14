Health Update: मातेच्या गर्भातच थांबवला मृत्यूचा धोका! वाडियात आईला औषधे देत बाळाच्या हृदयातील गाठींवर उपचार

वैद्यकीय विज्ञानातील प्रगतीचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत मुंबईतील बाई जेरबाई वाडिया आणि नौरोजी वाडिया रुग्णालयातील डॉक्टरांनी गर्भातील बाळाच्या हृदयात निर्माण झालेल्या जीवघेण्या गाठींवर आईच्या गर्भात असतानाच यशस्वी उपचार केले. या दुर्मिळ हस्तक्षेपामुळे जन्मापूर्वीच निर्माण झालेला गंभीर धोका टळून बाळाचा सुरक्षित व निरोगी जन्म झाला आहे. २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेदरम्यान नियमित तपासणीत डॉ. पूजा बांदेकर आणि डॉ. वंदना बन्सल यांच्या टीमला गर्भातील बाळाच्या हृदयात अनेक गाठी आढळल्या. त्यानंतर डॉ. श्रीपाल जैन यांनी फिटल इकोकार्डिओग्राफीद्वारे सखोल तपासणी केली.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
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तपासणीत या गाठी हृदयातून रक्तप्रवाहाच्या दोन्ही प्रमुख मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याचे दिसून आले. उपचार न केल्यास गर्भातील बाळाला हृदयविकाराचा झटका येण्याचा किंवा जन्मापूर्वीच मृत्यू होण्याचा धोका होता. यावर डॉक्टरांनी आईला ‘एव्हरोलिमस’ हे औषध देण्याचा निर्णय घेतला.
कर्करोग आणि लहान मुलांमधील अशा गाठींवर वापरले जाणारे हे औषध गर्भातील बाळावरील गाठी कमी करण्यासाठी देण्याची प्रकरणे जगभरात अत्यंत दुर्मिळ आहेत. औषधोपचारादरम्यान आई आणि गर्भातील बाळावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात आले. काही आठवड्यांतच गाठींचा आकार लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले.परिणामी गर्भधारणा सुरक्षितपणे पूर्ण कालावधीपर्यंत नेणे शक्य झाले. यावर डॉ. श्रीपाल जैन म्हणाले, ‘गर्भातील बाळाच्या हृदयातील रक्तप्रवाहावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या गाठींवर आईमार्फत औषधोपचार करणे ही अत्यंत दुर्मीळ आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे. वेळेवर निदान आणि सातत्यपूर्ण देखरेख यामुळे आम्ही संभाव्य जीवितहानी टाळू शकलो.
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वाडिया रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिनी बोधनवाला म्हणाल्या, ‘हे प्रकरण गर्भातील गंभीर आजारांवर अनेक वैद्यकीय दृष्टिकोन किती प्रभावी ठरू शकतो याचे उत्तम उदाहरण आहे. योग्य वेळी निदान आणि आधुनिक उपचारपद्धतीमुळे अशक्य वाटणाऱ्या आव्हानांवरही मात करता येते.’ मुंबईतील अशा प्रकारचे हे पहिले यशस्वी प्रकरण मानले जात असून, गर्भातील हृदयविकार उपचार क्षेत्रासाठी ते महत्वपूर्ण मानले जात आहे.