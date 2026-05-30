Lifestyle Tips : महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचे आयुष्य कमी का असते? दीर्घायुष्यामागे नक्की काय कारण दडलंय? जाणून घ्या सविस्तर

नेमकं यामागे कारण काय?
हार्वर्ड हेल्थ एक्सपर्टनुसार, पुरुष आणि महिलेच्या वयातील हे अंतर लहानपणापासून जोडलेले असते. अभ्यासानुसार, मुलांमध्ये निर्णय घेण्याचा आणि कामाच्या परिणामांना समजण्याचा भाग मुलींच्या तुलनेत काही वेळानंतर विकसित होतो. हेच कारण आहे की, पुरुष जास्त जोखमीच्या व्यावहारांकडे अधिक आकर्षित होतात. यामुळेच हिंसक घटना आणि दुर्घटनांमध्ये त्यांचा जीव जास्त प्रमाणात गमवला जातो.
नोकरी ठरु शकते कारण
पुरुषांवर लहान वयातच कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांचा भार टाकला जातो. आर्थिक परिस्थितीशी झुंझत असलेल्या अनेक घरांत पुरुषांना वयाआधीच कामासाठी बाहेर पाठवले जाते. सैनिक, अग्निशमन सेवा, निर्माण कार्य आणि अन्य जोखमीच्या कामांमध्ये पुरुषांचा समावेश महिलांच्या तुलनेत बराच जास्त आहे. अशा जोखमीच्या कामांमध्ये अचानक दुर्घटनेत जीव जाण्याचा धोका अधिक असतो.
हृदयाच्या समस्या
हृदयाच्या समस्या देखील या फरकात मोठी भूमिका बजावत असतात. रिपोर्ट्सनुसार, पुरुषांमध्ये हृदयरोगाने मृत्यू होण्याच्या घटना अधिक आढळून येतात. महिलांमध्ये हे प्रमाण तुलनेत जरा कमी आहे. यामागे हार्माेनल अंतर, हाय ब्लड प्रेशर, खराब कोलोस्ट्राॅल आणि आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे ही काही कारणे कारणीभूत ठरु शकतात.
मानसिक आरोग्य
पुरुषांचे मानसिक आरोग्य देखील महिलांच्या तुलनेत अधिक खराब असते. कामाचा त्रास, ताणतणाव यामुळे आत्महत्येच्या प्रकरणांत पुरुषांची संख्या महिलांहून अधिक आहे. तज्ञांचे म्हणणं आहे की, पुरुष डिप्रेशनमध्ये असतानाही मदत घेत नाही. समाजातील काही विचारांमुळे ते आपल्या समस्या खुलून कुणाला सांगत नाहीत ज्यामुळे ताण अजून वाढतो. याचाच त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतो.
हे कारण देखील कारणीभूत
अभ्यासानुसार, महिलांचे सामाजिक नातेसंबंध पुरुषांच्या तुलनेत अधित मजबूत असतात. कुटुंब, मित्र, नातेवाईक, शेजारी यांच्यासोबत राहिल्याने , विचारांची देवाण-घेवाण केल्याने आरोग्य अधिक चांगले राहते. याउलट सामाजिकरित्या लोकांपासून दूर राहणाऱ्या लोकांच्या मृत्यू दरात जास्त वाढ आहे.