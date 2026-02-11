Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

रत्नागिरीच्या संगमेश्वरमध्ये सहलीच्या बसला अपघात; वाहनावरील ताबा सुटला अन् थेट…
अग्निशमन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कामठी रोडवरील उप्पलवाडी औद्योगिक परिसरात मधुसुधन मेहाडिया यांच्या मालकीची मेहाडिया इंटरप्रायजेस प्रा.लि. पेपर प्रोसेसिंग कंपनी आहे. कंपनीत आग लागताच चौकीदाराने तत्काळ घटनेची माहिती मालक मेहाडिया आणि अग्निशमन विभागाला दिली. कंपनीत मोठ्या प्रमाणावर पेपर व केमिकल असल्याने आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण केले. आगीच्या ज्वाळा इतक्या भयानक होत्या की, त्याचे लोळ दुरूनही स्पष्ट दिसत होते.
याचवेळी कारखान्यात ठेवलेल्या २० से २२ एलपीजी सिलिंडरांपैकी ८ ते १० सिलिंडरमध्ये स्फोट झाला. स्फोटाच्या प्रचंड आवाजाने परिसर दणाणून सोडला. लोक घाबरून घरातून बाहेर पळाले आणि एकच गोंधळ उडाला. सिलिंडरचे तुकडे उडून लोकांच्या घरांवर पडल्याने अनेक घरांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाने तातडीने धाव घेतली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून शहरातील विविध केंद्रांमधून बंब पाचारण केले. यात सिव्हिल लाइन्स, कळमना, सुगतनगर, त्रिमूर्तीनगर आणि लकडगंज येथील प्रत्येकी १ बंब तर वाठोडा अग्निशमन केंद्रातील २ बंबांचा समावेश होता.
७ बंब घटनास्थळी, ८-१०सिलिंडरमध्ये स्फोट
Ans: नागपूरच्या उप्पलवाडी औद्योगिक परिसरातील पेपर प्रोसेसिंग कंपनीत.
Ans: हो, २०-२२ पैकी ८-१० एलपीजी सिलिंडरचा स्फोट झाला.
Ans: नाही, या घटनेत जीवितहानी झाली नाही.