Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

नागपूरच्या उप्पलवाडी औद्योगिक परिसरातील पेपर प्रोसेसिंग कंपनीला मध्यरात्री भीषण आग लागून ८-१० एलपीजी सिलिंडरचे स्फोट झाले. ७ तासांच्या प्रयत्नानंतर आग नियंत्रणात आली. जीवितहानी नाही, मात्र मोठे आर्थिक नुकसान झाले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:13 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • उप्पलवाडीतील पेपर प्रोसेसिंग कंपनीत मध्यरात्री आग
  • २०-२२ पैकी ८-१० एलपीजी सिलिंडरचे स्फोट
  • ७ अग्निशमन बंब, सुमारे ७ तासांत आग नियंत्रणात
  • जीवितहानी टळली, मशिनरी व कच्चा माल जळून खाक
नागपूर: कपिलनगर पोलिस ठाण्यांतर्गत उप्पलवाडी येथील पेपर प्रोसेसिंग कंपनीला मध्यरात्रो दीड वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीत कंपनीतील सिलिंडरांचा एकापाठोपाठ एक स्फोट झाल्याने खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच शहरातील विविध अग्निशमन केंद्रातून ७ बंब घटनास्थळी दाखल झाले. जवळपास ७तासांच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात अग्निशमन विभागाच्या जवानांना यश आले. मात्र, तोपर्यंत कंपनीची मशिनरी आणि कच्चा माल खाक झाला होता. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही…

अग्निशमन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कामठी रोडवरील उप्पलवाडी औद्योगिक परिसरात मधुसुधन मेहाडिया यांच्या मालकीची मेहाडिया इंटरप्रायजेस प्रा.लि. पेपर प्रोसेसिंग कंपनी आहे. कंपनीत आग लागताच चौकीदाराने तत्काळ घटनेची माहिती मालक मेहाडिया आणि अग्निशमन विभागाला दिली. कंपनीत मोठ्या प्रमाणावर पेपर व केमिकल असल्याने आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण केले. आगीच्या ज्वाळा इतक्या भयानक होत्या की, त्याचे लोळ दुरूनही स्पष्ट दिसत होते.

याचवेळी कारखान्यात ठेवलेल्या २० से २२ एलपीजी सिलिंडरांपैकी ८ ते १० सिलिंडरमध्ये स्फोट झाला. स्फोटाच्या प्रचंड आवाजाने परिसर दणाणून सोडला. लोक घाबरून घरातून बाहेर पळाले आणि एकच गोंधळ उडाला. सिलिंडरचे तुकडे उडून लोकांच्या घरांवर पडल्याने अनेक घरांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाने तातडीने धाव घेतली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून शहरातील विविध केंद्रांमधून बंब पाचारण केले. यात सिव्हिल लाइन्स, कळमना, सुगतनगर, त्रिमूर्तीनगर आणि लकडगंज येथील प्रत्येकी १ बंब तर वाठोडा अग्निशमन केंद्रातील २ बंबांचा समावेश होता.

७ बंब घटनास्थळी, ८-१०सिलिंडरमध्ये स्फोट

  • जवळपास ७ तासांच्या थरारानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात अग्निशमन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना यश आले,
  • मंगळवारी दुपारपर्यंत घटनास्थळी कूलिंगचे काम सुरू होते.
  • आगीत कंपनीतील पेपर रोल, मशिनरी, लिफ्ट फोक, लिपट व्हेईकल, एलपीजी सिलिंडर, केमिकल इम्स, फेव्हिकॉल इम्स, एअर कंडिशनर्स आदी साहित्य खाक झाले.
  • आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही.
💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आग कुठे लागली?

    Ans: नागपूरच्या उप्पलवाडी औद्योगिक परिसरातील पेपर प्रोसेसिंग कंपनीत.

  • Que: सिलिंडर स्फोट झाले का?

    Ans: हो, २०-२२ पैकी ८-१० एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाला.

  • Que: जीवितहानी झाली का?

    Ans: नाही, या घटनेत जीवितहानी झाली नाही.

Published On: Feb 11, 2026 | 03:13 PM

