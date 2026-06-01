June Festival List 2026: जून महिन्यात वटपौर्णिमा आणि निर्जला एकादशी कधी आहे जाणून घ्या सण उत्सवांची यादी

Updated On: Jun 01, 2026 | 09:00 AM IST
सारांश

जून महिन्यात प्रमुख सण उत्सव येत आहे. या महिन्यात अधिक महिन्यातील परमा एकादशी, वटपौर्णिमा यांसारखे व्रत उत्सव येत आहेत. त्यासोबतच या महिन्यामध्ये आषाढ महिन्याची सुरुवात होणार आहे. जून महिन्यातील सण उत्सवांची यादी जाणून घ्या

विस्तार
  • जून महिन्यातील सण उत्सवांची यादी
  • जून महिन्यात कोणते व्रत वैकल्य येतात
  • कधी आहे वटपौर्णिमा, निर्जला एकादशी
 

 

 

जून महिन्यात अनेक सण उत्सव येत आहेत. या महिन्यात अधिक महिन्यातील वटपौर्णिमा, निर्जला एकादशी, संकष्टी चतुर्थी यांसारखे अनेक व्रतवैकल्य या महिन्यात येत आहे. तसेच या महिन्यात आषाढ महिन्याची देखील सुरुवात होणार आहे. जून महिन्यातील सण उत्सवांची यादी जाणून घ्या

3 जून बुधवार संकष्टी चतुर्थी

अधिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील संकष्टी चतुर्थी आहे या चतुर्थीला विभुवन संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. संकष्टी चतुर्थीचा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. या दिवशी भक्त पूर्ण दिवस उपवास करतात.

गुरुवार, ११ जून परमा एकादशी

परमा एकादशीचे व्रत 11 जून  रोजी पाळले जाणार आहे. ही एकादशी अधिक महिन्यामध्ये येते. जो व्यक्ती या एकादशीचे व्रत पाळतो त्यांचे आर्थिक समस्या दूर होते, अशी श्रद्धा आहे.

सोमवार, १५ जून सोमवती अमावस्या

जून महिन्याची अमावस्या तिथी सोमवार 15 जून रोजी आहे. सोमवारी येणाऱ्या अमावस्येला सोमवती अमावस्या असे म्हटले जाते. असे मानले जाते की या दिवशी पितरांना तर्पण केल्यास व्यक्तीला फायदा होतो. पितरांचे आशीर्वाद राहतात.

सोमवार 22 जून दुर्गा अष्टमी आणि धुमावती जयंती

देवी दुर्गाच्या उपासनेसाठी दुर्गाष्टमी खूप शुभ मानले जाते.  असे मानले जाते की या दिवशी व्रत केल्याने तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात.

गुरुवार २५ जून निर्जला एकादशी

निर्जला एकादशी, जिला भीमसेनी एकादशी आणि पांडव एकादशी म्हणूनही ओळखले जाते, ही सर्व एकादशींमध्ये सर्वात शुभ मानली जाते. असे म्हटले जाते की या दिवशी अन्नपाण्याशिवाय उपवास केला जातो. असा विश्वास आहे की केवळ या एकादशीला उपवास केल्याने सर्व एकादशींना उपवास केल्याचे पुण्य मिळते.

शनिवार, 27 जून शनि प्रदोष व्रत

ज्यावेळी प्रदोष व्रत शनिवारी येते त्याला शनि प्रदोष व्रत म्हणतात. हे व्रत खूप शुभ मानले जाते. या दिवशी भक्त शिवाची पूजा करतात कारण विवाहात येणारे अडथळे आणि कुटुंबातील कलह दूर होतात, अशी मान्यता आहे. असे देखील मानले जाते, हे व्रत पाळल्याने मानसिक ताण दूर होतो.

सोमवार, 29 जून वटपौर्णिमा आणि संत कबीर जयंती

विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वटपौर्णिमेचा उपवास करतात. या दिवशी वटवृक्षाची पूजा केली जाते. तसेच संत कबीरदासजींची जयंती ज्येष्ठ महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरी केली जाते. याच दिवशी संत कबीरदासजींचा जन्म झाला होता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: जून 2026 मध्ये वटपौर्णिमा कधी आहे?

    Ans: जून 2026 मध्ये वटपौर्णिमा 29 जून रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वडाच्या वृक्षाची पूजा करतात.

  • Que: निर्जला एकादशीला विशेष महत्त्व का आहे?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार निर्जला एकादशीचे व्रत केल्यास वर्षभरातील सर्व एकादशींचे पुण्य प्राप्त होते असे मानले जाते.

  • Que: जून महिन्यात गणेशभक्तांसाठी कोणते व्रत महत्त्वाचे आहे?

    Ans: विभुवन संकष्टी चतुर्थी हा जून महिन्यातील महत्त्वाचा गणेश व्रताचा दिवस मानला जातो.

