बोटं चाटत राहाल अशी चटकदार चव! संध्याकाळच्या जेवणात झटपट बनवा हॉटेल स्टाईल चविष्ट राजमा मसाला, नोट करा रेसिपी

Updated On: May 26, 2026 | 08:00 AM IST
सारांश

जेवणात कायमच त्याच ठराविक भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये राजमा मसाला बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो.

संध्याकाळच्या जेवणात झटपट बनवा हॉटेल स्टाईल चविष्ट राजमा मसाला

विस्तार

जेवणाच्या ताटात प्रत्येकाला कायमच चमचमीत आणि टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नेहमीच त्याच ठराविक भाज्या आणि कडधान्य खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. मसालेदार पदार्थांचे नाव घेतल्यानंतर कायमच पनीर किंवा काजूची भाजी सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर येते. पण या ठराविक भाज्या खाण्याऐवजी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये मसालेदार राजमा बनवू शकता. घरातील प्रत्येकाला राजमा खायला खूप जास्त आवडतो. याशिवाय संध्याकाळच्या जेवणात तुम्ही राजमापासून वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास बनवू शकता. मसालेदार राजमा चपाती, भाकरी किंवा गरमागरम भातासोबत सुद्धा अतिशय सुंदर लागतो. घरी पाहुणे जेवायला आल्यानंतर त्यांच्यासाठी नेमकं काय बनवावं? असा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. अशावेळी मसाला राजमा अतिशय उत्तम पर्याय आहे. राजमा खाल्ल्यामुळे शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात आणि पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते. चला तर जाणून घेऊया मसाला राजमा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • राजमा
  • मीठ
  • कांदा
  • टोमॅटो पेस्ट
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • हिरवी मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • कोथिंबीर
  • तेल
  • कसुरी मेथी
कृती:

  • मसाला राजमा बनवण्यासाठी पाण्यात रात्रभर राजमा भिजत ठेवावा. त्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतलेला राजमा कुकरच्या भांड्यात टाकून त्यात गरजेनुसार पाणी आणि चवीनुसार मीठ घालून झाकण लावा आणि कुकरच्या शिट्ट्या काढा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात जिरं आणि हिंग घाला. त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि टोमॅटोची पेस्ट घाला.
  • मंद आचेवर गॅस ठेवून कांदा शिजवून घ्या. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घाला आणि बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सर्व मसाले भाजल्यानंतर त्यात शिजवून घेतलेला राजमा घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • ५ ते ६ मिनिट राजमा मंद आचेवर शिजवून घ्या. त्यानंतर वरून बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घाला आणि मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मसाला राजमा.

