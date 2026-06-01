June Festival List 2026: जून महिन्यात वटपौर्णिमा आणि निर्जला एकादशी कधी आहे जाणून घ्या सण उत्सवांची यादी

जून महिन्यात अनेक सण उत्सव येत आहेत. या महिन्यात अधिक महिन्यातील वटपौर्णिमा, निर्जला एकादशी, संकष्टी चतुर्थी यांसारखे अनेक व्रतवैकल्य या महिन्यात येत आहे. तसेच या महिन्यात आषाढ महिन्याची देखील सुरुवात होणार आहे. जून महिन्यातील सण उत्सवांची यादी जाणून घ्या
अधिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील संकष्टी चतुर्थी आहे या चतुर्थीला विभुवन संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. संकष्टी चतुर्थीचा दिवस गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. या दिवशी भक्त पूर्ण दिवस उपवास करतात.
परमा एकादशीचे व्रत 11 जून रोजी पाळले जाणार आहे. ही एकादशी अधिक महिन्यामध्ये येते. जो व्यक्ती या एकादशीचे व्रत पाळतो त्यांचे आर्थिक समस्या दूर होते, अशी श्रद्धा आहे.
जून महिन्याची अमावस्या तिथी सोमवार 15 जून रोजी आहे. सोमवारी येणाऱ्या अमावस्येला सोमवती अमावस्या असे म्हटले जाते. असे मानले जाते की या दिवशी पितरांना तर्पण केल्यास व्यक्तीला फायदा होतो. पितरांचे आशीर्वाद राहतात.
देवी दुर्गाच्या उपासनेसाठी दुर्गाष्टमी खूप शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की या दिवशी व्रत केल्याने तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होतात.
निर्जला एकादशी, जिला भीमसेनी एकादशी आणि पांडव एकादशी म्हणूनही ओळखले जाते, ही सर्व एकादशींमध्ये सर्वात शुभ मानली जाते. असे म्हटले जाते की या दिवशी अन्नपाण्याशिवाय उपवास केला जातो. असा विश्वास आहे की केवळ या एकादशीला उपवास केल्याने सर्व एकादशींना उपवास केल्याचे पुण्य मिळते.
ज्यावेळी प्रदोष व्रत शनिवारी येते त्याला शनि प्रदोष व्रत म्हणतात. हे व्रत खूप शुभ मानले जाते. या दिवशी भक्त शिवाची पूजा करतात कारण विवाहात येणारे अडथळे आणि कुटुंबातील कलह दूर होतात, अशी मान्यता आहे. असे देखील मानले जाते, हे व्रत पाळल्याने मानसिक ताण दूर होतो.
विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वटपौर्णिमेचा उपवास करतात. या दिवशी वटवृक्षाची पूजा केली जाते. तसेच संत कबीरदासजींची जयंती ज्येष्ठ महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरी केली जाते. याच दिवशी संत कबीरदासजींचा जन्म झाला होता.
Ans: जून 2026 मध्ये वटपौर्णिमा 29 जून रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी विवाहित महिला पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी वडाच्या वृक्षाची पूजा करतात.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार निर्जला एकादशीचे व्रत केल्यास वर्षभरातील सर्व एकादशींचे पुण्य प्राप्त होते असे मानले जाते.
Ans: विभुवन संकष्टी चतुर्थी हा जून महिन्यातील महत्त्वाचा गणेश व्रताचा दिवस मानला जातो.