Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes Film Festival: कान्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या रेड कार्पेटवर डिझायनर सीमा सिंह यांनी ‘शिव आणि शक्ती’च्या संकल्पनेवर आधारित खास लूक सादर करत भारतीय अध्यात्म, संस्कृती आणि स्त्रीशक्तीचा संदेश दिला.

Updated On: May 22, 2026 | 03:04 PM
कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Follow Us:
Follow Us:
  • कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा
  • सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत
  • कान्समध्ये सीमा सिंह यांच्या रुद्राक्ष-गोल्ड लूकची चर्चा
Cannes Film Festival: कान्स फिल्म फेस्टिव्हलचा रेड कार्पेट म्हटलं की, डोळ्यांत भरतील असे ग्लॅमरस लूक, आंतरराष्ट्रीय फॅशन आणि सेलिब्रिटींची चमक यांची चर्चा होते. मात्र यावेळी हा रेड कार्पेट केवळ फॅशनपुरता मर्यादित न राहता भारतीय अध्यात्म, संस्कृती आणि स्त्रीशक्तीचा संदेश देणारा ठरत आहे. डिझायनर सीमा सिंह यांनी त्यांच्या खास संकल्पनेतून ‘शिव आणि शक्ती’ या शाश्वत तत्त्वज्ञानाला आधुनिक फॅशनच्या माध्यमातून साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Cannes: कान्सच्या रेड कार्पेटवर सीमा सिंहची जादू, मुलगा श्रेयने वेधले चाहत्यांचे लक्ष; पाहून फिटेल डोळ्यांचे पारणे

सीमा सिंह या केवळ डिझायनर म्हणून नव्हे, तर भारतीय परंपरा आणि अध्यात्म यांची कथा सांगणाऱ्या कलाकार म्हणून या मंचावर दिसून आल्या. त्यांच्या पोशाखामध्ये शिव आणि शक्ती यांच्यातील संतुलन, स्थिरता आणि ऊर्जा, तसेच विश्व आणि पृथ्वी यांच्यातील नात्याचं प्रतीकात्मक दर्शन घडतं. सूर्य आणि चंद्र, मंदिर आणि ताऱ्यांचा संदर्भ, तसेच प्राचीन श्लोकांची प्रेरणा आधुनिक फॅशन सिल्हूटमध्ये गुंफण्यात आली आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Seema Singh (@ssbyseemasingh)

या लूकमधील सर्वात खास बाब म्हणजे रुद्राक्षाचा वापर. भक्तांच्या श्रद्धेचं प्रतीक असलेला रुद्राक्ष 24 कॅरेट सोन्याच्या अलंकारिक स्वरूपात एका स्ट्रक्चर्ड जॅकेटवर सजवण्यात आला आहे. भारतीय अध्यात्म आणि जागतिक फॅशन यांचा संगम घडवण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.

सीमा सिंह यांचा हा लूक केवळ वैयक्तिक स्टाइल स्टेटमेंट नसून, शांतपणे जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या, संघर्ष करत आयुष्य उभं करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला समर्पित असल्याचा संदेश देतो. ‘शक्ती’चं प्रतिनिधित्व करत त्या जगभरातील महिलांच्या सामर्थ्याला सलाम करत असल्याची भावना या संकल्पनेतून व्यक्त करण्यात आली आहे.

यामुळे यंदाच्या कान्स रेड कार्पेटवर केवळ ग्लॅमरच नव्हे, तर भारतीय संस्कृती, अध्यात्म आणि स्त्रीशक्तीचं वैश्विक दर्शन घडण्याची चर्चा रंगली आहे. सीमा सिंह यांनी आपल्या या विशेष लूकमधून सिद्ध करून दाखवले की, जेव्हा फॅशनमागे एखादी सखोल विचारसरणी आणि समाजकल्याणाची भावना दडलेली असते, तेव्हा ती केवळ स्टाइल न राहता जागतिक पातळीवर इतिहास घडवणारी ठरते.

जलवा… Cannes मध्ये Jacqueline Fernandezs च्या फॅशनची जादू

Web Title: Seema singh shiv shakti inspired look at cannes red carpet

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 03:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत
1

Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

May 22, 2026 | 03:04 PM
Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

May 22, 2026 | 03:02 PM
Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या

Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या

May 22, 2026 | 02:59 PM
वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

May 22, 2026 | 02:59 PM
CAP Pakistan : पाकिस्तानने केली भारताची नक्कल? बनवली ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ ; पण एका चुकीमुळे उडाली खिल्ली

CAP Pakistan : पाकिस्तानने केली भारताची नक्कल? बनवली ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ ; पण एका चुकीमुळे उडाली खिल्ली

May 22, 2026 | 02:59 PM
Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष

Pune News : दक्षिण पुण्यात वारंवार वीज खंडित, नागरिक संतप्त; महावितरणविरोधात रोष

May 22, 2026 | 02:57 PM
RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट

RBI Latest News: ‘या’ कंपन्यांचा बिझनेस धोक्यात? आरबीआयच्या ‘त्या’ ड्राफ्ट नियमांमुळे कंपन्यांसमोर अस्तित्वाचं संकट

May 22, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM