कोल्हापूरकरांचे स्वप्न साकार! शहरात उभारणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम; मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

याप्रसंगी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ; सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर; राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर; आमदार अमल महाडिक; KDCA चे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे; क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल; कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी आणि क्रीडा प्रशासक उपस्थित होते.
🤝 CM Devendra Fadnavis presided over the signing and exchange of a lease agreement between the Government of Maharashtra (Directorate of Sports and Youth Services) and the Kolhapur District Cricket Association (KDCA) for the development of an international-standard cricket… pic.twitter.com/qSMNiHHCg5 — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 21, 2026
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या प्रकल्पांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आणि क्रीडा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करवीर तालुक्यातील विकासवाडी परिसरातील १२.७६ हेक्टर (३१.९० एकर) सरकारी जमीन कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. हे स्टेडियम ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया’ (BCCI) आणि ‘इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिल’ (ICC) यांनी निश्चित केलेल्या मानकांनुसार उभारले जाईल. यात सुमारे ३५,००० प्रेक्षकांच्या बसण्याची क्षमता असेल. हा प्रकल्प केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित न राहता त्याचे ‘मल्टी-स्पोर्ट्स हब’ (बहु-क्रीडा केंद्र) म्हणून विकास केला जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. येथे बॉक्सिंग, ज्युदो, तिरंदाजी, कुस्ती, जलतरण, टेबल टेनिस आणि फेन्सिंग (तलवारबाजी) यांसारख्या खेळांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जातील.
या प्रकल्पात आधुनिक पॅव्हेलियन, सराव मैदाने, इनडोअर प्रशिक्षण केंद्र, क्रीडा विज्ञान केंद्र, क्लबहाऊस, फ्लडलाईट यंत्रणा, खेळाडू व प्रेक्षकांसाठी पार्किंग, अंतर्गत रस्ते, जलनिस्सारण व्यवस्था, सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, स्टेडियम संकुलात क्रिकेट संग्रहालयही उभारले जाईल. सरकारच्या मते, या प्रकल्पामुळे राज्यात जागतिक दर्जाच्या क्रीडा सुविधा विकसित करण्याचा संकल्प अधिक दृढ होईल आणि कोल्हापूरच्या समृद्ध क्रीडा परंपरेला नवी दिशा मिळेल. यामुळे केवळ जिल्ह्यातील क्रिकेटलाच चालना मिळणार नाही, तर ग्रामीण भागातील प्रतिभावान खेळाडूंना आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाही उपलब्ध होतील. तसेच, क्रीडा पर्यटनाला चालना मिळाल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्यास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने (CMO) दिलेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूरला देशातील प्रमुख क्रीडा केंद्रांपैकी एक म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.
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