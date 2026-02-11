Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Rsa Vs Afg T20 World Cup South Africa Defeats Afghanistan In Super Over

RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

टी२० विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप डी सामन्यात अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात रोमांचक सामना खेळला गेला. या सामन्यात दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने अफगाणिस्तान पराभूत केले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:21 PM
RSA vs AFG, T20 World Cup: South Africa won the match, Afghanistan won the match! Markram's army won in the Super Over

दक्षिण आफ्रिकेचा सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तानवर विजय(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

South Africa vs Afghanistan Live Score  : टी२० विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप डी सामन्यात अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यात दोन वेळा सुपर ओव्हर खेळवण्यात आल्या. या सामन्यात पहिली सुपर ओव्हर टाय होऊन दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने अफगाणिस्तानला पराभूत केले.

हेही वाचा : पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

दक्षिण आफ्रिका  प्लेइंग इलेव्हन :  एडेन मार्क्रम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रुविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

अफगाणिस्तान प्लेइंग इलेव्हन: रहमानुल्ला गुरबाज (यष्टीरक्षक), इब्राहिम झद्रान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्ला अटल, दरविश रसूली, अझमतुल्ला उमरझाई, मोहम्मद नबी, रशीद खान (कर्णधार), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारुकी

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : सूर्याआर्मीच्या चिंतेत वाढ! स्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्मा हॉस्पिटलमध्ये भरती; भारताचा ‘प्लॅन बी’ काय?

बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Rsa vs afg t20 world cup south africa defeats afghanistan in super over

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक
1

पाकिस्ताननंतर आता बांगलादेशने घेतला यू-टर्न, T20 World Cup मधून माघार घेत खेळाडूंना बनवले खलनायक

PAK vs USA T20 World Cup: शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे आहे तरी कोण? सूर्यकुमार यादवशी आहे विशेष नाते
2

PAK vs USA T20 World Cup: शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे आहे तरी कोण? सूर्यकुमार यादवशी आहे विशेष नाते

PAK vs USA T20 World Cup: पाकिस्तानच्या स्पिनर्सचा दबदबा, बॅकफूटवर अमेरिका; शुभमची खेळी व्यर्थ, 32 रन्सने पराभूत
3

PAK vs USA T20 World Cup: पाकिस्तानच्या स्पिनर्सचा दबदबा, बॅकफूटवर अमेरिका; शुभमची खेळी व्यर्थ, 32 रन्सने पराभूत

PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार 
4

PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

Feb 11, 2026 | 03:21 PM
‘हापूस’कडून निराशा! मोहोर ७० टक्के मात्र फळ केवळ…; उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड

‘हापूस’कडून निराशा! मोहोर ७० टक्के मात्र फळ केवळ…; उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड

Feb 11, 2026 | 03:20 PM
Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

Feb 11, 2026 | 03:13 PM
आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

Feb 11, 2026 | 03:09 PM
Rahul Gandhi News: ‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले

Rahul Gandhi News: ‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले

Feb 11, 2026 | 03:08 PM
प्रेमाची किंमत पैशाने… नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral

प्रेमाची किंमत पैशाने… नवऱ्याने 12 हजारांच गिफ्ट घेऊन दिलं नाही म्हणून पत्नीला अश्रू अनावर; Video Viral

Feb 11, 2026 | 03:04 PM
HSC Exam 2026: ‘उपरवाला सब देख रहा है…’, बारावीच्या परीक्षेत कॉपी बहाद्दरांना CCTV ने पकडलं; १९ जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

HSC Exam 2026: ‘उपरवाला सब देख रहा है…’, बारावीच्या परीक्षेत कॉपी बहाद्दरांना CCTV ने पकडलं; १९ जणांवर निलंबनाची कुऱ्हाड

Feb 11, 2026 | 03:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM