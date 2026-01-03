Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुलेंची जयंती; जाणून घ्या 03 जानेवारीचा इतिहास

सावित्रीबाई फुले यांनी भारतातील पहिली मुलींची शाळा उघडून स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. त्या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका आणि मुख्यध्यापिका ठरल्या.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:51 AM
India's first female teacher Krantijyoti Savitribai Phule birth anniversary 03 January

भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुले यांची जयंती (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

स्त्री शिक्षणासाठी समाजाचा रोष पत्करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांची आज जयंती. सावित्रीबाई फुले यांनी शेणामातीचे गोळ्यांचा हल्ला सहन करत स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवली. भारतातील पहिली मुलींची शाळा उघडून स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका आणि मुख्यध्यापिका ठरल्या. स्त्री शिक्षणाबरोबरच बालविवाह, हुंडा पद्धती, केशवपन यांसारख्या समाजातील वाईट प्रथांविरुद्ध आवाज उठवला आणि विधवा पुनर्विवाहाचे समर्थन केले.

03 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1496 : लिओनार्डो दा विंचीचा फ्लाइंग मशीनचा प्रयोग अयशस्वी झाला.
  • 1925 : बेनिटो मुसोलिनी इटलीचा हुकूमशहा बनला.
  • 1947 : अमेरिकन संसदेच्या कामकाजाचे प्रथमच टेलिव्हिजनवर चित्रीकरण करण्यात आले.
  • 1950 : पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या हस्ते पुणे येथे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे उद्‍घाटन झाले.
  • 1952 : स्वतंत्र भारतात पहिल्या राष्ट्रीय निवडणुका झाल्या.
  • 1957 : हॅमिल्टन इलेक्ट्रिकने जगातील पहिले बॅटरीवर चालणारे मनगट घड्याळ लाँच केले.
  • 1959 : अलास्का अमेरिकेचे 49 वे राज्य म्हणून दाखल झाले
  • 1977 : ऍपल कॉम्प्युटरची स्थापना झाली
  • 1999 : नासाने मार्स पोलर लँडर लाँच केले
  • 2004 : नायगाव येथील सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मस्थान राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले.
  • 2019 : चान्ग 4 ने चंद्राच्या दूरवर पहिले सॉफ्ट लँडिंग केले.
हे देखील वाचा : जेव्हा 4,000 महिलांनी लंडन हादरवलं; 1971 चा ‘तो’ क्रांतिकारी मोर्चा, ज्याने बदललं स्त्रियांचं नशीब

03 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 554 : ‘सुईको’ – जपानचे सम्राट यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 एप्रिल 628)
  • 1760 : ‘वीरपदिया कट्टाबोम्मन’ – भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 ऑक्टोबर 1799)
  • 1831 : ‘सावित्रीबाई फुले’ – पहिल्या स्त्री शिक्षिका आणि समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म. (मृत्यू : 10 मार्च1897)
  • 1873 : ‘इचिझो कोबायाशी’ – हँक्यु हानशिन होल्डिंग्सचे संस्थापक, जपानी उद्योगपती यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 जानेवारी 1957)
  • 1883 : ‘क्लेमंट अ‍ॅटली’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू : 8 आक्टोबर 1967)
  • 1921 : ‘चेतन आनंद’ – हिन्दी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि पटकथालेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 जुलै1997)
  • 1922 : ‘किरट बाबाणी’ – सिंधी साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1931 : ‘डॉ. यशवंत दिनकर फडके’ – मराठी लेखक आणि इतिहास संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 जानेवारी 2008)
  • 1938 : ‘मेजर जसवंत सिंग जासोल’ – भारताचे माजी अर्थमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 सप्टेंबर 2020)
हे देखील वाचा : देशांतर्गत नवा आंदोलनाचा प्रकार! दगडफेकीच्या घटनेत तीव्र वाढ, सुरक्षा रक्षक होतायेत जखमी

03 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1903 : ‘अ‍ॅलॉइस हिटलर’ – अ‍ॅडॉल्फ हिटलरचे वडील यांचे निधन. (जन्म : 7 जून 1837)
  • 1975 : ‘ललित नारायण मिश्रा’ – भारतीय रेल्वेमंत्री आणि राजकारणी यांचे निधन. (जन्म : 2 फेब्रुवारी 1923)
  • 1994 : ‘अमरेंद्र गाडगीळ’ – मराठी बालकुमार लेखक यांचे निधन.
  • 1998 : ‘प्रा. केशव विष्णू बेलसरे’ – तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांचे शिष्य यांचे निधन (जन्म : 8 फेब्रुवारी 1909)
  • 2000 : ‘सुशीला नायर’ – स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म : 26 डिसेंबर 1914)
  • 2002 : ‘सतीश धवन’ – भारीतय अंतराळ शास्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 25 सप्टेंबर 1920)
  • 2005 : ‘जे. एन. दिक्षित’ – भारतीय नेते यांचे निधन.
  • 1988 : ‘गॅस्टन आयस्केन्स’ – बेल्जियमचे अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी, बेल्जियमचे 47 वे पंतप्रधान (जन्म : 1 एप्रिल 1905)

Web Title: Indias first female teacher krantijyoti savitribai phule birth anniversary 03 january

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 10:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास
1

अमेरिकेचे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी स्वीकारला पदभार; जाणून घ्या 20 जानेवारीचा इतिहास

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले
2

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास
3

मेवाडचे शूर राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 जानेवारीचा इतिहास

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा
4

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

Jan 21, 2026 | 12:11 PM
‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

Jan 21, 2026 | 12:09 PM
IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:07 PM
जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

Jan 21, 2026 | 12:00 PM
Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Jan 21, 2026 | 11:58 AM
Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Jan 21, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM