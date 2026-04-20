कडक उन्हाळ्यात पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा गोकर्णच्या फुलांपासून रेस्टॉरंट स्टाईल Blue Lagoon Mocktail

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वेगवेगळी थंड पेय आवडीने प्यायली जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ब्लू लगून मॉकटेल बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:46 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाहेर जाऊन आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. घसा कोरडा पडणे, अशक्तपणा, चक्कर येणे, खूप जास्त थकल्यासारखे वाटणे इत्यादी अनेक समस्या उद्भवू लागतात. बाहेरून कुठेही जाऊन आल्यानंतर तहान लागते. तहान लागल्यानंतर कायमच थंड पाणी प्यायले जाते. यामुळे तात्पुरती तहान भागते आणि पुन्हा घसा कोरडा झाल्यासारखा वाटतो. या दिवसांमध्ये घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांना चहा देण्याऐवजी थंड पेय पिण्यास दिली जातात. लिंबू सरबत, ताक किंवा कोकम सरबत पिण्यास दिले जाते.त्यामुळे नेहमीच तेच ठराविक पेय पिण्यास देण्याऐवजी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच रेस्टॉरंट स्टाईल ब्लू लगून मॉकटेल बनवून देऊ शकता. हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर अतिशय आवडीने मॉकटेल प्यायली जातात. पण कायमचे विकतचे महागडे मॉकटेल पिण्याऐवजी घरीच तुम्ही झटपट बनवू शकता. ब्लू लगून मॉकटेल पाहिल्यानंतर ते पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. गोकर्णच्या फुलांपासून बनवलेले चविष्ट मॉकटेल शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यास मदत करते. यामध्ये असलेले अँटी-ऑक्सिडंट्स शरीरात थंडावा ठेवतात. चला तर जाणून घेऊया ब्लू लगून मॉकटेल बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • गोकर्णाची फुले
  • बर्फाचे खडे
  • लिंबाचा रस
  • मध
  • पाणी
  • सोडा
  • पुदिन्याची पाने
कृती:

  • ब्लू लगून मॉकटेल बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गोकर्णाची फुले पाण्याने धुवून कोरडी करा.
  • काचेच्या ग्लासात गोकर्णाची फुले, मध, लिंबाच्या गोलाकार फोडी, पुदिन्याची पाने घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर फुले आणि इतर सर्व साहित्य क्रश करून घ्या. त्यानंतर त्यातून रस निघेल. मिक्स केलेल्या मिश्रणात बर्फाचे तुकडे, सोडा आणि थोडेसे पाणी घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले ब्लू लगून मॉकटेल. तुम्ही बनवलेले मॉकटेल घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल.
  • उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरात वाढलेला थकवा, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी गोकर्णाच्या फुलांपासून बनवलेले मॉकटेल प्यावे.

Published On: Apr 20, 2026 | 10:46 AM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

