देशात वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! 1990 पासून मृत्यूंमध्ये 74% वाढ; तज्ज्ञांची गंभीर चिंता

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!
२०२३ मध्ये, अंदाजे ७.६४ लाख महिला या आजाराने मरण पावल्या, जी २०५० पर्यंत अंदाजे १४ लाख होऊ शकते. अहवालात असे म्हटले आहे की सुधारित स्तनाच्या कर्करोग तपासणी आणि उपचार पद्धतींमुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये मृत्युदरात घट झाली आहे. या देशांमध्ये मृत्युदर दर १००,००० महिलांमागे अंदाजे १६ पर्यंत घसरला आहे. याउलट, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये, हा दर १००,००० महिलांमागे २४ पर्यंत वाढला आहे. अभ्यासानुसार, बहुतेक नवीन स्तनाच्या कर्करोगाचे रुग्ण ५५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांमध्ये आढळतात. तथापि, २० ते ५४ वयोगटातील महिलांमध्येही रुग्णांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. १९९० पासून या वयोगटातील नवीन रुग्णांचे प्रमाण अंदाजे २९ टक्क्यांनी वाढले आहे, जे तज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय आहे. भारतासह अनेक – विकसनशील देशांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा सामना करण्यासाठी वेळेवर तपासणी सुविधांचा विस्तार करणे ” आणि जनजागृती वाढवणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
स्तनाच्या कर्करोगाची प्रमुख कारणे
स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे