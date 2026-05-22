Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes: कान्सच्या रेड कार्पेटवर सीमा सिंहची जादू, मुलगा श्रेयने वेधले चाहत्यांचे लक्ष; पाहून फिटेल डोळ्यांचे पारणे
सीमा सिंह या केवळ डिझायनर म्हणून नव्हे, तर भारतीय परंपरा आणि अध्यात्म यांची कथा सांगणाऱ्या कलाकार म्हणून या मंचावर दिसून आल्या. त्यांच्या पोशाखामध्ये शिव आणि शक्ती यांच्यातील संतुलन, स्थिरता आणि ऊर्जा, तसेच विश्व आणि पृथ्वी यांच्यातील नात्याचं प्रतीकात्मक दर्शन घडतं. सूर्य आणि चंद्र, मंदिर आणि ताऱ्यांचा संदर्भ, तसेच प्राचीन श्लोकांची प्रेरणा आधुनिक फॅशन सिल्हूटमध्ये गुंफण्यात आली आहे.
या लूकमधील सर्वात खास बाब म्हणजे रुद्राक्षाचा वापर. भक्तांच्या श्रद्धेचं प्रतीक असलेला रुद्राक्ष 24 कॅरेट सोन्याच्या अलंकारिक स्वरूपात एका स्ट्रक्चर्ड जॅकेटवर सजवण्यात आला आहे. भारतीय अध्यात्म आणि जागतिक फॅशन यांचा संगम घडवण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
सीमा सिंह यांचा हा लूक केवळ वैयक्तिक स्टाइल स्टेटमेंट नसून, शांतपणे जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या, संघर्ष करत आयुष्य उभं करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला समर्पित असल्याचा संदेश देतो. ‘शक्ती’चं प्रतिनिधित्व करत त्या जगभरातील महिलांच्या सामर्थ्याला सलाम करत असल्याची भावना या संकल्पनेतून व्यक्त करण्यात आली आहे.
यामुळे यंदाच्या कान्स रेड कार्पेटवर केवळ ग्लॅमरच नव्हे, तर भारतीय संस्कृती, अध्यात्म आणि स्त्रीशक्तीचं वैश्विक दर्शन घडण्याची चर्चा रंगली आहे. सीमा सिंह यांनी आपल्या या विशेष लूकमधून सिद्ध करून दाखवले की, जेव्हा फॅशनमागे एखादी सखोल विचारसरणी आणि समाजकल्याणाची भावना दडलेली असते, तेव्हा ती केवळ स्टाइल न राहता जागतिक पातळीवर इतिहास घडवणारी ठरते.
