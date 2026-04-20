आंध्रप्रदेशात प्रत्येक घरी ‘या’ पद्धतीने बनवली जाते कच्च्या कैरीची आंबटगोड पारंपरिक चटणी, उन्हाळ्यात वाढेल जेवणाची चव

आंबटगोड चवीच्या ताज्या कैऱ्यांपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी कैरीचे पन्ह, मुरंबा, कैरीचे सरबत इत्यादी पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी चिप्स, पापड किंवा इतर विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी कैरीपासून बनवलेले पदार्थ खावेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला आंध्रप्रदेशातील प्रत्येक घरात बनवल्या जाणाऱ्या कैरीच्या चटणीची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली चटणी लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील. गरमागरम भात किंवा तांदळाच्या भाकरीसोबत कैरीची चटणी अतिशय सुंदर लागते. भाजी बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये कैरीची चटणी बनवू शकता. हा पदार्थ जेवणात तोंडी लावण्यासाठी खाल्ला जातो. दक्षिण भारतात कैरीपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. चला तर जाणून घेऊया आंध्रा स्टाईल कैरीची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
कडक उन्हाळ्यात पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा गोकर्णच्या फुलांपासून रेस्टॉरंट स्टाईल Blue Lagoon Mocktail