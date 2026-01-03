Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Savitribai Phules Thoughts Will Inspire Life And Increase The Love For Learning

पुरुषप्रधान समाजाला स्त्रियांच्या समानतेची…! सावित्रीबाई फुले यांचे विचार जीवनास देतील प्रेरणा, वाढेल शिकण्याची गोडी

सावित्रीबाई फुले फुले यांनी महिलांना शिक्षण मिळावे म्हणून खूप प्रयत्न केले. त्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पाठिंब्यामुळे पुण्यात महिलांसाठी शाळा सुरु केली.चला तर जाणून घेऊया सावित्रीबाई फुले यांचे प्रेरणादायी व

Updated On: Jan 03, 2026 | 01:20 PM
सावित्रीबाई फुले यांचे विचार जीवनास देतील प्रेरणा, वाढेल शिकण्याची गोडी

सावित्रीबाई फुले यांचे विचार जीवनास देतील प्रेरणा, वाढेल शिकण्याची गोडी

Follow Us:
Follow Us:

दरवर्षी ३ जानेवारीला सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरा केली जाते. त्या भारतातील समाजसुधारक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि कवियित्री आणि पहिल्या भारतीय शिक्षिका म्हणून ओळखल्या जातात. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्यासोबत महिलांचे अधिकार सुधारण्यात त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यांनी आपले जीवन शिक्षणाद्वारे महिला आणि अस्पृश्यांच्या उन्नती साक्षरतेसाठी समर्पित केले होते. सावित्रीबाईंनी शिक्षण आणि समाज कार्याच्या क्षेत्रात समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांना खूप जास्त सहकार्य केले. त्यानंतर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पाठिंब्यामुळे पुण्यात पहिल्यांदा मुलींसाठी शाळा सुरु करण्यात आली. पण त्यांना मुलींना शिक्षण देण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. चला तर जाणून घेऊया सावित्रीबाई फुलांचे जीवनास प्रेरणा देणारे विचार.(फोटो सौजन्य – pinterest)

स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुलेंची जयंती; जाणून घ्या 03 जानेवारीचा इतिहास

“शिक्षणामुळे माणूस स्वतःला ओळखू लागतो, त्यामुळे शिक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे.”

“स्वाभिमानाने जगण्यासाठी सगळ्यांनी शिक्षण घेतले पाहिजे. शाळा हा सर्वोत्तम दागिना आहे.”

“अज्ञानावर सर्वांनी मात केली पाहिजे. त्यावर मात करण्यासाठी शिक्षण घेणे गरजेचे आहे.”

“मुलीच्या लग्नापूर्वी तिला शिक्षण द्या, त्यामुळे तिला चांगले आणि वाईट यातील फरक कळेल.”

“ज्ञानाशिवाय आयुष्याला अर्थ नाही , बुद्धीशिवाय आपण प्राणी बनतो. ज्ञानाच्या दिव्याने मनं उजळून टाका.”

“पुरुषप्रधान समाजाला महिलांच्या समानतेची इच्छा कधीच वाटणार नाही. महिलांना स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. अन्याय आणि गुलामगिरीच्या विरोधात लढावे लागेल.”

“लेखणी तलवारीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे, जेव्हा ती शिक्षणासाठी वापरले जाते.”

“तुम्हाला जितके अधिक माहिती असेल किंवा शिक्षण असेल तितकी तुम्हाला भीती वाटण्याची शक्यता कमी आहे.”

“बंधनातून मुक्त होऊन महिलांनी शिक्षण घेतले पाहिजे.”

“ज्ञानाचा दीप पेटवून अंधार दूर करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा! तुमचे विचार आम्हाला नेहमी मार्गदर्शक ठरतील.”

शिक्षण स्वर्गाचे दार खुले करतात, स्वतःला ओळखण्याची एक संधी मिळते.

जागे व्हा, उठा आणि शिक्षित व्हा, परंपरा मोडून काढा. मुक्त व्हा.

स्वाभिमानाने जघण्यासाठी शिक्षण घ्या, शिक्षणच माणसाचा खरा दागिना आहे.

– शिक्षण हे महान समता आहे आणि ते आपल्याला आपल्या गुहांमधून काळोखातून बाहेर काढेल.

आळस हे गरिबीचे लक्षण आहे. आळस ज्ञान, संपत्ती आणि सन्मानाचा शत्रू आहे आणि आळशी माणसाला हवे ते काहीही मिळत नाही.

शिक्षण नसलेली स्त्री मुळे किंवा पाने नसलेल्या वटवृक्षासारखी आहे; ती आपल्या मुलांची काळजी घेऊ शकत नाही आणि स्वतःही जिवंत राहू शकत नाही.

शिकण्याची कमतरता म्हणजे घोर पाशवीपणाशिवाय दुसरे काहीही नाही. ज्ञानाच्या प्राप्तीमुळेच व्यक्ती आपला खालचा दर्जा गमावून उच्च स्थान प्राप्त करते.

आपण मात करू आणि भविष्यात यश आपलेच असेल. भविष्य आपले आहे.

प्रत्येक स्त्री मुक्तीसाठी शिक्षण ही गुरुकिल्ली आहे असे मी मानते.

जागे व्हा, उठा आणि शिक्षित व्हा, परंपरा मोडून काढा. मुक्त व्हा.

थोर समाजसेवक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 जानेवारीचा इतिहास

जर तुमच्याकडे ज्ञान नसेल, शिक्षण नसेल, त्याची तळमळ नसेल, तुमच्याकडे बुद्धी असेल पण काम नसेल तर तुम्हाला माणूस कसे म्हणायचे?

Web Title: Savitribai phules thoughts will inspire life and increase the love for learning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 01:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
1

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास
2

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे
3

World Quark Day : युरोपचं हे सुपरफूड आता भारतातही लोकप्रिय; जाणून घ्या प्रथिनांचा खजिना असणाऱ्या ‘क्वार्क’ चे 5 जबरदस्त फायदे

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास
4

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM