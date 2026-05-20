Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kkr Vs Mi Ipl 2026 Eden Gardens Pitch Report Playing 11 Playoff Race Marathi

KKR vs MI: प्लेऑफच्या रेसमध्ये KKR बाजी मारणार की MI देणार धक्का; कशी असेल ईडन गार्डन्सची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११?

KKR vs MI Pitch Report: ईडन गार्डन्सवर आज कोलकाता आणि मुंबई याच्यात महत्वाचा सामना खेळणार आहे. या सामन्यात कशी असेल खेळपट्टी आणि प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

Updated On: May 20, 2026 | 01:42 PM
KKR vs MI: प्लेऑफच्या रेसमध्ये KKR बाजी मारणार की MI देणार धक्का; कशी असेल ईडन गार्डन्सची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११?
Follow Us:
Follow Us:
  • कोलकाता विरुद्ध मुंबई पिच रिपोर्ट
  • हेड टू हेड रेकॉर्ड
  • संभाव्य प्लेइंग ११
कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात आज हायव्होटेज सामना रंगणार आहे. लीग स्टेजमधील ६५ वा सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना कोलकातासाठी करो या मरो असा असणार आहे. एकीकडे कोलकाता प्लेऑफच्या रेसमध्ये टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करेल. तर दुसरीकडे, आधीच आयपीएलमधून स्पर्धेतून बाहेर गेलेली मुंबई आपली प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी मैदानात उतरेल. ईडन गार्डन्सच्या या महामुकाबल्यात फलंदाज की गोलंदाज कोणाचं वर्चस्व गाजणार, कशी असेल संभाव्य प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

कोलकाता विरुद्ध मुंबई पिच रिपोर्ट

ईडन गार्डन्सवरील पिच फंलदाजासाठी फायदेशीर आणि अनुकूल मानली जाते. या पिचवर दव मोठी भूमिका बजावू शकतो. म्हणून नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाता येथे खेळल्या गेलेल्या ४ सामन्यांपैकी २ सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानी जिंकले आहेत. तर, २ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानी जिंकले आहेत. येथे सायंकाळी तापमान ३० ते ३३ अंश सेल्सियसच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, हवामान खात्याने पावसाची दाट शक्यता वर्तवली आहे, ज्यामुळे सामन्यावर परिणाम होऊ शकतो.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

कोलकाता नाइट रायडर्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात आतापर्यंत ३६ सामने खेळले गेलेले आहेत. यापैकी कोलकाताने ११ तर मुंबईने २५ सामने जिंकले आहेत. म्हणजेच, आतापर्यंतच्या सामन्यात मुंबईने कोलकात्यावर वर्चस्व गाजवले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाताने १२ पैकी ५ सामने जिंकले आहेत तर ६ सामने गमावले आहेत. त्यांचा एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. ११ गुणांसह ते गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर आहेत. तर मुंबई इंडियन्सने १२ पैकी फक्त ४ सामने जिंकले आहेत. ते ८ गुणांसह गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहेत.

संभाव्य प्लेइंग ११

कोलकाता नाइट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कॅमेरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी

मुंबई इंडियन्स : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा

‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन

Web Title: Kkr vs mi ipl 2026 eden gardens pitch report playing 11 playoff race marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 01:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा
1

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन
2

‘आईसाठी होतं….’ वैभव सूर्यवंशीने जगासमोर लपवलं पण ड्रेसिंग रूममध्ये झाला भावूक, व्यक्त केलं मन

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये Vaibhav चा झंझावात! रॉयल्स क्वालिफाय करणार? लखनौचा दारुण पराभव
3

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये Vaibhav चा झंझावात! रॉयल्स क्वालिफाय करणार? लखनौचा दारुण पराभव

LSG Vs RR Live: मिशेल मार्शने ‘रॉयल्स’ला फोडला घाम; प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी राजस्थानला 221 रन्सची गरज
4

LSG Vs RR Live: मिशेल मार्शने ‘रॉयल्स’ला फोडला घाम; प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी राजस्थानला 221 रन्सची गरज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KKR vs MI: प्लेऑफच्या रेसमध्ये KKR बाजी मारणार की MI देणार धक्का; कशी असेल ईडन गार्डन्सची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११?

KKR vs MI: प्लेऑफच्या रेसमध्ये KKR बाजी मारणार की MI देणार धक्का; कशी असेल ईडन गार्डन्सची पिच अन् संभाव्य प्लेइंग ११?

May 20, 2026 | 01:42 PM
Cannes: कान्सच्या रेड कार्पेटवर सीमा सिंहची जादू, मुलगा श्रेयने वेधले चाहत्यांचे लक्ष; पाहून फिटेल डोळ्यांचे पारणे

Cannes: कान्सच्या रेड कार्पेटवर सीमा सिंहची जादू, मुलगा श्रेयने वेधले चाहत्यांचे लक्ष; पाहून फिटेल डोळ्यांचे पारणे

May 20, 2026 | 01:42 PM
Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं

Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं

May 20, 2026 | 01:32 PM
Cheapest Countries for MBBS:कमी बजेटमध्ये परदेशात एमबीबीएस करण्याचा विचार करताय? मग ‘हे’ देश आहेत तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय..

Cheapest Countries for MBBS:कमी बजेटमध्ये परदेशात एमबीबीएस करण्याचा विचार करताय? मग ‘हे’ देश आहेत तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय..

May 20, 2026 | 01:19 PM
Google I/O 2026: AI दुनियेत Google ची मोठी झेप! Gemini Flash आणि Omni मॉडेल्स ठरणार गेमचेंजर

Google I/O 2026: AI दुनियेत Google ची मोठी झेप! Gemini Flash आणि Omni मॉडेल्स ठरणार गेमचेंजर

May 20, 2026 | 01:10 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

May 20, 2026 | 01:02 PM
Brahma Purana: ब्रह्मपुराणाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व; जाणून घ्या आदीपुराणातीलमधील खास वैशिष्ट्ये

Brahma Purana: ब्रह्मपुराणाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व; जाणून घ्या आदीपुराणातीलमधील खास वैशिष्ट्ये

May 20, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM