Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

सध्या मराठी चित्रपटाची चर्चा सर्वत्र होत आहे, अशातच आता आणखी एक मराठी चित्रपट प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे. 'पिक्चर बॉईज' या आगामी चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज झाले आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 12:31 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट
  • ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज
  • ‘पिक्चर बॉईज’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
 

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची धडपड, त्यातले मजेशीर प्रसंग आणि मनोरंजनाचा भरपूर डोस घेऊन ‘पिक्चर बॉईज’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत १५ मेपासून हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित होणार असून नुकतेच त्याचे दमदार पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले आहे.

सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा

त्रिमूर्ती फिल्म्सच्या निर्मितीत तयार झालेल्या या चित्रपटाचे निर्माते रवी पांडुरंग पंडितपवार आणि राजा पांडुरंग पंडितपवार असून शिवाजी केशव पाटील हे सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवादलेखन आणि दिग्दर्शन निलेशसिंग राजपूत यांनी केले आहे. मंदार चोळकर, सुनील दोडगे आणि संध्या-प्रनिकेत यांनी लिहिलेल्या गीतांना वरुण लिखाते आणि संध्या-प्रनिकेत यांनी संगीतबद्ध केले आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pratik Lad (@pratiklad_)

चित्रपटातील गाणी सुप्रसिद्ध गायक आनंद शिंदे, जसराज जोशी, स्वप्नील गोडबोले, वरुण लिखाते आणि एल. के. लक्ष्मीकांत यांनी गायली आहेत. छायांकनाची जबाबदारी विनोद पाटील यांनी तर संकलनाची जबाबदारी रोहन पाटील यांनी सांभाळली आहे.

चित्रपटातूनच चित्रपटाची कथा सांगण्याचा प्रकार यापूर्वीही अनेकदा हाताळला गेला आहे. मात्र ‘पिक्चर बॉईज’मध्ये चित्रपटसृष्टीत हिरो बनण्यासाठी झटणाऱ्या तरुणांची कथा विनोदी आणि मनोरंजक शैलीत मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या चित्रपटात प्रतीक लाड, हंसराज जगताप, अरबाज शेख आणि घनश्याम दरवडे (छोटा पुढारी) यांच्यासह नव्या-जुन्या कलाकारांची झलक पाहायला मिळणार आहे.

65 दिवसांपासून विवेक सांगळेचे इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद; अपील करूनही अभिनेत्याला मिळाला नाही प्रतिसाद

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कुटुंबासोबत हसवणूक आणि मनोरंजनाची मेजवानी देणारा ‘पिक्चर बॉईज’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी खास ठरणार असून चित्रपटगृहात जाऊन हा कॉमेडीपट पाहणे प्रेक्षकांसाठी पर्वणीच ठरणार आहे. तसेच या चित्रपटाची कथा काय असेल हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

Web Title: Picture boyz marathi movie poster launch release on 15 may

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

65 दिवसांपासून विवेक सांगळेचे इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद; अपील करूनही अभिनेत्याला मिळाला नाही प्रतिसाद
1

65 दिवसांपासून विवेक सांगळेचे इन्स्टाग्राम अकाउंट बंद; अपील करूनही अभिनेत्याला मिळाला नाही प्रतिसाद

सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा
2

सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा

अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’
3

अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’

Gairan Lands PMC: राज्यातील ७,८८७ हेक्टर गायरान जमिनी आता सरकारच्या मालकीच्या होणार
4

Gairan Lands PMC: राज्यातील ७,८८७ हेक्टर गायरान जमिनी आता सरकारच्या मालकीच्या होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

हिरो बनण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची भन्नाट गोष्ट; ‘पिक्चर बॉईज’चा जबरदस्त पोस्टर रिलीज

Mar 10, 2026 | 12:30 PM
Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Mar 10, 2026 | 12:19 PM
ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

Mar 10, 2026 | 12:12 PM
Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Mar 10, 2026 | 12:02 PM
Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Mar 10, 2026 | 12:02 PM
आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

Mar 10, 2026 | 11:57 AM
ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

Mar 10, 2026 | 11:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM