Health Tips: वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे? ‘हे’ ५ सुपरफूड्स कमतरता करतील दूर

Superfoods For Vitamin D Deficiency: शरीरातील व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करण्यासाठी काही पदार्थांचा दररोजच्या आहारात समावेश केला पाहिजे. हे पदार्थ कोणते, जाणून घ्या.

Updated On: May 14, 2026 | 04:36 PM
photo- yandex

vitamin d

  • व्हिटॅमिन डी च्या कमतरतेची लक्षणे
  • वयानुसार शरीराला किती Vitamin D हवे?
  • ‘या’ पदार्थांचा करा आहारात समावेश
भारतात अंदाजे, ८० टक्के लोकसंख्या ही व्हिटॅमिन डी च्या कमतरतेने ग्रस्त आहे. बदलती जीवनशैली, खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि सूर्यप्रकाशाचा अभाव ही या समस्यसेची मुख्य कारणे आहेत. व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे केवळ हाडचं कमकुवत होत नाहीत, तर केस गळणे, रोगप्रतिकारशक्ती कमजोर होणे आणि डिप्रेशन यांसारख्या गंभीर आरोग्याच्या समस्याही उद्भवतात. त्यामुळे, आपल्या शरीराला दिवसभरात किती व्हिटॅमिन डीची गरज असते हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वयानुसार, शरीराला व्हिटॅमिन डी किती प्रमाणात हवे, तसेच ही कमतरता दूर करण्यासाठी आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश केला पाहिजे, जाणून घेऊयात.

व्हिटॅमिन डी च्या कमतरतेची लक्षणे

व्हिटॅमिन डी कमतरता असल्यास शरीर आपल्या वेळीच संकेत देत असतं. केस गळणे, हाडं दुखणे, थकवा जाणवणे, स्नायूंमध्ये वेदना होणे, जखम लवकर न भरणे आणि रिकेट्स सारखी लक्षणे दिसतात.

दररोज किती व्हिटॅमिन डीची गरज असते?

व्हिटॅमिन डीची गरज वयानुसार बदलते आणि ती सामान्यतः आययू (IU) मध्ये मोजली जाते.

शिशु (० ते १ वर्ष) – लहान मुलांना दररोज सुमारे ४०० आययू (IU) ची आवश्यकता असते.

मुले आणि प्रौढ (१ ते ७० वर्षे) – या वयोगटातील पुरुष, महिला आणि मुलांनी दररोज सुमारे ६०० (IU) व्हिटॅमिन डी घ्यावे.

वृद्ध (७० वर्षांपेक्षा जास्त वय) – जसजसे वय वाढते, तसतसे शरीराची जीवनसत्त्वे शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते, त्यामुळे त्यांना जास्त  व्हिटॅमिन डीची गरज असते. म्हणून त्यांनी दररोज ८०० (IU) व्हिटॅमिन डी घ्यावे.

‘या’ पदार्थांचा करा आहारात समावेश

सूर्यप्रकाश व्हिटॅमिन डीचा सर्वोत्तम स्रोत असला तरी, काही सूपरफूड्स देखील शरीरात व्हिटॅमिन डीची पातळी वाढवण्यास मदत करू शकतात.

  • चरबीयुक्त मासे – मासे हे व्हिटॅमिन डी चे स्रवोत्तम स्त्रोत मानले जाते. ट्राउट आणि सॅल्मन मासे हे ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडने समृद्ध आहे. तसेच हे व्हिटॅमिन डी चे पावरहाउस आहे.
  • अंडी – अंड्यातील पिवळा भाग हा व्हिटॅमिन डीचा चांगला स्रोत आहे. म्हणून, व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करण्यासाठी आहारात अंडीचा समावेश करा.
  • मशरूम – मशरूममध्ये नैसर्गिकरित्या व्हिटॅमिन डी आढळते. मशरूम खरेदी करताना, ‘यूव्ही-ट्रीटेड’ (UV-treated) किंवा ‘व्हिटॅमिन डी जास्त ‘ (High in Vitamin D) असे लेबल असलेलेच मशरुम निवडावेत.
  • फोर्टिफाइड दूध – अनेक डेअरी आणि नॉन डेअरी पदार्थ फोर्टिफाइड केलेले असतात, म्हणजेच त्यांमध्ये व्हिटॅमिन डी मिसळलेले असते. म्हणून ‘फोर्टिफाइड’ दुग्धजन्य पदार्थच निवडा. यामुळे शरीरात व्हिटॅमिन डी ची कमतरता दूर होण्यास मदत होईल.
  • ग्रीक योगर्ट– दही किंवा ग्रीक योगर्ट केवळ प्रोटीन आणि प्रोबायोटिक्सनेच समृद्ध नसते, तर यामध्ये अनेक ब्रँड्स त्यात व्हिटॅमिन डी फोर्टिफाइड करतात. म्हणून या पदार्थांचे सेवन केल्याने केवळ पचनसंस्था सुधारत नाही तर हाडं देखील मजबूत होतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 14, 2026 | 04:28 PM

