Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Andhra Pradesh Style Raw Mango Chutney At Home Simple Food Recipe Summer Recipe

आंध्रप्रदेशात प्रत्येक घरी ‘या’ पद्धतीने बनवली जाते कच्च्या कैरीची आंबटगोड पारंपरिक चटणी, उन्हाळ्यात वाढेल जेवणाची चव

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आंध्रप्रदेश स्टाईलने कच्च्या कैरीची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली कैरी चटणी भाकरी किंवा भातासोबत चांगली लागते.

Updated On: Apr 20, 2026 | 02:50 PM
आंध्रप्रदेशात प्रत्येक घरी 'या' पद्धतीने बनवली जाते कच्च्या कैरीची आंबटगोड पारंपरिक चटणी

आंध्रप्रदेशात प्रत्येक घरी 'या' पद्धतीने बनवली जाते कच्च्या कैरीची आंबटगोड पारंपरिक चटणी

Follow Us:
Follow Us:

आंबटगोड चवीच्या ताज्या कैऱ्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी कैरीचे पन्ह, मुरंबा, कैरीचे सरबत इत्यादी पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी चिप्स, पापड किंवा इतर विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी कैरीपासून बनवलेले पदार्थ खावेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला आंध्रप्रदेशातील प्रत्येक घरात बनवल्या जाणाऱ्या कैरीच्या चटणीची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली चटणी लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील. गरमागरम भात किंवा तांदळाच्या भाकरीसोबत कैरीची चटणी अतिशय सुंदर लागते. भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये कैरीची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ जेवणात तोंडी लावण्यासाठी खाल्ला जातो. दक्षिण भारतात कैरीपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया आंध्रा स्टाईल कैरीची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कडक उन्हाळ्यात पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा गोकर्णच्या फुलांपासून रेस्टॉरंट स्टाईल Blue Lagoon Mocktail

साहित्य:

  • कैरी
  • उडीद डाळ
  • डाळवं
  • लसूण
  • मेथी दाणे
  • लाल मिरच्या
  • कडीपत्ता
  • तेल
  • मीठ
  • लाल तिखट
कडक उन्हात पोटाला मिळेल तात्काळ थंडावा! ५ मिनिटांमध्ये तयार करा ताजे पुदिन्याचे थंडगार सरबत, राहाल कायमच फ्रेश

कृती:

  • आंध्रा स्टाईल कैरीची चटणी बनवण्यासाठी, कैरी स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर कैरीची साल काढून बारीक तुकडे करा.
  • गॅसवर कढई गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल घालून लाल मिरच्या, लसूण पाकळ्या, उडीद डाळ, डाळवं आणि मेथी दाणे मंद आचेवर भाजा.
  • भाजलेले सर्व पदार्थ थंड करण्यासाठी ठेवा. मिक्सरच्या भांड्यात थंड झालेले पदार्थ घेऊन बारीक वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात कैरीच्या बारीक केलेल्या फोडी घालून पुन्हा एकदा बारीक वाटून घ्या. तयार केलेली चटणी वाटीमध्ये काढून घ्या.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी, जिरे, हिंग, कडीपत्ता, लाल मिरच्या घालून फोडणी भाजा आणि तयार केलेल्या चटणीवर ओतून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंध्रा स्टाईल कैरीची चटणी.

Web Title: How to make andhra pradesh style raw mango chutney at home simple food recipe summer recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 
1

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी
2

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी
3

लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी

Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी
4

Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर

Auto News: Tata Altroz चा बाजारात डंका! iCNG मध्‍ये AMT टेक्नॉलॉजी, प्रवाशांसाठी खुशखबर

May 14, 2026 | 11:38 AM
Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 14, 2026 | 11:30 AM
‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

‘NEET’ पेपरफुटीवरुन युवक काँग्रेस आक्रमक; भाजप सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन

May 14, 2026 | 11:20 AM
‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

May 14, 2026 | 11:18 AM
Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

May 14, 2026 | 11:17 AM
5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

May 14, 2026 | 11:15 AM
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 14, 2026 | 11:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM