A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

आता सगळ्यात आधी आपण जाणून घेऊया की A1 आणि A2 या दुधामधला नक्की फरक काय आहे? A1 आणि A2 दुधामधील फरक त्यामध्ये असलेल्या एका विशिष्ट प्रथिनामध्ये आहे. दुधामध्ये बीटा केसीन नावाचं प्रथिन असतं. जे वेगवेगळ्या स्वरूपात आढळतं. A1 दुधामध्ये A1 बीटा केसीन प्रथिन असतं आणि A2 दुधामध्ये A2 बीटा केसीन प्रथिन असतं. हा फरक गायीच्या जातीमुळे असतो. होल्स्टिन आणि जर्सी यासारख्या परदेशी जातीच्या गायी सामान्यतः A1 दूध देतात. गिर, साहिवाल आणि red सिंधी यासारख्या भारतीय देशी गायी बहुतेक वेळा A2 दूध देतात. A1 आणि A2 हे दूध खरंतर दिसायला same च असतं. पण याचा शरीरावर कोणता परिणाम होतो हे देखील महत्त्वाचं आहे. सगळ्यात पहिले म्हणजे पचनातील फरक. अनेक अभ्यासांमधून असं दिसून आलंय की A2 दूध प्यायल्यानंतर काही लोकांना पोट फुगणं, gas किंवा जडपणा जाणवू शकतो.
अनेक लोक A2 दूध हलकं आणि अगदी सहज पचणारं आहे असं मानतात. याशिवाय A2 दूध थोडं अधिक मलईदार आणि घट्ट असल्याचं मानलं जातं. पण याच्या चवींमध्ये अजिबात फरक नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे A2 दूध हे सामान्य दुधापेक्षा महाग असतं. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे A1 की A2. या दोन दुधांपैकी कोणतं दूध जास्त पौष्टिक आहे? पोषणाच्या बाबतीत दोन्ही प्रकारच्या दुधात calcium, प्रथिन, vitamin B12 आणि potassium यासारखी आवश्यक पोषक तत्व असतात. पण एखाद्याला सामान्य दूध प्यायल्यानंतर पोटाचा त्रास जर होत असेल तर A2 दूध वापरून पाहू शकतात. पण याचा अर्थ A1 दूध हानिकारक आहे असं अजिबात नाही. आता A2 दुधाबाबत अनेक दावे करण्यात आलेत. पण याचा अर्थ असा नाही की A1 दूध हे खराब आहे. केवळ trend आहे म्हणून A2 दूध वापरायचंय असं अजिबातच नाहीये. दूध पिताना काय लक्षात ठेवायला हवं? तर जे दूध तुम्ही पीत आहे ते शुद्ध, ताजं आणि तुमच्या शरीराला व्यवस्थित पचन देणारं हवं. कारण आरोग्य हीच संपत्ती सर्वात महत्वाची.
