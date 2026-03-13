Incirlik Air Base : तुर्की थरारलं! इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी नाटो तळाला केलं टार्गेट; पहा आकाशातील ‘तो’ थरार, VIDEO VIRAL

Iran attack NATO base Turkey : मध्यपूर्वेतील युद्धाची (US-Israel Iran War) आग आता नाटो (NATO) सदस्य असलेल्या तुर्कीपर्यंत पोहोचली आहे. इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आता केवळ सीमेपुरता मर्यादित राहिला नसून, इराणने थेट नाटोच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केल्याने खळबळ उडाली आहे. दक्षिण तुर्कीमधील अत्यंत महत्त्वाच्या ‘इन्सिर्लिक’ (Incirlik) हवाई तळावर शुक्रवारी पहाटे ३:२५ च्या सुमारास धोक्याचे सायरन वाजले. नाटोच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने इराणकडून आलेली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे तुर्कीच्या हवाई हद्दीतच नष्ट केली, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे.
इन्सिर्लिक एअरबेस हा केवळ नाटोचा तळ नाही, तर तो अमेरिकेच्या धोरणात्मक अण्वस्त्रांचा (B61 Nuclear Bombs) साठा असलेले ठिकाण मानले जाते. इराणने या तळाच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे डागल्याच्या वृत्ताने संपूर्ण युरोप आणि अमेरिकेत चिंतेचे वातावरण आहे. जर या तळाला किंचितही धक्का लागला असता, तर नाटोच्या ‘कलम ५’ (Article 5) नुसार सर्व ३२ देश इराणविरुद्ध थेट युद्धात उतरले असते. सुदैवाने, नाटोच्या क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणेने ही क्षेपणास्त्रे हवेतच रोखली, ज्याचे अवशेष गाझियानटेप आणि हाताय प्रांतात पडले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: महासत्ता हतबल! इराणने दुबईत शिरून केला धमाका; सायरनच्या आवाजात दडलाय मोठा इशारा, VIDEO VIRAL
शुक्रवारी पहाटे इन्सिर्लिक तळाच्या जवळ असलेल्या अदाना शहरात राहणारे लोक सायरनच्या आवाजाने जागे झाले. सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये आकाशात आगीचे गोळे (क्षेपणास्त्रे) दिसत असून सुरक्षा यंत्रणांचा प्रचंड आवाज ऐकू येत आहे. रशियन माध्यमांनीही या घटनेला दुजोरा दिला असून, तुर्की सरकारने या घटनेनंतर आपली सुरक्षा यंत्रणा हाय-अलर्टवर ठेवली आहे. अमेरिकेने खबरदारीचा उपाय म्हणून अदाना येथील आपले दूतावास तात्पुरते बंद केले असून नागरिकांना तो भाग सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
Video which appears to show a unknown ballistic missile in the sky over NATO’s Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik. pic.twitter.com/3apDnVyWQi
— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026
credit – social media and Twitter
या घटनेनंतर तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी तातडीची कॅबिनेट बैठक बोलावली. तुर्कीने इराणी राजदूताला बोलावून या प्रकाराचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. “आमच्या भूभागावर कोणताही हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही,” असा इशारा तुर्कीने दिला आहे. इराणने यापूर्वीच धमकी दिली होती की, जर अमेरिकेने त्यांच्यावर हल्ले केले, तर ते मध्यपूर्वेतील सर्व अमेरिकन तळांना उद्ध्वस्त करतील. मात्र, नाटो सदस्य असलेल्या तुर्कीला लक्ष्य करणे ही इराणची मोठी चूक ठरू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update : ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानचा ‘नीच’पणा! अफगाण भूमीवर बॉम्बफेक आणि हवाई हल्ले; तालिबानने केली भीषण प्रतिज्ञा
इराणच्या या धाडसामुळे आता हे युद्ध केवळ प्रादेशिक राहिलेले नाही. नाटो देशांनी इराणच्या या कृत्याचा निषेध केला असून, “आम्ही आमच्या प्रत्येक सहकाऱ्याच्या रक्षणासाठी सज्ज आहोत,” असे स्पष्ट केले आहे. जर इराणने पुन्हा असे प्रयत्न केले, तर जगाला एका विनाशकारी अणुयुद्धाचा सामना करावा लागू शकतो.
Ans: इराणने दक्षिण तुर्कीमधील नाटोच्या 'इन्सिर्लिक' (Incirlik Air Base) तळाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला, जिथे अमेरिकेची अण्वस्त्रे साठवलेली आहेत.
Ans: नाही. नाटोच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने इराणची क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली, त्यामुळे तळाचे किंवा अण्वस्त्रांचे कोणतेही नुकसान झाले नाही.
Ans: कलम ५ नुसार, जर कोणत्याही एका नाटो सदस्य देशावर हल्ला झाला, तर तो सर्व ३२ देशांवर झालेला हल्ला मानला जातो आणि सर्व देश मिळून प्रत्युत्तर देतात.