पिकलेला आंबा खाल्ल्यानंतर अजिबात वाढणार नाही शुगर! ‘या’ पद्धतीने करा आंब्याचे सेवन, मधुमेहाचा धोका होईल नष्ट

आंबा खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. पण चुकीच्या पद्धतीमध्ये आंब्याचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. आंब्याच्या सेवनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:18 AM
आंब्याचे सेवन करण्याची पद्धत?
आंबा खाण्याआधी कोणती काळजी घ्यावी?
मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी दिवसभरात किती आंबे खावे?

कोकणातील हापूस आंबा फळांचा राजा म्हणून ओळखला जातो. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आंबे उपलब्ध होतात. लहान मुलांपासून ते अगदी वयस्कर लोकांपर्यंत सगळ्यांचा पिकलेला आंबा खायला खूप जास्त आवडतो. रसाळ आणि गोड चवीचा हापूस आंबा जेवणाची चव वाढवतो. आंबा पाहिल्यानंतर तो खाण्याचा मोह अजिबात आवरत नाही. पण मधुमेहाने त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात आंब्याचे सेवन करताना शरीराची योग्य काळजी घ्यावी. कारण आंब्याचा गोडवा रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढवतो, असे अनेकांना कायमच वाटते. साखर वाढेल या भीतीने आंब्याचे सेवन जास्त केले जात नाही. आंब्याची एक फोड खाऊन त्यावरच समाधान मानले जाते. यामध्ये विटामिन सी, फायबर, विटामिन ए सारखी अनेक पोषक तत्वे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यासोबतच त्वचेला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात.(फोटो सौजन्य – istock)

एका आंब्यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स ४१ ते ६० च्या दरम्यान असते. हे पदार्थ मध्यम श्रेणीत येतो. १०० ग्रॅम आंब्यामध्ये साधारणपणे १४ ग्रॅम नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण असते. त्यामुळे पूर्ण पिकलेला आंबा रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढवतो. तसेच कैरीमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी असते. कैरी खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण झपाट्याने वाढत नाही. आंब्याचे सेवन करताना शरीराची योग्य काळजी घ्यावी. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये अतिप्रमाणात आंब्याचे सेवन करू नये. मधुमेह असलेले रुग्ण लहान आकाराचा एक आंबा खाऊ शकतात. चला तर जाणून घेऊया पिकलेला आंबा खाण्याची योग्य पद्धत.

रक्तातील साखर वाढू नये म्हणून ‘या’ पद्धतीमध्ये करा आंब्याचे सेवन:

पिकलेला आंबा कायमच प्रथिने किंवा हेल्दी फॅट्स असलेल्या पदार्थांसोबत खावा. आंबा दही, विविध बिया, बदाम इत्यादी अनेक पदार्थांमध्ये मिक्स करून खाऊ शकता. त्यामुळे आंबा खाताना तो कमी पिकलेला खावा. कारण लहान आकाराच्या आंब्यामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असते. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी थेट आंब्याचे सेवन करण्याऐवजी आंब्याची स्मूदी, सॅलड इत्यादी पदार्थांमध्ये मिक्स करून खावा. याशिवाय रिकाम्या पोटी आंब्याचे सेवन करू नका. उपाशी पोटी आंबा खाल्ल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढते.

मॅंगो ज्यूस किंवा आमरस पिण्यापेक्षा आंब्याच्या फोडी करून खाव्यात. ज्यूस बनवल्यानंतर त्यातील फायबर कमी होऊन जाते. पण मधुमेहाचा खूप जास्त त्रास असलेल्या लोकांनी आंब्याचे सेवन करू नये. पण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये जास्त आंब्याचे सेवन केल्यास रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढू लागते. त्यामुळे मधुमेह झाल्यास शरीराची योग्य काळजी घ्यावी. आंबा खाण्याआधी काहीवेळ मिठाच्या पाण्यात ठेवावा. यामुळे आंब्याचा चीक कमी होतो आणि आंब्याची साल मऊ होऊन जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी आंबा खाऊ शकतो का?

    Ans: हो, पण मर्यादित प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने खाल्ल्यास आंबा खाऊ शकतात.

  • Que: आंबा खाल्ल्याने शुगर वाढते का?

    Ans: जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास शुगर वाढू शकते, त्यामुळे प्रमाण आणि वेळ महत्त्वाची असते.

  • Que: मधुमेह रुग्णांनी कोणती फळे टाळावीत?

    Ans: जास्त साखर असलेली फळे जसे केळी, द्राक्षे आणि आंबा मोठ्या प्रमाणात टाळावा.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:18 AM

