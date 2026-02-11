RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

South Africa vs Afghanistan Live Score : टी२० विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप डी सामन्यात अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यात दोन वेळा सुपर ओव्हर खेळवण्यात आल्या. या सामन्यात पहिली सुपर ओव्हर टाय होऊन दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने अफगाणिस्तानला पराभूत केले.
हेही वाचा : पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक
दक्षिण आफ्रिका प्लेइंग इलेव्हन : एडेन मार्क्रम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
अफगाणिस्तान प्लेइंग इलेव्हन: रहमानुल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), इब्राहिम झद्रान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्ला अटल, दरविश रसूली, अझमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान (कर्णधार), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारुकी
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : सूर्याआर्मीच्या चिंतेत वाढ! स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलमध्ये भरती; भारताचा ‘प्लॅन बी’ काय?
बातमी अपडेट होत आहे…