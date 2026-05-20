Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Crime A Packet Of Snacks In Hand Body Found In A Pita Chilling Incident In Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 5 वर्षीय दिव्यांग चिमुरड्याची त्याच्याच आई-वडिलांनी हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शेतातील खड्ड्यात मृतदेह आढळला. शवविच्छेदन अहवालात नाक-तोंड दाबून श्वास कोंडल्याचे आणि बोथट वस्तूने मारहाण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 01:02 PM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • 5 वर्षीय दिव्यांग मुलाची निर्घृण हत्या
  • शेतातील खड्ड्यात सापडला चिमुरड्याचा मृतदेह
  • शवविच्छेदनात गळा दाबून व मारहाणीचा खुलासा
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमधून काळजाचा थरकाप उडवणारी एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पाच वर्षाच्या निष्पाप दिव्यांग चिमुरड्याची त्याच्याच जन्मदात्या आई-वडिलांनी निर्घुण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ज्या घटनेने परिसरात खडबडून आली असून संताप व्यक्त केला जात आहे.

काय नेमकं प्रकार ?

मंगळवारी हर्सूल सावंगी बायपास परिसरातील एका शेतात चिमुरड्याचा मृतदेह आढळून आला. मृत्यू झालेला चिमूरडा शारीरिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या दिव्यांग होता. यामुळे पोटच्या गोळ्याचा आई-वडिलांनी त्याची हत्या केल्याचे समोर होते. उदय जावक म्हणजे चिमूरड्याचा जीव घेण्यापूर्वी त्याला शांत करण्यासाठी आरोपींनी त्याच्या हातात खाऊच पाकीट दिलं होतं. मृत्यूच्या या भयंकर वेदना सहन करत असतानाही त्याची मुरड्याने ते खाऊ चपाती हातामध्ये घट्ट पकडून ठेवला होता. जेव्हा शेतातील खड्ड्यातून त्याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला तेव्हा त्याच्या चिमुरड्या हातातील ते पाकीट तसेच होत.

Pune Gang War: पुण्यात गँगवॉर पुन्हा पेटलं! बालाजीनगरात गोळीबार करून अक्षय म्हस्केची हत्या

पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून घाटी रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठविण्यात आले. प्राथमिक अहवालानुसार चिमुरड्याचे नाक आणि तोंड दाबून त्याचा श्वास कोंडण्यात आला. त्यानंतर त्याच्या डोक्यावर आणि पोट्यावर बोथट वस्तूने जोरदार मारहाण करून त्याला संपवण्यात आले. असे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट झाले आहेत.

लहान मुलांच्या भांडणातून रक्तरंजित राडा! दाजीचा तिन्ही मेहुण्यांवर कोयत्याने हल्ला

छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. संताप लीला दाजी ने आपल्या तीनही मेहुण्यांवर कोणत्याही जीव केला हल्ला केल्याचे समोर आली आहे. या हल्ल्यात एका मेहुण्याची तीन बोटे तुटली, तर इतर दोघेही गंभीर जखमी झाले आहे. ही घटना जय भवानी नगर गल्ली क्रमांक एक मध्ये घडली असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपी दाजी नाटक केली असून न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे

 

Nagpur Crime: ‘मला वाचवा…’ म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime a packet of snacks in hand body found in a pita chilling incident in sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 01:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: ‘मला वाचवा…’ म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…
1

Nagpur Crime: ‘मला वाचवा…’ म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…

Accident: नागपुरात भीषण अपघात! विटांनी भरलेला ट्रक पलटी; 3 मजुरांचा जागीच मृत्यू
2

Accident: नागपुरात भीषण अपघात! विटांनी भरलेला ट्रक पलटी; 3 मजुरांचा जागीच मृत्यू

Akola Crime: प्रेमाचे नाटक, लग्नाचे खोटे आमिष अन् 2 वर्ष अत्याचार! मोबाईलमधील फोटोंनी उघड केला प्रियकराचं गुपित
3

Akola Crime: प्रेमाचे नाटक, लग्नाचे खोटे आमिष अन् 2 वर्ष अत्याचार! मोबाईलमधील फोटोंनी उघड केला प्रियकराचं गुपित

Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
4

Pune News: दीनानाथ रुग्णालय पुन्हा वादात! डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान 6 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

May 20, 2026 | 01:02 PM
Brahma Purana: ब्रह्मपुराणाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व; जाणून घ्या आदीपुराणातीलमधील खास वैशिष्ट्ये

Brahma Purana: ब्रह्मपुराणाचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व; जाणून घ्या आदीपुराणातीलमधील खास वैशिष्ट्ये

May 20, 2026 | 01:00 PM
NCP Politics: राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय तरी काय; तटकरे-पटेलांच्या भेटीनंतर आता रोहित पवार नाराज?

NCP Politics: राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय तरी काय; तटकरे-पटेलांच्या भेटीनंतर आता रोहित पवार नाराज?

May 20, 2026 | 12:53 PM
सिद्धिविनायकाच्या आशीर्वादाने ‘Gana Dhav Re’च्या चित्रीकरणाला सुरुवात; Kedar Shinde साकारणार श्रद्धेची अनोखी कथा

सिद्धिविनायकाच्या आशीर्वादाने ‘Gana Dhav Re’च्या चित्रीकरणाला सुरुवात; Kedar Shinde साकारणार श्रद्धेची अनोखी कथा

May 20, 2026 | 12:52 PM
Auto News: सरकारचे आता ‘या’ गाड्यांसाठी खास गिफ्ट, घेऊन येत आहे स्पेशल FAStag, एकही पैसा न देता Toll करता येणार पार

Auto News: सरकारचे आता ‘या’ गाड्यांसाठी खास गिफ्ट, घेऊन येत आहे स्पेशल FAStag, एकही पैसा न देता Toll करता येणार पार

May 20, 2026 | 12:51 PM
Nashik News : पावसाळ्यापूर्वी मनपाची धावपळ; शहरातील 211 ठिकाणी पाणी साचण्याचा धोका, मनपा अलर्ट मोडवर

Nashik News : पावसाळ्यापूर्वी मनपाची धावपळ; शहरातील 211 ठिकाणी पाणी साचण्याचा धोका, मनपा अलर्ट मोडवर

May 20, 2026 | 12:41 PM
Trump Iran Conflict : महाशक्तींचा थरार! रशियाची बुद्धी अन् चीनची भिंत; पुतिन-जिनपिंग यांच्या चक्रव्यूहात ‘असे’ फसले डोनाल्ड ट्रम्प

Trump Iran Conflict : महाशक्तींचा थरार! रशियाची बुद्धी अन् चीनची भिंत; पुतिन-जिनपिंग यांच्या चक्रव्यूहात ‘असे’ फसले डोनाल्ड ट्रम्प

May 20, 2026 | 12:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM