वाढता राग ठरतोय ‘सायलेंट किलर’! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी

राग ही नैसर्गिक भावना असली तरी तो सतत आणि अनियंत्रित झाला तर आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, वाढता राग हा उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि मानसिक तणाव वाढवणारा ‘सायलेंट किलर’ ठरू शकतो.

Updated On: Mar 13, 2026 | 12:05 PM
वाढता राग ठरतोय 'सायलेंट किलर'! तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता; नियंत्रणासाठी हे उपाय ठरतील प्रभावी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • राग येणे सामान्य वाटत असले तरी याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
  • अतिराग आपल्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतो.
  • राग नियंत्रणात करण्यासाठी काय करावे यासाठीच्या टिप्स जाणून घ्या.
राग ही नैसर्गिक मानवी भावना आहे. कधी तो आपल्याला अन्यायाविरोधात उभे राहण्याची ताकद देतो, तर कधी अनियंत्रित झाला तर नातेसंबंध आणि आरोग्य दोन्ही बिघडवतो. राग प्रत्येकालाच येतो पण त्याची तीव्रता प्रत्येकासाठी सारखी नाही. काहींना कमी राग येतो तर काहींना जास्त. राग व्यक्त करण्याचीही प्रत्येकाची आपली आपली वेगळी पद्धत असते. काहींना गोष्टी तोडून, आपटून राग कमी करता येतो तर काहीजण रागात काहीही न बोलता शांत राहणं पसंत करतात. मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी राग महत्त्वाचा आहेच पण हा राग सतत आणि जास्त प्रमाणात येत असेल तर ते काळजीचे कारण ठरू शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, सततचा आणि तीव्र राग हा उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि मानसिक तणावाचे कारण ठरू शकतो. म्हणजेच तुमचा अतिराग तुमच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम शक्यता आहे. तज्ज्ञांनी याला सायलंट किलर असे म्हटले आहे. म्हणजेच सामान्य वाटत असणारी अशी गोष्ट जी गंभीर परिणाम घडवून आणू शकते. चला रागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोणते उपाय करावेत ते जाणून घेऊया.

यावर उपाय काय ?

  • राग आल्यावर सर्वात आधी श्वासोच्छास वेगाने होतो आणि हृदयाची धडधड वाढते. अशा वेळी “४-७-८ ही श्वसन पद्धत उपयोगी ठरते. डोळे बंद करून चार सेकंद नाकाने श्वास घ्या, सात सेकंद श्वास रोखून ठेवा आणि आठ सेकंदांत हळूहळू तोंडाने श्वास सोडा. ही प्रक्रिया काही वेळा केल्यास मेंदू शांत होतो आणि विचार स्पष्ट होतात.
  • राग आल्यावर एक् ग्लास थंड पाणी पिणेही फायदेशीर ठरते. शरीराचे तापमान वाढल्यामुळे चिडचिड वाढते. थंड पाणी हळूहळू पिल्यास शरीर, मन दोन्ही शांत होतात. त्याचबरोबर त्या परिस्थितीपासून थोडा वेळ दूर जाणेही उपयुक्त ठरते. वाद वाढत असताना त्या जागेपासून दूर गेल्यास वाद होत नाहीत.
  • दीर्घकालीन उपाय म्हणून काही नैसर्गिक पद्धती उपयोगी ठरतात. आयुर्वेदात तुळस, अश्वगंधा आणि हळद यांचा उल्लेख आहे. तुळशीचा चहा किंवा पाने चावल्याने ताण कमी होण्यास मदत होते. तसेच दररोज १०-१५ मिनिटे अनुलोम-विलोम आणि कपालभाती प्राणायाम करा.
  • राग मनात साठवून ठेवणे म्हणजे हातात जळता कोळसा ठेवण्यासारखे आहे. त्यामुळे राग ओळखणे, स्वीकारणे आणि योग्य पद्धतीने व्यक्त करणे आवश्यक आहे. नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि संतुलित आहार घ्यावा.
Published On: Mar 13, 2026 | 11:30 AM

