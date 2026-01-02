Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

थोर समाजसेवक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 जानेवारीचा इतिहास

महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यता निवारण, दलित शिक्षण आणि सामाजिक समानतेसाठी मोठे कार्य केले. त्यांनी १९०६ मध्ये 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया' ची स्थापना केली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 10:48 AM
Death anniversary of the great social worker Maharishi Vitthal Ramji Shinde 02 januray dinvishesh

थोर समाजसेवक महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

एक थोर समाजसुधारक असलेल्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांनी समाजातील तत्कालीन वंचित समाजासाठी अमोल कष्ट घेतले. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी अस्पृश्यता निवारण, दलित शिक्षण आणि सामाजिक समानतेसाठी मोठे कार्य केले. त्यांनी १९०६ मध्ये ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया’ ची स्थापना केली आणि सत्यग्रह, शिक्षण व जनजागृतीच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या हक्कांसाठी लढा दिला, ज्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यासाठी पूरक पाया रचला गेला. मुंबईत शाळा उघडून दलित मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. तसेच धर्मातील चुकीच्या रूढींविरुद्ध आवाज उठवला आणि ब्राह्मधर्माचा प्रचार केला. आजच्या दिवशी 1944 साली त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

02 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1757 : प्लासीच्या लढाईत इंग्रजांनी बंगालच्या नवाबाचा पराभव केला. या विजयाने ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारचा पाया घातला आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने कोलकाता ताब्यात घेतला.
  • 1881 : लोकमान्य टिळकांनी पुणे येथे मराठा नियतकालिक सुरु केले.
  • 1885 : पुण्यात फर्ग्युसन कॉलेज सुरू झाले.
  • 1936 : मध्य प्रदेश उच्‍च न्यायालयाची स्थापना झाली.
  • 1942 : दुसरे महायुद्ध – जपानी सैन्याने मनिला, फिलीपिन्स काबीज केले.
  • 1945 : दुसरे महायुद्ध – जर्मन हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांनी फ्रान्स, बेल्जियम आणि हॉलंडमधील विमानतळांवर हल्ला केला.
  • 1954 : राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारतरत्न पुरस्काराची स्थापना केली.
  • 1959 : चंद्राच्या जवळ पोहोचणारे पहिले अंतराळयान लुना 1 सोव्हिएत युनियनने प्रक्षेपित केले.
हे देखील वाचा : आयाराम–गयारामची राजकारणाला लागली कीड; महापालिकेत सर्वच पक्षांसमोर विश्वासार्हतेचे आव्हान

02 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1920 : ‘आयझॅक असिमॉव्ह’ – अमेरिकन जीवरसायनशास्त्रज्ञ आणि विज्ञानकथालेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 एप्रिल 1992)
  • 1932 : ‘हरचंदसिंग लोंगोवाल’ – अकाली दलाचे अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू : 20 ऑगस्ट 1985)
  • 1940 : ‘सतमंगलम रंगा अय्यंगार श्रीनिवास वराधन’ – भारतीय अमेरिकन गणितज्ञ यांचा जन्म.
  • 1959 : ‘कीर्ती आझाद’ – भारीतय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1960 : ‘रमण लांबा’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 फेब्रुवारी 1998)
हे देखील वाचा : तुमच्या मुलाला एकटं राहायला आवडतं का? घाबरू नका, कदाचित तो असू शकतो पुढचा ‘एलोन मस्क’

02 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1316 : ‘अल्लाउद्दीन खिलजी’ – दिल्लीचा सुलतान याचे निधन.
  • 1935 : ‘मोरेश्वर वासुदेव अभ्यंकर’ – स्वातंत्र्यसैनिक, टिळकांच्या विचारसरणीचे मध्य प्रांताचे काँग्रेस नेते, वकील यांचे निधन. (जन्म : 19 ऑगस्ट 1886)
  • 1943 : ‘हुतात्मा वीर भाई कोतवाल’ यांचे निधन.
  • 1944 : ‘महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे’ – अस्पृश्यता निवारण हे जीवनध्येय मानलेले व्यासंगी समाजसुधारक यांचे निधन. (जन्म : 23 एप्रिल 1873)
  • 1952 : ‘जो डेव्हिडसन’ – व्यक्तींचे पुतळे करणारे महान शिल्पकार यांचे निधन.
  • 1989 : ‘सफदर हश्मी’ – मार्क्सवादी विचारसरणीचे पथनाट्यकार, लेखक, दिगदर्शक, कवि आणि गीतकार यांचे निधन. (जन्म : 12 एप्रिल 1954)
  • 1999 : ‘विमला फारुकी’ – भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या आणि महिला चळवळीतील कार्यकर्त्या यांचे निधन.
  • 2002 : ‘अनिल अग्रवाल’ – पर्यावरणवादी यांचे निधन.
  • 2015 : ‘वसंत गोवारीकर’ – भारतीय शास्रज्ञ यांचे निधन.

Web Title: Death anniversary of the great social worker maharishi vitthal ramji shinde 02 januray dinvishesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 10:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास
1

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास
2

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास
3

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास

पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 जानेवारीचा इतिहास
4

पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Jan 19, 2026 | 05:16 AM
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM