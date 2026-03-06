Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
देशात वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! 1990 पासून मृत्यूंमध्ये 74% वाढ; तज्ज्ञांची गंभीर चिंता

जगभरात महिलांमध्ये एका गंभीर आजाराचा धोका झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. बदलती जीवनशैली, उशिरा होणारे निदान आणि आरोग्यसेवेची मर्यादित उपलब्धता यामुळे तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अलीकडील अभ्यासातून या समस्येबाबत काही म

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:57 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • १९९० नंतर या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.
  • जीवनशैलीतील बदल आणि काही आरोग्यविषयक सवयी हा धोका वाढवणारे प्रमुख घटक मानले जात आहेत.
  • तज्ज्ञांच्या मते, वेळेवर तपासणी आणि जनजागृती वाढवणे अत्यंत आवश्यक ठरत आहे.
जगभरात ब्रेस्ट कॅन्सरचे (स्तनाचा कर्करोग) रुग्ण सात्तत्याने वाढत आहेत आणि त्याचा परिणाम भारतातही वेगाने दिसून येत आहे. एका जागतिक अभ्यासानुसार, १९९० पासून भारतात स्तनाच्या कर्करोगाच्या मृत्यूंमध्ये अंदाजे ७४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बदलती जीवनशैली, उशिरा निदान आणि आरोग्यसेवेची मर्यादित उपलब्धता ही याची प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अहवालानुसार, २०२३ मध्ये जगभरात स्तनाच्या कर्करोगाचे अंदाजे २३ लाख नवीन रुग्ण नोंदवले जातील, असा अंदाज आहे की २०५० पर्यंत हो संख्या ३५ लाखपिक्षा जास्त होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, स्तनाच्या कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या देखील वाढण्याची अपेक्षा आहे.

पायांमध्ये सतत जळजळ होतेय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो गंभीर आजाराचा इशारा!

२०२३ मध्ये, अंदाजे ७.६४ लाख महिला या आजाराने मरण पावल्या, जी २०५० पर्यंत अंदाजे १४ लाख होऊ शकते. अहवालात असे म्हटले आहे की सुधारित स्तनाच्या कर्करोग तपासणी आणि उपचार पद्धतींमुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये मृत्युदरात घट झाली आहे. या देशांमध्ये मृत्युदर दर १००,००० महिलांमागे अंदाजे १६ पर्यंत घसरला आहे. याउलट, कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये, हा दर १००,००० महिलांमागे २४ पर्यंत वाढला आहे. अभ्यासानुसार, बहुतेक नवीन स्तनाच्या कर्करोगाचे रुग्ण ५५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिलांमध्ये आढळतात. तथापि, २० ते ५४ वयोगटातील महिलांमध्येही रुग्णांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. १९९० पासून या वयोगटातील नवीन रुग्णांचे प्रमाण अंदाजे २९ टक्क्यांनी वाढले आहे, जे तज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय आहे. भारतासह अनेक – विकसनशील देशांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा सामना करण्यासाठी वेळेवर तपासणी सुविधांचा विस्तार करणे ” आणि जनजागृती वाढवणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

स्तनाच्या कर्करोगाची प्रमुख कारणे

  • जास्त लाल मांसाचे सेवन
  • तंबाखू, मद्य आणि धुम्रपानाचे व्यसन
  • मधुमेहाचे रुग्ण
  • लठ्ठपणा
  • कमी शारीरिक हालचाली
प्रत्येक मधुमेह रुग्णाने खावीत ही 2 फळे, याचे सेवन कोणत्या औषधाहून कमी नाही… डॉक्टरांनी दिला सल्ला

स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे

  • स्तनात किंवा काखेत गाठ येणे.
  • स्तनाचा आकार लक्षणीयरित्या वाढू लागणे.
  • स्तनावरील त्वचा अचानक लाल होणे.
  • निप्पलच्या त्वचेवर खवले पडणे.
  • स्तनात सतत जळजळ किंवा वेदना जाणवू लागणे.
Published On: Mar 06, 2026 | 12:56 PM

देशात वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! 1990 पासून मृत्यूंमध्ये 74% वाढ; तज्ज्ञांची गंभीर चिंता
Mar 06, 2026 | 12:56 PM

