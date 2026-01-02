Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • These Are The Dangerous Symptoms That Appear In The Body After The Navel Shifts Try These Home Remedies To Get Relief From Stomach Pain

बेंबी सरकल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, पोटदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी करा घरगुती उपाय

बेंबी सरकल्यानंतर शरीरात अनेक गंभीर लक्षणे दिसून येतात. पचनाचे विकार, उलट्या, जुलाब इत्यादी गंभीर लक्षणे दिसून येतात. चला तर जाणून घेऊया बेंबी सरकल्यास कोणते उपाय करावेत.

Updated On: Jan 02, 2026 | 05:30 AM
बेंबी सरकल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' महाभयंकर लक्षणे, पोटदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी करा घरगुती उपाय

बेंबी सरकल्यानंतर शरीरात दिसून येतात 'ही' महाभयंकर लक्षणे, पोटदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी करा घरगुती उपाय

Follow Us:
Follow Us:

नाभी कोणत्या कारणांमुळे पुढे सरकते?
नाभी सरकल्यास कोणते उपाय करावेत?
बेंबी सरकल्यावर दिसणारी लक्षणे?

चुकीचा व्यायाम, कोणतेही जड सामान उचलणे, वेगाने हालचाल करणे, सतत पुढे वाकणे इत्यादी अनेक कारणांमुळे नाभी पुढे सरकण्याची शक्यता असते. नाभी हे शरीराचे ऊर्जा स्थान मानले जाते. पण नाभी पुढे सरकल्यानंतर शरीरात अनेक धोकादायक बदल दिसून येतात. या बदलांकडे दुर्लक्ष करणे शरीरासाठी जीवघेणे ठरते. नाभी सरकल्यानंतर तीव्र मळमळ, उलट्या, जुलाब किंवा वारंवार होणाऱ्या पोटदुखी इत्यादी समस्यांचा सामना करावा लागतो. मूळ जागेवर नाभी येईपर्यंत भयंकर त्रासाला सामोरे जावे लागते. जे पर्यंत नाभी तिच्या मूळ ठिकाणी येत नाही तोपर्यंत पचनाचे विकार काही केल्या शांत होत नाहीत. हा त्रास कोणत्याही वयातील महिलांसह पुरुषांना सुद्धा होऊ शकतो. बेंबी सरकल्यानंतर बऱ्याचदा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार केले जातात. पण यामुळे कोणताच फरक दिसून येत नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला बेंबी सरकल्यानंतर आजीबाईच्या बटव्यातील कोणते उपाय करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)

आईच्या किडनीदानातून मुलाला मिळाले नवजीवन! ससून रुग्णालयात प्रत्यारोपण यशस्वी; मातृत्वाच्या त्यागाचे जिवंत उदाहरण

बेंबी सरकल्याची प्रमुख लक्षणे:

मूळ जागेवरून बेंबी सरकल्यानंतर शरीराला खूप जास्त त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे पचनाचे विकार होण्याची जास्त शक्यता असते. सगळ्यात आधी ओटीपोटात तीव्र वेदना होतात. या वेदना बऱ्याचदा सहन सुद्धा होत नाहीत. त्यानंतर बद्धकोष्ठता, छातीत जळजळ, खालच्या बाजूला सरकल्यास जुलाब आणि उलट्यांचा त्रास सुरू होऊन संपूर्ण शरीराला हानी पोहचते. पचनक्रिया बिघडल्यानंतर खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होत नाहीत. चालताना किंवा खाली वाकताना खूप जास्त वेदना होतात. बेंबी तिच्या मूळ जागेवर येईपर्यंत भूक न लागणे आणि सतत मळमळणे यांसारखी लक्षणे दिसून येतात आणि शरीरात थकवा जाणवतो.

बडीशेप आणि गुळाचे सेवन:

बेंबी सरकल्यानंतर कोणत्याही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करण्याऐवजी आजीबाईच्या बटव्यातील प्रभावी उपाय करावेत. यासाठी रिकाम्या पोटी बडीशेप आणि गूळ खाल्ल्यास बेंबी मूळ जागेवर येईल. बडीशेप खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते. यामुळे पोटावर वाढलेला तणाव कमी होतो. बडीशेप खाणे शरीरासाठी अतिशय सुरक्षित आहे. पोटातील गॅस आणि जळजळ कमी करण्यासाठी बडीशेप आणि गुळाचे सेवन करावे.

आतड्यांमध्ये जमा झालेला विषारी घटक एका झटक्यात पडून जातील बाहेर! नियमित करा ‘या’ फळाचे सेवन, त्वचेला होतील फायदे

नाभी जागेवर आणण्यासाठी पारंपरिक दिवा पद्धत:

पूर्वीच्या काळी आरोग्यासंबंधित समस्या उद्भवल्यानंतर अनेक वेगवेगळे उपाय केले जायचे. त्यातील अत्यंत प्रभावी उपाय म्हणजे बेंबी सरकल्यास दिवा ठेवणे. नाभीवर छोटा दिवा पेटवून त्यावर काचेची वाटी किंवा तांब्या उलट्या घातला जायचा. यामध्ये नाभीचा भाग हळूहळू वर केला जातो. यामुळे थोडा वेळात नाभी मूळ जागेवर येते. हा उपाय सहज कोणीही करू शकत. यामुळे नाभी मूळ जागेवर येईल आणि तात्काळ आराम मिळेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नाभी विस्थापन म्हणजे काय?

    Ans: हे एक पारंपारिक आरोग्य संकल्पना आहे, ज्यात नाभी त्याच्या मूळ मध्यवर्ती स्थानावरून सरकते, ज्यामुळे शरीरातील ऊर्जा प्रवाह आणि पचनसंस्थेवर परिणाम होतो असे मानले जाते.

  • Que: नाभी सरकण्याची कारणे कोणती?

    Ans: आघात, पोटाची शस्त्रक्रिया, जास्त वजन वाढणे, चुकीची जीवनशैली किंवा चुकीच्या पद्धतीने बसणे/झोपणे यामुळे नाभी सरकू शकते.

  • Que: नाभी सरकण्याची लक्षणे?

    Ans: अचानक पोटदुखी, गॅस, बद्धकोष्ठता, अपचन, आम्लपित्त.

Web Title: These are the dangerous symptoms that appear in the body after the navel shifts try these home remedies to get relief from stomach pain

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर
1

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन
2

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित
3

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार
4

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM