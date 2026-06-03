पाहूनी ते गोजिरवाणं रूप मोह होई मनास खूप…! संकष्टी चतुर्थीनिमित्त नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

हिंदू धर्मात सगळ्यात लोकप्रिय आणि प्रथम पूजनीय दैवत म्हणून कायमच गणपती बाप्पाचे नाव घेतले जाते. गणपती बाप्पाला विघ्नहर्ता, बुद्धीची देवता आणि शुभकार्याचे प्रतीक मानले जाते. प्रत्येक महिन्याला येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी बाप्पाची मनोभावे पूजा करून गोड पदार्थांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. गणपती बाप्पाची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व संकटं दूर होतात आणि सुख-समृद्धीचा आशीर्वाद मिळतो. तसेच बाप्पाची पूजा जास्वंदीची फुले, दुर्वा अर्पण करून, श्रीगणेश मंत्राचा जप करून केली जाते. त्यामुळे या अत्यंत शुभ दिवशी तुम्ही नातेवाईक, प्रियजन आणि कुटुंबातील सदस्यांना मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. तुम्ही दिलेल्या शुभेच्छा वाचून सगळ्यांचं खूप जास्त आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
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“विघ्नहर्ता श्री गणेश तुमच्या जीवनातील सर्व दुःखे, संकटे आणि विघ्ने दूर करो आणि तुम्हाला सुख, समृद्धी, यश आणि उत्तम आरोग्य लाभो!
संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
“सकाळ हसरी असावी,
बाप्पाची मूर्ती नजरेसमोर असावी,
मुखी असावे बाप्पाचे नाम,
सोपे होईल सर्व काम…
संकष्टी चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा!”
“कितीही मोठी समस्या असू दे, देवा तुझ्या नावातच समाधान आहे.
तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
“वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा!
श्रीगणेशाच्या सर्व प्रिय भक्तांना संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
“गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया!
तुम्हा सर्वांना संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!”
रम्य ते रूप सगुण साकार,
मनी दाटे भाव पाहता क्षणभर
अंतरंगी भरूनी येत असे गहिवर,
विघ्न नष्ट व्हावे पूजता गजेंद्र विघ्नेश्वर
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
संकष्टी चतुर्थी निमित्त,
आपणास आणि आपल्या परिवारास
हार्दिक शुभेच्छा..!
तुमच्या मनातील सर्व इच्छित मनोकामना, श्री गणराय पूर्ण करोत..
हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना !
सकाळ हसरी असावी,
बाप्पाची मूती नजरेसमोर दिसावी..
मुखी असावे बाप्पाचे नाम,
सोपे होई सर्व काम..
संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!
श्री गणेशाच्या सर्व प्रिय भक्तांना
संकष्ट चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा..!
मोरया मोरया मी बाळ तान्हे
तुझीच सेवा करू काय जाणे
अन्याय माझे कोट्यानुकोटी
मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
बाप्पाचा नेहमी तुमच्या डोक्यावर हात असो
नेहमी तुम्हाला बाप्पाची साथ मिळो,
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!
पाहूनी ते गोजिरवाणं रूप मोह होई मनास खूप
ठेवण्या तुज हाती मोदक प्रसाद होते सदैव दर्शनाची आस
संकष्टी चतुर्थी बनवा खास
गजानन तू गणनायक असा विघ्नहर्ता तू विघ्नविनाशक
तूच भरलास त्रिभुवनी अन् उरसी तूच ठायी ठायी
जन्मची ऐसे हजारो व्हावे, ठेविण्या मस्तक तूज पायी
गणपती बाप्पा मोरया!
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!
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ओम गं गणपतये नमो नमः
श्री सिद्धीविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः
गणपती बाप्पा मोरया
संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
भक्ति गणपती, शक्ति गणपती
सिद्धी गणपती, लक्ष्मी गणपती महागणपती
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा
वंदितो तुज चरण आर्जव करतो गणराया
वरदहस्त असूद्या माथी
राहूद्या सदैव छत्रछाया
गणपती बाप्पा मोरया
संकष्टी चतुर्थीच्या शुभेच्छा!
प्रथम तुला वंदितो गणराया
तुझ्याविना माणसाचा जन्म जाई वाया
तेजस्वी, प्रसन्न अशी तुझी काया
सदैव राहो आम्हावर तुझी प्रेमळ माया
चतुर्थीच्या सर्वांना शुभेच्छा!