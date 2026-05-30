Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Why Women Live Longer Than Men Science Behind Higher Life Expectancy Marathi News

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: May 30, 2026 | 08:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Why Women Live More Than Men : अभ्यासानुसार, जागतिक स्तरावर महिलांचा मृत्यूदर हा पुरुषांपेक्षा अनेक पटींनी कमी आहे. महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काळ जगतात पण यामागे कोणते कारण कारणीभूत ठरते तुम्हाला माहिती आहे का? रिसर्च काय सांगते ते जाणून घ्या.

Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संशोधनानुसार, महिलांचे सरासरी आयुर्मान पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
  • जीवनशैली, आरोग्यविषयक सवयी आणि दैनंदिन ताणतणाव यांचा वयोमानावर महत्त्वाचा परिणाम होतो.
  • तज्ज्ञांच्या मते, काही सामाजिक आणि मानसिक घटकही दीर्घायुष्याशी संबंधित असू शकतात.
जगभरातील लोकांची सरासरी काढली तरी यात महिलांचे आयुर्मान पुरुषांपेक्षा नेहमीच जास्त असल्याचे सिद्ध होते. पुरुषांच्या तुलनेत महिला दिर्घकाळ जगतात. आकडेवारीनुसार, ६५ वर्षांच्या वयोगटात महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. वाढत्या वयासोबतच हे अंतर देखील अधिक वाढते. हार्वर्डच्या एका हेल्थ रिपोर्टनुसार, जगभरात महिलांचे वय हे पुरुषांच्या वयाहून ७ वर्षे अधिक आहे. आता यामागे नक्की काय कारण आहे. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, यामागे फक्त जैविक आणि जीवनशैलीसंबंधित कारणे कारणीभूत ठरत नाहीत तर इतरही अनेक गोष्टी आपल्या वयोमानावर परिणाम करत असतात.

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

नेमकं यामागे कारण काय?

हार्वर्ड हेल्थ एक्सपर्टनुसार, पुरुष आणि महिलेच्या वयातील हे अंतर लहानपणापासून जोडलेले असते. अभ्यासानुसार, मुलांमध्ये निर्णय घेण्याचा आणि कामाच्या परिणामांना समजण्याचा भाग मुलींच्या तुलनेत काही वेळानंतर विकसित होतो. हेच कारण आहे की, पुरुष जास्त जोखमीच्या व्यावहारांकडे अधिक आकर्षित होतात. यामुळेच हिंसक घटना आणि दुर्घटनांमध्ये त्यांचा जीव जास्त प्रमाणात गमवला जातो.

नोकरी ठरु शकते कारण

पुरुषांवर लहान वयातच कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांचा भार टाकला जातो. आर्थिक परिस्थितीशी झुंझत असलेल्या अनेक घरांत पुरुषांना वयाआधीच कामासाठी बाहेर पाठवले जाते. सैनिक, अग्निशमन सेवा, निर्माण कार्य आणि अन्य जोखमीच्या कामांमध्ये पुरुषांचा समावेश महिलांच्या तुलनेत बराच जास्त आहे. अशा जोखमीच्या कामांमध्ये अचानक दुर्घटनेत जीव जाण्याचा धोका अधिक असतो.

हृदयाच्या समस्या

हृदयाच्या समस्या देखील या फरकात मोठी भूमिका बजावत असतात. रिपोर्ट्सनुसार, पुरुषांमध्ये हृदयरोगाने मृत्यू होण्याच्या घटना अधिक आढळून येतात. महिलांमध्ये हे प्रमाण तुलनेत जरा कमी आहे. यामागे हार्माेनल अंतर, हाय ब्लड प्रेशर, खराब कोलोस्ट्राॅल आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे ही काही कारणे कारणीभूत ठरु शकतात.

मानसिक आरोग्य

पुरुषांचे मानसिक आरोग्य देखील महिलांच्या तुलनेत अधिक खराब असते. कामाचा त्रास, ताणतणाव यामुळे आत्महत्येच्या प्रकरणांत पुरुषांची संख्या महिलांहून अधिक आहे. तज्ञांचे म्हणणं आहे की, पुरुष डिप्रेशनमध्ये असतानाही मदत घेत नाही. समाजातील काही विचारांमुळे ते आपल्या समस्या खुलून कुणाला सांगत नाहीत ज्यामुळे ताण अजून वाढतो. याचाच त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतो.

Rajasthan Village : राजस्थानचं हे गाव आहे बॉलिवूडचं फेव्हरेट, इथे पार पडलीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग

हे कारण देखील कारणीभूत

अभ्यासानुसार, महिलांचे सामाजिक नातेसंबंध पुरुषांच्या तुलनेत अधित मजबूत असतात. कुटुंब, मित्र, नातेवाईक, शेजारी यांच्यासोबत राहिल्याने , विचारांची देवाण-घेवाण केल्याने आरोग्य अधिक चांगले राहते. याउलट सामाजिकरित्या लोकांपासून दूर राहणाऱ्या लोकांच्या मृत्यू दरात जास्त वाढ आहे.

Web Title: Why women live longer than men science behind higher life expectancy marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर
1

Eating Dal In Dinner : रात्री ‘डाळ’ खाणं शरीरासाठी घातक ठरतं का? आयुर्वेद काय सांगत? जाणून घ्या सविस्तर

 ट्रेकिंग, पोहणे, जड बॅगा ठरू शकतात धोकादायक; चुकीच्या सवयींमुळे वाढू शकतो फ्रोजन शोल्डरचा त्रास , काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?
2

 ट्रेकिंग, पोहणे, जड बॅगा ठरू शकतात धोकादायक; चुकीच्या सवयींमुळे वाढू शकतो फ्रोजन शोल्डरचा त्रास , काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?

Skin Detox Drinks : त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो हवाय? मग आजच आहारात या 3 ड्रिंक्सचा समावेश करा, शरीरातील सर्व घाण पडेल बाहेर
3

Skin Detox Drinks : त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो हवाय? मग आजच आहारात या 3 ड्रिंक्सचा समावेश करा, शरीरातील सर्व घाण पडेल बाहेर

नसांमधील घट्ट रक्त ठरु शकतं हार्ट अटॅकचे कारण, उष्णतेत कसा वाढतो आजाराचा धोका? डाॅक्टरांनी केलं स्पष्ट
4

नसांमधील घट्ट रक्त ठरु शकतं हार्ट अटॅकचे कारण, उष्णतेत कसा वाढतो आजाराचा धोका? डाॅक्टरांनी केलं स्पष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या ‘समर्थ’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर अनावरण

समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या ‘समर्थ’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर अनावरण

May 30, 2026 | 09:28 PM
भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई

भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई

May 30, 2026 | 09:27 PM
दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू

दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू

May 30, 2026 | 09:18 PM
सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध, जरांगे यांचे उपोषण सुरू असतानाच नारायण राणेंची मोठी भूमिका

सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध, जरांगे यांचे उपोषण सुरू असतानाच नारायण राणेंची मोठी भूमिका

May 30, 2026 | 08:58 PM
Buldhana News : शून्य कुष्ठरुग्ण गाव सर्वेक्षणाला प्रारंभ; ९ लाखांहून अधिक नागरिकांची होणार तपासणी

Buldhana News : शून्य कुष्ठरुग्ण गाव सर्वेक्षणाला प्रारंभ; ९ लाखांहून अधिक नागरिकांची होणार तपासणी

May 30, 2026 | 08:52 PM
Mumbai Picnic Spots: मुंबईजवळ आहेत ‘ही’ शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणं, वन-डे ट्रिपसाठी ठरतील परफेक्ट

Mumbai Picnic Spots: मुंबईजवळ आहेत ‘ही’ शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणं, वन-डे ट्रिपसाठी ठरतील परफेक्ट

May 30, 2026 | 08:50 PM
Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

Tomato Sauce Recipe: मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा प्रिझर्व्हेटिव्ह-फ्री टेस्टी अन् हेल्दी टोमॅटो सॉस, रेसिपी नोट करा

May 30, 2026 | 08:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM