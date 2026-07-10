Dinvishesh : भारतीय क्रिकेटचा लिटल मास्टर सुनील गावसकर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १० जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : Sunil Gavaskar Birthday : आज, भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज आणि सर्वोत्तम फलंदाज सुनील गावसकर यांचा वाढदिवस आहे. १० जुलै १९४९ रोजी मुंबई येथे त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये १० हजार धावांचा टप्पा गाठून जगतील पहिले फलंदाज होण्याचा मान पटकवला होता. त्यांना लिटल मास्टर म्हणूनही ओळखले जाते. सुनील गावसकर यांनी ३४ कसोटी शतके झळकवत अनेक विक्रम रचले आहेत. वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध निर्भीड फलंदाजी हे त्यांचे वैशिष्ट्य. त्यांनी भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वा प्रभावशाली खेळांडूपैकी एक मानले जाते.आजही त्यांचे हजारो चाहते आहेत.
10 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
10 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)