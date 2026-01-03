स्त्री शिक्षणाचा पाया रचणाऱ्या क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुलेंची जयंती; जाणून घ्या 03 जानेवारीचा इतिहास

स्त्री शिक्षणासाठी समाजाचा रोष पत्करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांची आज जयंती. सावित्रीबाई फुले यांनी शेणामातीचे गोळ्यांचा हल्ला सहन करत स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवली. भारतातील पहिली मुलींची शाळा उघडून स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका आणि मुख्यध्यापिका ठरल्या. स्त्री शिक्षणाबरोबरच बालविवाह, हुंडा पद्धती, केशवपन यांसारख्या समाजातील वाईट प्रथांविरुद्ध आवाज उठवला आणि विधवा पुनर्विवाहाचे समर्थन केले.
