Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

पश्चिम आशियातील संकटामुळे सागरी मार्गांमध्ये व्यत्यय आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे सीमाशुल्क विभागाने भारतीय बंदरांवर परत येणाऱ्या निर्यात मालाच्या व्यवस्थापनासाठी नियम जारी केले आहेत.

Updated On: Mar 10, 2026 | 12:19 PM
Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू (फोटो-सोशल मीडिया)

Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Follow Us:
Follow Us:

Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशियातील संकटामुळे सागरी मार्गांमध्ये व्यत्यय आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे सीमाशुल्क विभागाने भारतीय बंदरांवर परत येणाऱ्या निर्यात मालाच्या व्यवस्थापनासाठी नियम जारी केले आहेत. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) ८ मार्च रोजी जारी केलेले आणि १५ दिवसांसाठी वैध असलेले हे नियम सांगतात की, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, मालाच्या वाहतुकीशिवाय जहाजांना ज्या भारतीय बंदरातून ते निघाले होते, त्या भारतीय बंदरातच ठेवण्याची परवानगी दिली जाईल.

Global Oil Crisis: तेल दरांचा स्फोट! पेट्रोलपासून किराणा वस्तूपर्यंत सर्व महाग होणार? जाणून घ्या सविस्तर

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) परिपत्रकानुसार, २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर लष्करी हल्ले सुरू केले, ज्याचा प्रत्युत्तर म्हणून या प्रदेशातील तसेच इस्रायलमधील अमेरिकन तळांवर हल्ले झाले. तेव्हापासून, पश्चिम आशियातील संकट अधिकच गहिरे झाले आहे आणि व्यापारावर परिणाम होत आहे. या विशेष परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी सीबीआयसीने तीन श्रेणींच्या प्रक्रिया स्थापित केल्या आहेत. मंडळाच्या अंतर्गत येणारी प्रादेशिक कार्यालये स्वतः अशा मालावर भरलेले सर्व निर्यात प्रोत्साहने वसूल करतील, ज्यात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी), ड्युटी ड्रॉबॅक इत्यादींचा समावेश आहे, जर ते आधीच भरले गेले असतील.

सीबीआयसीने म्हटले की, त्यांना प्रादेशिक कार्यालयांकडून असा अहवाल मिळाला आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आणि सागरी मार्गामध्ये व्यत्यय आल्याने भारतातून निर्यात माल वाहून नेणारी काही जहाजे त्यांच्या गंतव्य बंदरांवर पोहोचू शकत नाहीत आणि भारतीय बंदरांवर परतत आहेत. अशा मालवाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक सोपी प्रक्रिया स्थापित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

Trust Mutual Fund: ट्रस्ट म्युच्युअल फंडचा ‘मिड कॅप फंड’ लाँच; 27 फेब्रुवारीपासून NFO गुंतवणुकीसाठी खुला

या नियमांनुसार, सीबीआयसीच्या अंतर्गत असलेली प्रादेशिक कार्यालये अशा परत आलेल्या निर्यात मालावर लागू असलेली सर्व निर्यात प्रोत्साहने वसूल करतील, जर ती आधीच देण्यात आली असतील. यात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) परतावा, ड्युटी ड्रॉबॅक आणि इतर प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. यामुळे सरकारी महसुलाचे संरक्षण होईल तसेच मालाची पुनर्प्रक्रिया नियमबद्ध पद्धतीने करता येईल.

एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक व्यापार मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडचणींचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर होत आहे. अशा परिस्थितीत, परतणाऱ्या निर्यात मालाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि बंदरांवरील व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी सीबीआयसीने हे तात्पुरते नियम लागू केले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत अशा उपाययोजना व्यापार आणि निर्यातदारांसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

Web Title: West asia tensions hit trade special rules imposed for indian ports

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 12:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Global Oil Crisis: तेल दरांचा स्फोट! पेट्रोलपासून किराणा वस्तूपर्यंत सर्व महाग होणार? जाणून घ्या सविस्तर 
1

Global Oil Crisis: तेल दरांचा स्फोट! पेट्रोलपासून किराणा वस्तूपर्यंत सर्व महाग होणार? जाणून घ्या सविस्तर 

Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही
2

Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही

Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी
3

Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

India Maritime Border: नेमकी किती लांब आहे आपली भारताची सागरी सीमा? पाकिस्तान-चीनही घाबरतात ‘या’ नियमाला
4

India Maritime Border: नेमकी किती लांब आहे आपली भारताची सागरी सीमा? पाकिस्तान-चीनही घाबरतात ‘या’ नियमाला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Hormuz Strait Crisis: पश्चिम आशिया तणावाचा व्यापाराला फटका; भारतीय बंदरांसाठी विशेष नियम लागू

Mar 10, 2026 | 12:19 PM
ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

ओम बिरलानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त विरोधकांच्या निशाण्यावर; ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

Mar 10, 2026 | 12:12 PM
Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Chhattisgarh Crime: झोपडीत बोलावले, दारू पाजली, नंतर गुप्तांगात लाकडी दांडा….; जादूटोण्याच्या संशयातून महिलेची हत्या

Mar 10, 2026 | 12:02 PM
Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Latur Rural News: लातूर ग्रामीण मतदारसंघातील रस्ते व पुलांसाठी ३१ कोटींची तरतूद; आ. रमेशआप्पा कराड यांच्या पाठपुराव्याला मिळाले यश

Mar 10, 2026 | 12:02 PM
आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

आता हवेतच होणार जंगी युद्ध? आज पृथ्वीवर येणार 600kg चे संकट! NASA ने केली हादरवणारी भविष्यवाणी

Mar 10, 2026 | 11:57 AM
ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

ICC Team of the Tournament ची झाली घोषणा! 4 भारतीयांचा समावेश; विजेता कर्णधार सूर्याला वगळले…

Mar 10, 2026 | 11:51 AM
रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवल्यामुळे शरीरसंबंधित उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, झपाट्याने वाढेल वजन

रात्रीच्या वेळी उशिरा जेवल्यामुळे शरीरसंबंधित उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, झपाट्याने वाढेल वजन

Mar 10, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM