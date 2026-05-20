Cannes: कान्सच्या रेड कार्पेटवर सीमा सिंहची जादू, मुलगा श्रेयने वेधले चाहत्यांचे लक्ष; पाहून फिटेल डोळ्यांचे पारणे

फ्रान्समधील प्रतिष्ठित कान्स चित्रपट महोत्सवात सीमा सिंग आणि श्रेय सिंग यांच्या लूकने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. सीमा सिंग यांनी तयार केलेला पोशाख केवळ टाळ्यांसाठी नाहीतर स्त्रीच्या जीवनातील साधेपणाची जिवंत कहाणी आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 01:45 PM
Seema Singh at the Cannes Film Festival: फ्रान्समधील प्रतिष्ठित कान्स चित्रपट महोत्सवाचे दरवर्षी आयोजन केले जाते. या महोत्सवात केवळ अभिनेत्रीचं नाहीतर इतर प्रतिष्ठीत व्यक्तीसुद्धा सहभागी होतात. प्रख्यात समाजसेविका, डिझायनर आणि ‘मेघाश्रे’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापिका सीमा सिंग यांनी सुद्धा आपल्या आकर्षक लूकने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगासुद्धा उपस्थित होता. सीमा सिंग यांनी परिधान केलेल्या ड्रेसवर सात चक्र आहेत. ही केवळ चक्र नसून एक राष्ट्र, एक स्त्री, एक विलक्षण हेतू असा संदेश देणारी चक्र आहेत.सीमा सिंग आणि श्रेय सिंग यांच्या एका विशेष उपक्रमाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. चला तर जाणून घेऊया कान्समध्ये सीमा सिंग यांनी परिधान केलेल्या ड्रेसची खासियत.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

सीमा सिंगने कान्स लूकसाठी पेस्टल पिंक एम्ब्रॉयडर्ड गाऊन-साडी स्टाइल केली आहे. या ड्रेसमध्ये पारंपरिक भारतीय डिझाइन आणि मॉडर्न फॅशनचे सुंदर एकत्रीकरण दिसून येत आहे. परिधान केलेल्या ड्रेसचे फॅब्रिक नेट आणि जॉर्जेटचे असून त्यावर सुंदर विणकाम केले आहे. कान्समध्ये सीमा सिंगने फॅशनला संस्कृती, धैर्य आणि स्त्रीत्वाचे प्रतीक बनवले आहे.ड्रेसवर विणण्यात आलेले ब्रह्मकमळ केवळ एक फूल नसून, सीमा सिंग यांच्या ‘मेघाश्रेय’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या आत्म्याचे आणि जीवनप्रवासाचे प्रतीक आहे. त्यांनी तयार केलेला हा पोशाख केवळ टाळ्यांसाठी नाहीतर एका स्त्रीच्या जीवनातील साधेपणाची आणि तिच्या उदात्त ध्येयांची एक जिवंत कहाणी आहे.

ज्यावेळी सीमा रेड कार्पेटवर पूर्णपणे वळली तेव्हा तिच्या केपवर धातूत कोरलेली ‘सात चक्रे’ स्पष्टपणे दिसत होती. मॉडर्न युगातील फॅशनमधील हा सुंदर लक्षवेधी आविष्कार केवळ स्त्रीच्या कौतुकासाठी नाहीतर आपल्या विचारांचे रक्षण करण्यासाठी परिधान केला करत आहे. श्रेय सिंग याने काळ्या रंगाचा पोशाख परिधान करत सगळ्यांच्या लक्ष वेधून घेतले. कान्स चित्रपट महोत्सवात एका मंचावर ऐतिहासिक देखावा पाहायला मिळाला आहे. सीमा सिंग यांनी सिद्ध केले की, जेव्हा फॅशनला सखोल विचार आणि समाजकल्याणाच्या तळमळीतून आकार दिला जातो, तेव्हा ती जागतिक इतिहास नक्कीच घडवू शकते, असा संदेश त्यांनी आपल्या पोशाखातून दिला आहे.

Published On: May 20, 2026 | 01:42 PM

