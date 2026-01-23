Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • To Reduce The Belly Fat That Hangs Like A Balloon Consume These Foods Regularly Dr Sethi Has Suggested A Simple Solution

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर वाढलेला चरबीचा थर कमी करण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या कमी कॅलरीज असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होईल आणि महिनाभरात स्लिम दिसाल.

Updated On: Jan 23, 2026 | 05:30 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा 'या' पदार्थांचे सेवन

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा 'या' पदार्थांचे सेवन

Follow Us:
Follow Us:

वजन कमी करण्यासाठी उपाय?
पोटावरील चरबी कमी करण्यासाठी काय खावे?
लठ्ठपणा वाढण्याची कारणे?

जगभरात लठ्ठपणामुळे अनेक लोक त्रस्त आहेत. लठ्ठपणा वाढल्यानंतर आरोग्यासंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवतात. मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, पोटावर चरबीचा थर वाढणे, उच्च रक्तदाब इत्यादी अनेक गंभीर आजारांची शरीराला लागण होते. धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. सतत काम, जंक फूडचे अतिसेवन, तिखट तेलकट पदार्थ, अपुरी झोप आणि वारंवार बिघडलेली पचनक्रिया आजारांचे मुख्य कारण आहे. पोटावर वाढलेले फॅट कमी करण्यासाठी चयापचय क्रियेत अनेक अडथळे निर्माण होतात. ज्यावेळी शरीरात ‘इन्सुलिन रेसिस्टन्स’ वाढते तेव्हा टाईप २ मधुमेह होण्याची शक्यता असते. अशावेळी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. शरीरात वाढलेली चरबी कमी करण्यासाठी बऱ्याचदा महागडा डाएट सुद्धा घेतला जातो. पण याचा फारसा परिणाम शरीरावर दिसून येतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी आहारात कोणत्या पदार्थांचा समावेश करावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

ग्रीन टी:

सकाळी उठल्यानंतर दुधाचा चहा किंवा कॉफीचे सेवन करण्याऐवजी ग्रीन टी प्यावी. उपाशी पोटी ग्रीन टी प्यायल्यास शरीरावर वाढलेला अनावश्यक चरबीचा थर कमी होईल. ग्रीन टी मध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स केवळ वजन कमी न करता रक्तातील साखरेचे प्रमाण सुद्धा नियंत्रणात ठेवतात. त्यामुळे नियमित सकाळ संध्याकाळ ग्रीन टी चे सेवन करावे. याशिवाय ग्रीन टी मध्ये लिंबू मिक्स करून प्यावा.

पालेभाज्या:

हिरव्या पालेभाज्यांचे सेवन करणे शरीरासाठी अतिशय फायदेशीर ठरते. नियमित एक हिरवी पालेभाजी खावी. पालक, मेथी, मुळा इत्यादी भाज्यांमध्ये असलेले फायबर आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर काढून टाकतात आणि शरीर स्वच्छ करतात. हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये फायबर, सूक्ष्म पोषक घटक आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणातबी आढळून येतात, ज्यामुळे शरीराच्या आतील अवयवांना आलेली सूज कमी होते. वजन कमी करताना कमी कॅलरीज असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. रक्तातील साखर नियंत्रणात राहिल्यास सतत भूक लागणार नाही.

ब्लूबेरीज:

पोटाभोवती वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी ब्लूबेरीज खावे. यामध्ये असलेले अँथोसायनिन नावाचे शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट शरीरातील दाह कमी करतो. नियमित वाटीभर कोणत्याही बेरीज खाल्ल्यास महिनाभरात वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर सुद्धा चमकदार ग्लो येईल आणि तुम्ही सुंदर दिसाल. नियमित बेरीज खाल्ल्यामुळे इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत होते.

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

फॅटी फिश:

जेवणात फॅटी फिशचा समावेश करावा. माशांमध्ये असलेले प्रोटीन शरीराला भरपूर ऊर्जा देते. सॅल्मन, सार्डिन आणि मॅकरेल यांसारख्या फॅटी फिशमध्ये भरपूर प्रमाणात ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स असते. यामुळे शरीराच्या आतील अवयवाला आलेली सूज कमी होण्यास मदत होते. रक्तातील ट्रायग्लिसराइड्सची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी माशांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: To reduce the belly fat that hangs like a balloon consume these foods regularly dr sethi has suggested a simple solution

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM