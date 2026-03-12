Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer Special : उन्हाळ्यात घरी 'साबुदाण्याचे पापड' बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

Sabudana Papad Recipe : उन्हाळ्याच्या दिवसांत घराघरांत पापड, लोणचे, कुरडई असे वर्षभर टिकणारे पदार्थ बनवले जातात. यातीलच एक म्हणजे साबुदाण्याचे पापड जे उपवासाला आवर्जून खाल्ले जातात. चला याची रेसिपी जाणून घेऊया.

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Summer Special : उन्हाळ्यात घरी 'साबुदाण्याचे पापड' बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळ्यात घराघरात वाळवणाचे पदार्थ तयार केले जातात.
  • हे पदार्थ वर्षभर साठवून ठेवले जातात.
  • आज आपण पारंपरिक साबुदाण्याचे पापड कसे बनवायचे याची रेसिपी जाणून घेणार आहोत.
उन्हाळा सुरू झाला की अनेक घरांमध्ये वर्षभरासाठी टिकणारे पदार्थ बनवण्याची लगबग सुरू होते. वाळवणाचे पदार्थ हा आपल्या पारंपरिक स्वयंपाकाचा महत्त्वाचा भाग आहे. उन्हाळ्यात कडक ऊन असल्यामुळे पापड, सांडगे, कुरडया असे पदार्थ सहज सुकतात आणि वर्षभरासाठी साठवून ठेवता येतात. अशाच लोकप्रिय वाळवणाच्या पदार्थांपैकी एक म्हणजे साबुदाण्याचे पापड.

उन्हाळा सुरु झाला, आपल्या जेवणात आवर्जून समाविष्ट करा ‘काकडीचा रायता’, 5 मिनिटांची रेसिपी नोट करा

साबुदाण्याचे पापड हे खायला अतिशय हलके, कुरकुरीत आणि चविष्ट असतात. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हे पापड खूप आवडतात. उपवासाच्या दिवशीही हे पापड खाता येतात, त्यामुळे त्यांचे महत्त्व अधिक वाढते. गरमागरम तळलेले साबुदाण्याचे पापड जेवणासोबत किंवा नुसतेही खायला खूप छान लागतात. हे पापड बनवणे थोडे वेळखाऊ असले तरी प्रक्रिया खूप सोपी आहे. उन्हात व्यवस्थित वाळवून घेतले तर हे पापड अनेक महिने टिकतात. त्यामुळे उन्हाळ्यात एकदा मेहनत घेतली की वर्षभर कुरकुरीत पापडांचा आनंद घेता येतो. चला याची रेसिपी नोट करून घेऊयात.

साहित्य

  • 1 कप साबुदाणा
  • 4 कप पाणी
  • 1 टीस्पून जिरे
  • 1–2 हिरव्या मिरच्या पेस्ट
  • मीठ चवीनुसार
फ्लॉवरच्या भाजीचे नाव ऐकून मुलं नाक मुरडतात? मग झटपट बनवा Roasted Cauliflower, नोट करा रेसिपी

कृती

  • सर्वप्रथम साबुदाणा स्वच्छ धुऊन 4–5 तास पाण्यात भिजत ठेवा.
  • एका भांड्यात पाणी उकळायला ठेवा आणि त्यात भिजवलेला साबुदाणा घाला.
  • सतत हलवत राहा, जोपर्यंत मिश्रण पारदर्शक आणि घट्ट होत नाही.
  • आता त्यात मीठ, जिरे आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालून नीट मिसळा.
  • प्लास्टिक शीट किंवा स्वच्छ कापडावर चमच्याने लहान लहान पापड पसरवा.
  • हे पापड कडक उन्हात 2–3 दिवस पूर्णपणे वाळू द्या.
  • पूर्ण सुकल्यावर डब्यात साठवून ठेवा आणि हवे तेव्हा तेलात तळून कुरकुरीत पापडाचा आनंद घ्या.
  • गरमागरम तळलेले साबुदाण्याचे पापड जेवणासोबत किंवा चहासोबत खूपच चविष्ट लागतात.
 

Mar 12, 2026 | 02:30 PM

