Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • The Angry Pitta Will Be Calm Forever Consuming These Foods From The Kitchen Will Never Cause Acidity

खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

आतड्यांमध्ये साचून राहिलेल्या घाणीमुळे अ‍ॅसिडिटी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे स्वयंपाक घरातील या पदार्थांचे सेवन केल्यास आतडे स्वच्छ राहतात आणि पचनाच्या कोणत्याही समस्या अजिबात उद्भवत नाहीत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:39 AM
खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील 'या' पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

Follow Us:
Follow Us:

अ‍ॅसिडिटी कमी करण्यासाठी उपाय?
आतडे स्वच्छ करण्यासाठी उपाय?
स्वयंपाक घरातील कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे?

दैनंदिन जीवनशैली विस्खलित झाल्यानंतर पचनसंस्थेवर अनेक गंभीर परिणाम दिसून येतात. संपूर्ण शरीराचे केंद्रबिंदू पचनसंस्था आहे. त्यामुळे पचनक्रिया कायमच निरोगी असणे फार आवश्यक आहे. पण हल्लीच्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळे बऱ्याचदा पचनाच्या असंख्य समस्या उद्भवू लागतात. कधी गॅस, अपचन तर कधी शरीरात वाढलेल्या अ‍ॅसिडिटीमुळे उलट्या, मळमळ आणि डोकेदुखी होण्याची जास्त शक्यता असते. बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी अनेक लोक बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या गोळ्या औषधांचे सेवन करतात. पण तरीसुद्धा फारसा बदल दिसून येत नाही. त्यामुळे दैनंदिन आहारात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला वारंवार उद्भवणाऱ्या पचनाच्या समस्येपासून आराम मिळवण्यासाठी स्वयंपाक घरातील कोणत्या पदार्थांचे सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)

बद्धकोष्ठतेपासून आराम हवा? पचन सुधारण्यासाठी AIIMS तज्ज्ञांचा सल्ला; हे 5 सुपरफुड्स खाताच काही मिनिटांत सर्व घाण निघेल बाहेर

भारतात असंख्य मसाल्यांचे सेवन केले जाते. मसाल्यांचा वापर केवळ जेवण बनवण्यसाठीच नाहीतर औषधासाठी सुद्धा केला जातो. हळद, आले, बडीशेप, जिरे आणि धणे इत्यादी मसाले केवळ जेवणाची चवच वाढवत नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. या मसाल्यांमध्ये असलेले नैसर्गिक एंझाइम्स आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आतड्यांमध्ये आलेली सूज कमी करण्यासाठी मदत करतात. याशिवाय आतड्यांमध्ये चांगले जिवाणू वाढवण्यासाठी मदत करतात. बऱ्याचदा पोटात वेदना किंवा अपचन झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गोळ्या औषधांचे सेवन केले जाते. पण सतत खाल्लेल्या गोळ्यांमुळे किडनीचे आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते.

हळद आणि आल्याचा वापर:

जेवणातील सर्वच पदार्थ बनवताना हळद आणि आल्याचा वापर केला जातो. हळदीमुळे पदार्थाचा रंग वाढतो आणि चव सुधारते. तर आल्याच्या वापरामुळे जेवणाची चव वाढते. हळदीमध्ये असलेले गुणकारी कर्क्युमिन नावाचा घटक आतड्यांमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी मदत करतो. याशिवाय रोज रात्री एक ग्लासभर कोमट दूध घेऊन त्यात चिमूटभर हळद मिक्स करून प्यायल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाईल. जेवणानंतर आल्याचा तुकडा किंवा आल्याचे पाणी प्यायल्यास शरीरात वाढलेली अ‍ॅसिडिटी कमी होण्यास मदत होईल.

बडीशेप आणि जिरे:

जेवणानंतर आपल्यातील अनेकांना बडीशेप खाण्याची सवय असते. बडीशेप खाल्ल्यामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होते. बडीशेप खाल्ल्यामुळे आतड्यांच्या स्नायूंना आतून आराम मिळतो. तर जिऱ्याचा पाण्यामुळे आतड्यांमध्ये अडकलेला गॅस बाहेर पडून जातो. शरीरातील पाचक एंझाइम्स सक्रिय करण्यासाठी आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन करण्यासाठी जिऱ्याचे सेवन करावे. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी जिरं आणि बडीशेपचे पाणी प्यायल्यास आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाईल.

महिनाभरात कमी होईल पोट मांड्यावर वाढलेले वजन! सकाळी उठल्यानंतर कोमट पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ चिमूटभर पदार्थ

पुदिन्याचे सेवन:

पोटातील स्नायूंना शिथिल करण्यासाठी आणि पोटदुखीवर त्वरित आराम मिळवून देण्यासाठी पुदिन्याचे सेवन करावे. पुदिना खाल्ल्यामुळे आतड्यांमध्ये वाढलेली जळजळ कमी होण्यास मदत होते. सकाळी उठल्यानंतर पुदिन्याचे पाने चावून खाल्ल्यास आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाईल. आरोग्यासंबंधित गंभीर आजारांवर रामबाण पदार्थ म्हणजे लसूण. लसूण खाल्ल्यामुळे शरीरातील घाण बाहेर पडून जाते आणि पोटाचे आरोग्य सुधारते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पचनक्रिया म्हणजे काय?

    Ans: पचन ही अन्न रेणूंचे लहान, पाण्यात विरघळणाऱ्या घटकांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे शरीर पोषण शोषून घेऊ शकते.

  • Que: अपचनाची मुख्य कारणे कोणती?

    Ans: जलद खाणे, जास्त चरबीयुक्त किंवा मसालेदार पदार्थ, ताणतणाव, कॉफी, अल्कोहोल आणि कमी फायबरयुक्त आहार यामुळे अपचन होते.

  • Que: पचनाच्या समस्येची लक्षणे कोणती?

    Ans: पोटदुखी, उलट्या, मळमळ, पोटफुगी (गॅस), छातीत जळजळ आणि बद्धकोष्ठता ही पचन समस्यांची प्रमुख लक्षणे आहेत.

Web Title: The angry pitta will be calm forever consuming these foods from the kitchen will never cause acidity

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 08:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद
1

अन्ननलिकेत वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, ॲसिडिटीचा त्रास होईल कायमचा बंद

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ
2

सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय
3

आतड्यांमध्ये वाढलेल्या विषाणूमुळे कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो हार्ट अटॅक किंवा स्टोक, आतडे स्वच्छ करण्यासाठी करा ‘हे’ घरगुती उपाय

मूळव्याध होईल मुळांपासून नष्ट! आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ फायबरयुक्त पदार्थ, बद्धकोष्ठता होईल दूर
4

मूळव्याध होईल मुळांपासून नष्ट! आतडे स्वच्छ करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ फायबरयुक्त पदार्थ, बद्धकोष्ठता होईल दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

खवळलेलं पित्त कायमचे होईल शांत! स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचे सेवन केल्यास कधीच होणार नाही अ‍ॅसिडिटी, मिळेल आराम

Mar 08, 2026 | 08:39 AM
97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

Mar 08, 2026 | 08:38 AM
कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

Mar 08, 2026 | 08:36 AM
Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी उचलला टोकाचा पाऊल

Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी उचलला टोकाचा पाऊल

Mar 08, 2026 | 08:35 AM
Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Mar 08, 2026 | 08:30 AM
Nepal Election : नेपाळमध्ये सत्तापालट ! बालेन शाह होणार नवे पंतप्रधान; ओली यांचा दारूण पराभव

Nepal Election : नेपाळमध्ये सत्तापालट ! बालेन शाह होणार नवे पंतप्रधान; ओली यांचा दारूण पराभव

Mar 08, 2026 | 08:20 AM
World War 3: युद्धाचा नवा टप्पा! ‘मोठे Surprise मिळणार …’ नेतन्याहू यांचा VIDEO संदेशाद्वारे इराणला धडकी भरवणारा इशारा

World War 3: युद्धाचा नवा टप्पा! ‘मोठे Surprise मिळणार …’ नेतन्याहू यांचा VIDEO संदेशाद्वारे इराणला धडकी भरवणारा इशारा

Mar 08, 2026 | 08:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM